Fotbalisté se po ztrátě šance na postup na MS střetnou s Walesem

Cardiff - Čeští fotbalisté dnes zakončí březnový program přípravným zápasem ve Walesu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si chtějí aspoň trochu zlepšit náladu po čtvrteční porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa, po níž přišli o šanci na účast na šampionátu. Ostrovnímu soupeři zároveň zkusí částečně oplatit výsledky z uplynulé kvalifikační skupiny, především prohru z venkovního utkání, které se v Cardiffu uskutečnilo téměř na den přesně před rokem.

Zatímco český tým ve čtvrtek úvodní zápas letošního roku po boji prohrál, Wales doma v semifinále po dvou gólech největší hvězdy Garetha Balea porazil Rakousko 2:1. Ve finále play off o šampionát v Kataru se utká s vítězem duelu mezi Skotskem a Ukrajinou, která se brání ruskému vojenskému útoku a v březnu nehraje. Proto Velšané nastoupí v přípravě proti českému celku, který pro změnu ve své "větvi" play off neměl soupeře po vyloučení Ruska.

"Samozřejmě určité zklamání z předešlého zápasu pořád je. Ale už v pátek k nám mluvil trenér s realizačním týmem. Říkal, že zase budeme muset přepnout do zápasového módu, předvést proti Walesu co nejlepší výkon a vyhrát. Všichni jsme s ním souhlasili. Doufáme, že se nám to podaří a navážeme i na výkon ze zápasu se Švédskem," řekl středopolař Michal Sadílek.

S Walesem se český celek vloni dvakrát utkal v kvalifikační skupině. Téměř přesně před rokem prohrál v Cardiffu 0:1 a v říjnu v domácí odvetě remizoval 2:2. Soupeř díky tomu skončil před Šilhavého výběrem na druhém místě tabulky.

Velšané mají aktuálně výbornou formu. Od osmifinále letního Eura, kde je stejně jako o kolo později český tým vyřadilo Dánsko, osmkrát za sebou neprohráli. V domácím prostředí nenašli přemožitele dokonce už 17 utkání od listopadu 2018.

Český celek naopak prohrál čtyři z posledních pěti venkovních duelů a v samostatné historii ve třech zápasech ve Walesu neskóroval. Od rozdělení federace uspěl jen v jednom z pěti vzájemných soubojů.

"Víme, že v týmu Walesu je Bale, který minulý zápas proti nám nehrál. Je to jejich klíčový hráč, hra na něm stojí. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Ukázali jsme si jejich hru a vymyslíme na ně plán," uvedl Sadílek.

Otázkou je, jak moc trenér Šilhavý zamíchá se sestavou. V neděli kvůli zranění z tréninku opustil tým obránce Milan Havel a přidal se na již tak rozsáhlou marodku českého týmu. Při březnovém termínu chybí řada opor včetně klíčového útočníka Patrika Schicka.

"Uvidíme, jak zareagují trenéři. Jestli budou chtít pozměnit sestavu a dát šanci dalším klukům, kteří teď třeba tolik nehráli a nebo jsou tu poprvé. Jednoznačně budeme chtít vyhrát," prohlásil pravý bek či záložník Lukáš Masopust.

Řadu změn v sestavě plánuje udělat trenér Velšanů Robert Page. Mezi tyčemi by ale měl zůstat gólman Wayne Hennessey, který si může připsat jubilejní 100. start za národní tým. V českém celku mohou k premiéře v reprezentačním "áčku" nastoupit útočník Václav Jurečka a brankář Milan Heča. Gólmanská jednička Tomáš Vaclík slaví v den zápasu 33. narozeniny.

Zápas v Cardiffu začne v úterý ve 20:45.

Walesu máme co vracet, sraz chceme zakončit vítězně, řekl Jankto

Podle záložníka Jakuba Jankta mají čeští fotbalisté v úterním přípravném zápase ve Walesu soupeři co vracet. S ostrovním týmem se reprezentanti utkali v uplynulé kvalifikační skupině o mistrovství světa a po porážce a remíze za ním skončili třetí v tabulce. Jankto by chtěl po čtvrtečním zklamání a porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off zakončit březnový sraz vítězně.

"Stoprocentně jsme zklamaní, protože to (postoupit na mistrovství světa) byl náš sen. Chtěli jsme to udělat pro nás i pro lidi. Myslím, že jsme k tomu přistoupili velice dobře. Jen ten výsledek. Některé situace jsme měli dotáhnout a vyřešit lépe, nicméně jsme zkrátka vypadli," uvedl ve videu od FAČR Jankto.

Jeho tým si s Walesem zopakuje souboj z kvalifikační skupiny. Téměř na den přesně před rokem v Cardiffu prohrál 0:1 a v říjnové domácí odvetě remizoval 2:2. Velšané obsadili před českým celkem druhé místo v tabulce. "Čeká přípravný zápas proti Walesu, kterému máme co vracet. Mohla by to být pro nás určitá satisfakce, pokud sraz zakončíme vítězně," poznamenal Jankto.

Český tým nastoupil ve Švédsku v rozestavení se třemi obránci a Jankto hrál levého halfbeka. "Je pravda, že rozestavení jsme měnili asi po dvou letech, nikdy jsme to takhle pod panem Šilhavým nehráli. Ale myslím, že jsme to zahráli velice dobře. Jen nám chyběla útočná fáze," uvedla Jankto.

"Nejde asi úplně všechno natrénovat za jeden den. Byl jsem překvapený, jak jsme byli v defenzivě silní. Až na ten inkasovaný gól, při kterém nás vykombinovali ve středu hřiště, jsme to odehráli velmi dobře. Myslím, že jsme se na to adaptovali velmi dobře a uvidíme, co trenér vymyslí do dalších zápasů," dodal šestadvacetiletý křídelník španělského Getafe.

Statistické údaje před přípravným fotbalovým utkáním: Wales - ČR Výkop: úterý 29. března, 20:45 (Cardiff). Umístění v žebříčku FIFA: 20. - 31. Bilance: Wales - ČR (Československo): 17 4-6-7 14:19. Wales - ČR: 5 1-3-1 4:4. ČR bilance celkem: 315 170-59-86 562:313. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 36 19-4-13 52:43. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace MS, 8. října 2021, Praha): ČR - Wales 2:2 (1:1) Branky: 38. Pešek, 49. vlastní Ward - 36. Ramsey, 69. James. Rozhodčí: Aytekin - Dietz, Schaal - Zwayer (video, všichni Něm.). ŽK: Barák, Sadílek - Ramsey, Ampadu, Moore. Diváci: 16.856. Sestavy: ČR: Vaclík - Matějů, Čelůstka, Kalas, Novák (84. Wiesner) - Král (83. Kuchta), Souček - Pešek (76. Vydra), Barák (76. Sadílek), Hložek (90. Zmrhal) - Schick. Trenér: Šilhavý. Wales: Ward - Gunter (60. C. Roberts), Mepham (86. T. Roberts), Rodon, Ampadu, N. Williams (76. Thomas) - Ramsey, Allen, Morrell (60. Wilson) - Moore, James. Trenér: Page. Předpokládané sestavy: Wales: Hennessey - Gunter, Mepham, Rodon, N. Williams - Wilson, Morrell, J. Williams, Norrington-Davies - Bale, Johnson. ČR: Staněk - Matějů, Zima, Brabec, Zelený - Souček, Krejčí - Lingr, Sýkora, Pešek - Pekhart. Absence: Moore, Ward (oba zranění), Levitt (nemoc), B. Davies (volno) - Bořil, Coufal, Čelůstka, Havel, Kalas, Mandous, Pavlenka, Ševčík, Vydra (všichni zranění), Kolář (rodinné důvody), Novák, Schick (oba rekonvalescence). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Bale (38) - Barák, Souček (oba 8). Zajímavosti: - oba týmy se utkaly v uplynulé kvalifikační skupině o mistrovství světa, Wales doma zvítězil 1:0, v říjnové odvetě v Praze se soupeři rozešli smírně 2:2 - Česko v samostatné historii vyhrálo jediný z 5 zápasů s Walesem (v roce 2006 doma 2:1) a v posledních 3 vzájemných duelech nezvítězilo - Česko (včetně Československa) prohrálo jediný z posledních 10 vzájemných utkání - Česko ve 3 zápasech ve Walesu neskórovalo a v součtu s Československem tam vyhrálo jediné z 9 utkání - Česko ve čtvrtek prohrálo v semifinále play off o mistrovství světa ve Švédsku 0:1 po prodloužení, Wales zvítězil 2:1 nad Rakouskem a o účast na šampionátu se utká s vítězem duelu Skotsko - Ukrajina - Wales 8x za sebou neprohrál a ve 3 z posledních 4 zápasů zvítězil - Wales doma od listopadu 2018 neprohrál 17x za sebou - Česko ve čtvrtek prohrálo a inkasovalo poprvé po 5 zápasech - Česko prohrálo 4 z posledních 5 venkovních zápasů (bez vstřeleného gólu) - Wales na loňském Euru došel do osmifinále, Česko do čtvrtfinále, oba týmy vypadly s Dánskem - Wales si 3x zahrál na závěrečném turnaji (MS nebo ME), jeho maximem je semifinále Eura z roku 2016 - gólman Hennessey (Wales) může odchytat 100. reprezentační zápas - Jurečka a brankář Heča (oba ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační "áčko" - gólman Vaclík (ČR) slaví v den utkání 33. narozeniny