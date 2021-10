Fotbalisté se utkají v klíčovém kvalifikačním duelu s Walesem

Praha - Čeští fotbalisté se dnes utkají s Walesem v klíčovém souboji o druhé místo ve skupině E v kvalifikaci mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají po pěti zápasech z osmi na druhé příčce stejně bodů jako ostrovní soupeř, který ale odehrál o jeden duel méně. Český celek se pokusí Velšanům oplatit březnovou porážku 0:1 z Cardiffu. Zápas začne ve 20:45.

Pokud by národní tým zvítězil, druhé místo už by měl na dosah, naopak v případě porážky by se mu vzdálilo. V druhém z říjnových zápasů se Šilhavého svěřenci v pondělí představí na neutrální půdě v Kazani proti Bělorusku. Přímo na šampionát v příštím roce v Kataru projde pouze vítěz skupiny, jímž téměř jistě bude vedoucí Belgie.

Týmy na druhých pozicích čeká play off, v němž se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. Druhá příčka v kvalifikační skupině je ale výhodnější, neboť šestice nejlepších celků bude v play off nasazena a v semifinále nastoupí doma. Národní tým se v samostatné historii představil na světovém šampionátu jen jednou v roce 2006.

Velšané budou v Praze postrádat největší hvězdu zraněného kapitána Garetha Balea. Českému celku kvůli zranění vypadli krajní obránci Vladimír Coufal s Janem Bořilem či křídelník Jakub Jankto. Oproti zářijovému programu se naopak vrací útočník Patrik Schick, který si odpykal trest za vyloučení v březnovém utkání ve Walesu.

Statistické údaje před utkáním ČR - Wales: Výkop: pátek 8. října, 20:45 (Praha-Eden). Rozhodčí: Aytekin - Dietz, Schaal - Zwayer (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 31. - 19. Bilance: ČR (Československo) - Wales: 16 7-5-4 17:12. ČR - Wales: 4 1-2-1 2:2. ČR bilance celkem: 310 167-58-85 549:310. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 33 18-3-12 48:40. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace MS, 30. března 2021, Cardiff): Wales - ČR 1:0 (0:0) Branka: 81. James. Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (všichni Rum.). ŽK: C. Roberts, J. Lawrence - Jankto, Zima (mimo hřiště). ČK: 77. C. Roberts - 49. Schick. Bez diváků. Sestavy: Wales: Ward - Mepham (57. Moore), J. Lawrence, Rodon - C. Roberts, Wilson (76. J. Williams), Ampadu, Morrell, N. Williams - Bale, James. Trenér: Page. ČR: Vaclík - Coufal (87. Vydra), Kúdela (87. Barák), Čelůstka, Bořil - Holeš (53. Krmenčík), Souček - Provod (83. Kadeřábek), Darida, Jankto (83. Masopust) - Schick. Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Matějů, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Král - Pešek, Barák, Hložek - Schick. Wales: Ward - Mepham, Rodon, Ampadu - Gunter, Morrell, Allen, N. Williams - Ramsey - James, Moore. Absence: Bořil, Coufal, Černý, Hovorka, Jankto, Kolář, Kúdela, Masopust, Provod, Ševčík (všichni zranění), Holeš (nejistý start) - Bale, Lockyer, Norrington-Davies (všichni zranění), Brooks, B. Davies (oba nemoc), C. Roberts (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Barák, Jankto, Kalas, Souček, Zima - Gunter, Lawrence, Morrell, C. Roberts (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (16) - Ramsey (17). Nejlepší střelci v probíhající kvalifikaci: Souček - Bale (oba 3). Zajímavosti: - Česko v samostatné historii vyhrálo jediný ze 4 zápasů s Walesem (v roce 2006 doma 2:1) a 3x neskórovalo - Česko (včetně Československo) v posledním vzájemném utkání utrpělo porážku, předtím ale s Walesem 8x za sebou neprohrálo - Česko (včetně Československa) v 7 domácích zápasech s Walesem neprohrálo (z toho 6 vítězství) - Česko má v kvalifikaci 7 bodů, v 5 zápasech 2x zvítězilo, 2x prohrálo a jednou remizovalo - Wales získal rovněž 7 bodů, ve 4 utkáních 2x zvítězil, jednou remizoval a jednou prohrál - Česko ve skupině naposledy prohrálo v Belgii 0:3, Wales remizoval s Estonskem 0:0 - Česko ve skupině vyhrálo jediný z posledních 4 duelů a 2 z posledních 3 prohrálo - Česko v samostatné historii postoupilo na mistrovství světa jen jednou (na šampionát v roce 2006) - Česko vyhrálo jediný z posledních 4 zápasů - Česko doma 6x za sebou neprohrálo - Wales ve skupině 3x po sobě neprohrál a z toho 2x neinkasoval - Wales hrál na mistrovství světa jen jednou v roce 1958, jeho největším úspěchem je účast v semifinále Eura 2016 - Wales v posledních 3 zápasech neprohrál a z toho 2x neinkasoval - Wales vyhrál jediný z posledních 4 venkovních zápasů - Česko došlo na letním mistrovství do čtvrtfinále, Wales vypadl v osmifinále - Kuchta (ČR) si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým