Fotbalisté se po prohře ve Švédsku vrátili do Prahy a vstřebávají zklamání

Praha - Čeští fotbalisté se po čtvrteční porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off kvalifikace o mistrovství světa dnes krátce po poledni vrátili do Prahy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se odpoledne budou na hotelu věnovat regeneraci a potom se již pomalu začnou připravovat na úterní přípravné utkání ve Walesu.

Český celek vstřebává zklamání z toho, že nepostoupil do finále play off proti Polsku a na světovém šampionátu v Kataru si nezahraje. Reprezentace se v samostatné historii představila na MS jen v roce 2006.

"Ty dny po zápase budou hrozně těžké. Byl to pro nás všechny sen se dostat na mistrovství, teď to půjde až za čtyři roky. Ve Walesu to je reprezentační zápas, takže tomu dáme zase maximum. Ale zklamání v nás bude dlouho," uvedl kapitán Tomáš Souček.

Po čtvrtečním vyřazení z bojů o světový šampionát je nejistá budoucnost trenéra Šilhavého, jemuž končí 31. července smlouva. Kouč, který vloni nečekaně dovedl národní tým až do čtvrtfinále mistrovství Evropy, nechtěl o své pozici bezprostředně po prohře ve Švédsku spekulovat. Výkonný výbor se bude otázkou reprezentačního trenéra zabývat v dubnu.

"Všichni jsme si přáli prolomit sérii nepřítomnosti na mistrovství světa, která trvá 16 let. Je strašně kruté prohrát gólem v prodloužení po takhle vyrovnaném zápase. Chtěl bych vyzdvihnout, jak se trenéři vyrovnali s absencemi některých hráčů. Mužstvo bylo fantasticky mentálně připravené, našemu výkonu není co vytknout. Jsem strašně hrdý na celou reprezentaci i realizační tým," řekl ČT sport předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek.

"A jak to bude dál? Je to jednoduché, teď je před námi přípravný zápas ve Walesu a platí, co jsme řekli před baráží, že začátkem dubna si to v klidu rozebereme. Jako jsme si vyhodnotili kvalifikační skupinu, tak si znovu sedneme po přípravném utkání ve Walesu na začátku dubna a řekneme si, co dál. S trenéry se mi vždy spolupracovalo dobře. Moje přání je, abychom se dobře připravili na Ligu národů a kvalifikaci o mistrovství Evropy," dodal Fousek.

Český tým se bude v Praze chystat na Wales do neděle, kdy si ještě zatrénuje v domácích podmínkách a odpoledne odletí do dějiště utkání Cardiffu. Zápas má výkop v úterý ve 20:45. Wales ve čtvrtek porazil v semifinále play off Rakousko 2:1, finále nebude hrát v březnovém termínu kvůli tomu, že duely Ukrajiny byly po ruské invazi odloženy.