Fotbalisté se na ME utkají s Chorvaty, výhra jim zajistí osmifinále

Glasgow - Čeští fotbalisté dnes nastoupí v Glasgow proti Chorvatsku ke druhému utkání v základní skupině D na mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v pondělí na úvod porazili Skotsko 2:0, a pokud znovu vyhrají, s předstihem si zajistí postup do vyřazovací fáze. Chorvatští vicemistři světa z roku 2018 budou po nedělní porážce 0:1 s Anglií usilovat o první body.

Oba soupeři si zopakují souboj z minulého Eura před pěti lety, kdy se rovněž v druhém utkání skupiny rozešli smírně 2:2. Český tým tehdy dotáhl v poslední čtvrthodině dvoubrankovou ztrátu, ale do vyřazovací části poté nepostoupil.

Nyní jsou reprezentanti k osmifinále blízko. Výhra jim dá jistotu, velkou naději by přinesla i remíza, kterou uhráli v jediném z posledních 40 duelů. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny a doprovodí je nejlepší čtveřice z třetích míst. V závěrečném duelu skupiny český tým nastoupí v úterý v Londýně proti Anglii.

"Chorvati po prvním prohraném utkání od toho druhého určitě očekávají, že ho zvládnou za tři body. My ale jdeme do utkání úplně stejně. Nebudeme nějak spekulovat a přemýšlet, že bychom hráli na remízu. To ani nejde. Připravujeme se na utkání tak, že jdeme hrát na vítězství," řekl asistent trenéra Jiří Chytrý.

Chorvatsko na posledním mistrovství světa nečekaně získalo stříbro, od té doby šlo ale herně dolů. V posledních třech zápasech nezvítězilo a dalo jediný gól, hrálo však se silnými týmy Belgie a Anglie.

Hlavní oporou balkánského celku je záložník Realu Madrid Luka Modrič, který v roce 2018 vyhrál Zlatý míč. K dalším hvězdám patří Ivan Perišič a Marcelo Brozovič z Interu Milán či Mateo Kovačič z týmu vítěze Ligy mistrů Chelsea.

"Důležité bude pokrýt Modriče, který je určitě mozek jejich hry. Bude si brát jistě spoustu míčů a snažit se odpoutat od našich bránících hráčů. Je to jeden z klíčů jejich hry do ofenzivy," podotkl obránce Ondřej Čelůstka.

"Ale jsou tam i další ofenzivní hráči, ať už je to Perišič, Kramarič nebo Rebič. Všichni jsou na velice vysoké úrovni. Budeme muset všechny kvalitně dostupovat, mít co nejmenší hřiště a být u sebe, když budeme bránit. Věřím, že pokud navážeme na výkon proti Skotům, máme dobrou šanci uspět i proti Chorvatům," dodal stoper, který v den zápasu oslaví 32. narozeniny.

Chorvaté nechtějí po úvodním nezdaru s Anglií panikařit a věří v první body na turnaji. S Čechy ve třech vzájemných duelech neprohráli. "Porážka s Anglií moc nepokazila atmosféru v týmu. Prohráli jsme s mužstvem, které je jedním z favoritů Eura. Nyní musíme jít za vítězstvím. Věřím že se předvedeme v lepší kondici a hlavně budeme ofenzivnější," řekl chorvatský trenér Zlatko Dalič, jehož celek má stejně jako český tým kvůli tvrdým koronavirovým omezením ve Skotsku během Eura základnu ve své vlasti a k utkáním létá.

Chorvaté neplánují nijak speciálně hlídat útočníka Patrika Schicka, který dal proti Skotsku oba góly a při tom druhém se blýskl lobem téměř z 50 metrů. "Nebezpeční jsou všichni Češi. Je velmi důležité je porazit, protože je vždy velmi těžké jít do posledního zápasu s nutností ho vyhrát, což by při případné páteční remíze nastalo," řekl chorvatský záložník Nikola Vlašič.

Zápas začne v pátek v Glasgow v 18:00 SELČ. Kvůli koronavirovým omezením může do hlediště jen 12 tisíc diváků a oběma táborům komplikuje cestu do Hampden Parku povinná desetidenní karanténa po příjezdu do země. Chorvatům bude kvůli zranění nadále chybět obránce Borna Barišič.

Statistické údaje před utkáním mistrovství Evropy ve fotbale: Skupina D: Chorvatsko - ČR Výkop: pátek 18. června, 18:00 (Glasgow). Rozhodčí: Grande - Yuste, Fernández - Munuera (video, všichni Šp.). Umístění v žebříčku FIFA: 14. - 40. Bilance: Chorvatsko - ČR: 3 1-2-0 7:5. ČR bilance celkem: 303 165-56-82 543:302. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 26 16-1-9 42:32. Poslední vzájemné utkání (ME, 17. června 2016, St. Etienne): ČR - Chorvatsko 2:2 (0:1) Branky: 76. Škoda, 90.+3 Necid z pen. - 38. Perišič, 59. Rakitič. Rozhodčí: Clattenburg - Beck, Collin - Taylor, Marriner (všichni Angl.). ŽK: Sivok - Badelj, Brozovič, Vida. Diváci: 40.000. Sestavy: ČR: Čech - Kadeřábek, Sivok, Hubník, Limberský - Plašil (86. Necid), Darida - Skalák (67. Šural), Rosický, Krejčí - Lafata (67. Škoda). Trenér: Vrba. Chorvatsko: Subašič - Srna, Čorluka, Vida, Strinič (90.+8 Vrsaljko) - Modrič (62. Kovačič), Badelj - Brozovič, Rakitič (90.+7 Shildenfeld), Perišič - Mandžukič. Trenér: Čačič. Předpokládané sestavy: Chorvatsko: Livakovič - Vrsaljko, Vida, Čaleta-Car, Gvardiol - Kramarič, Modrič, Brozovič, Kovačič, Perišič - Rebič. ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Souček, Holeš - Masopust, Darida, Jankto - Schick. Absence: Barišič (zranění), Lovren (nejistý start) - Kúdela (disciplinární trest), Černý, Hovorka, Kopic, Novák, Jemelka, Petrášek, Pavlenka, Provod (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Brozovič, Čaleta-Car, Kovačič (všichni 1 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Perišič (28) - Schick (13). Nejlepší střelci na turnaji: nikdo - Schick (2). Zajímavosti: - Česko nevyhrálo ani jeden ze 3 zápasů s Chorvatskem a inkasovalo v nich 7 branek - poslední vzájemné utkání před 5 lety na Euru skončilo remízou 2:2, Česko v závěrečné čtvrthodině dotáhlo dvougólovou ztrátu - Chorvatsko na úvod skupiny prohrálo 0:1 s Anglií, Česko po dvou gólech Schicka porazilo Skotsko 2:0 - Chorvatsko v přípravě před Eurem prohrálo 0:1 v Belgii a remizovalo 1:1 s Arménií - Česko v přípravě před Eurem prohrálo 0:4 v Itálii a zvítězilo 3:1 nad Albánií - Chorvatsko 3x za sebou nezvítězilo a v posledních 2 zápasech prohrálo 0:1 - Chorvatsko na Euru vyhrálo jediný z posledních 4 zápasů - Chorvatsko je úřadujícím vicemistrem světa z roku 2018, na Euru startuje pošesté a nejdále došlo do čtvrtfinále - Česko vyhrálo poslední 2 zápasy a v obou skóroval Schick - Česko remizovalo v jediném z posledních 40 zápasů - Česko na Euru po pondělním vítězství vyhrálo poprvé po 4 zápasech - Česko postoupilo od rozdělení federace na všech sedm ME, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996, před 5 lety vypadlo ve skupině - Čelůstka (ČR) oslaví v den zápasu 32. narozeniny - Kramarič a Škorič (oba Chorvatsko) oslaví den po utkání 30. narozeniny - Kramarič (Chorvatsko) a Kadeřábek (ČR) jsou spoluhráči v německém Hoffenheimu