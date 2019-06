Fotbalisté se sešli před kvalifikací, tři hráči mají malé potíže

Praha - Čeští fotbalisté se v Praze v poledne sešli v kompletním složení před dvěma domácími duely kvalifikace mistrovství Evropy proti Bulharsku a Černé Hoře. Drobné potíže mají obránci Ondřej Čelůstka s Markem Suchým, s lehkou virózou se potýká záložník David Pavelka. Podle asistenta trenéra Jiřího Chytrého by ale všech 23 nominovaných hráčů mělo být k zápasům připraveno.

"Jsme kompletní, což je samozřejmě takhle na konci sezony příjemné. Řešíme určité dílčí bolístky, ale věříme, že směrem k zápasům budeme všichni stoprocentně připraveni," řekl novinářům Chytrý.

"Určitou bolístku si s sebou nese Ondra Čelůstka, to je ještě z ligy. Dohrával s tím, je v léčení, ale je v pořádku. Může normálně trénovat, akorát ho to trošku limituje v tréninku. Marek Suchý se na přípravném kempu v minulém týdnu také potýkal s drobnou bolístkou. Ale taky by měl být v pořádku, starají se o něj naši fyzioterapeuti, taky jde trénovat. A David Pavelka se potýká s lehčí virózou," dodal Chytrý.

Vzhledem k tomu, že některým nominovaným hráčům skončila klubová sezona už před časem, zorganizovalo vedení reprezentace v minulém týdnu od středy do pátku krátký tréninkový kemp na Strahově. Zúčastnilo se ho 16 z 23 povolaných.

"Ten termín není jednoduchý, některé soutěže končily už prakticky před čtyřmi týdny, některé zase před 14 dny. Bylo to složité optimalizovat tak, aby si kluci dokázali odpočinout a zároveň jsme je udrželi v tempu, aby byli připraveni na ten dvojzápas," řekl Chytrý.

"Kemp jsme organizovali hlavně pro ty, kteří měli větší pauzu. Naopak kluky ze Slavie a Pavla Kadeřábka, kteří končili v samotném závěru, jsme nechali odpočívat. Dnes začínáme všichni trénovat spolu stejně," dodal.

Na sraz poprvé dorazil čerstvě dvacetiletý nováček Michal Sadílek. Talentovaný záložník ale nebyl nervózní, neboť už absolvoval přípravný kemp. "Užívám si to moc. Už na kempu jsem se seznámil s hráči a realizačním týmem, zatím na mě působí všichni velmi dobrým dojmem," uvedl Sadílek.

"Vnímáme to tak, že když je hráč nominovaný do áčka, tak na tom postu jsou aktuálně dva nejlepší hráči, které máme k dispozici. Bereme ho jako naprosto rovnocenného hráče, který může do utkání zasáhnout," řekl Chytrý.

Reprezentanti mají první trénink odpoledne na stadionu Viktorie Žižkov. S Bulharskem se utkají v pátek na hřišti Sparty na Letné, v pondělí pak přivítají Černou Horu v Olomouci, kam se přesunou v sobotu.

V úvodním březnovém duelu kvalifikace český celek prohrál v Anglii vysoko 0:5, nadcházející duely proto potřebuje zvládnout. Na šampionát postoupí první dva týmy ze skupiny.

"Anglii budeme považovat za hlavního favorita skupiny. Teď se utkáme doma s klíčovými soupeři o druhé místo, takže velmi důležité zápasy. Značka ideál je šest bodů, dvakrát zvítězit. Cítíme, že nastavení kluků je výborné, i přes ten termín, který není ideální a zasahuje jim do dovolených. Malé plus je, že nemusíme cestovat ven," řekl Chytrý.

"Budou to jiné zápasy než v Anglii. Předpokládáme, že to bude teď o tom, že spíš my budeme hrát s míčem. Na to se budeme připravovat. Určité věci do součinnosti do postupného útoku, do řešení ve finální fázi," dodal asistent hlavního kouče Jaroslava Šilhavého.