Fotbalisté se přesunuli na Faerské ostrovy, přistávali na malém letišti

Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti zakončili přípravu v Praze a odpoledne se přesunuli na Faerské ostrovy k sobotnímu třetímu utkání kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého úspěšně absolvovali přistání na extrémně malém letišti, jehož jediná dráha měří pouze 1250 metrů. Přestože reprezentanti Faeřany v listopadu porazili doma v přípravě vysoko 5:0, soupeře nepodceňují.

Český tým musel z Prahy odcestovat s hodně lehkým letadlem. Někteří hráči se před odletem netajili tím, že by se poněkud dobrodružnějšímu přistání raději vyhnuli. "Popravdě se na to zrovna moc netěším, bohužel se nedá nic dělat. Pro nás je důležitý zápas. Doufám, že tohle bude první krok, který zvládneme, a přistaneme dobře," uvedl před odletem v nahrávce pro média brankář Jiří Pavlenka.

"Slyšel jsem o přistávací dráze, že je možná nejkratší v Evropě. Ale já z toho strach nemám, budou jiní," smál se kapitán Tomáš Souček. Z létání má obavy slávistický pravý bek či záložník Lukáš Masopust, který ale tentokrát v nominaci kvůli zranění není. "Vždy se hodně bál, takže spolu jsme si dělali srandu. Tedy spíš já z něho," dodal záložník West Hamu.

Reprezentanti jsou rádi, že zápas na souostroví v severním Atlantském oceánu vyšel na červen. V roce 1998 hrál český tým na Faerských ostrovech v září a v mlze na hranici regulérnosti zvítězil 1:0 až gólem v 85. minutě.

"Hrát na Faerských ostrovech v zimě nebo na podzim skoro ani nejde. Byl jsem tam v březnu a zažil jsem za dva dny snad všechna roční období. Hodně foukalo, sněžilo, bylo i sluníčko. Ostrovy nejsou moc velké a je to poměrně drahá země," řekl reprezentační manažer Tomáš Pešír.

Utkání v Tórshavnu bude mít v sobotu výkop v 19:45 tamního času, v Česku bude o hodinu více. Zápas se bude hrát nezvykle na umělé trávě, na které trénoval Šilhavého tým už od pondělního srazu. I proto reprezentanti očekávají mnohem těžší duel než vloni v listopadu, kdy Faeřany v Olomouc rozdrtili 5:0.

"Rozhodně to bude úplně jiný zápas. Doma to byl jen přátelák, teď se jedná o kvalifikaci. Podmínky budou jiné, protože se hraje na umělé trávě, na což spousta z nás není zvyklá. Když je umělka opravdu mokrá, balon je někdy i dvakrát rychlejší než na normální trávě. Odskok je samozřejmě taky jiný. I přesto to musíme zvládnout," uvedl Pavlenka.

Až se národní tým bude v neděli z Faerských ostrovů přesouvat do Podgorici k úternímu přípravnému duelu v Černé Hoře, musí absolvovat mezipřistání v Praze a dotankovat palivo. Od mužstva se během toho odpojí šestice hráčů Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, David Jurásek, Václav Jurečka, Ladislav Krejčí mladší a Jan Kuchta, kteří do druhého z červnových zápasů nezasáhnou.