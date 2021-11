Fotbalisté se dozví soupeře pro semifinále play off o postup na MS

Curych - Čeští fotbalisté se dnes dozvědí jméno soupeře pro semifinále play off o mistrovství světa v příštím roce v Kataru. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého budou v osudí mezi nenasazenými celky a dostanu jeden tým z šestice Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko a Wales, s nímž hráli už v kvalifikaci. Rozhodne se také o dvojici případných soupeřů pro finále play off.

Český tým skončil ve své kvalifikační skupině až na třetím místě a do play off prošel jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem. Šilhavého svěřenci proto figurují před losem mezi šesticí nenasazených celků, což znamená, že v semifinále budou hrát venku.

Reprezentanti si mohou zopakovat letošní kvalifikační souboje s Walesem, s nímž prohráli 0:1 venku a remizovali 2:2 doma. Se Skotskem se Češi v nedávné době utkali dokonce třikrát - v červnu na jeho půdě na úvod mistrovství Evropy zvítězili 2:0, naopak vloni na podzim utrpěli dvě porážky v Lize národů.

Papírově nejtěžším soupeřem by byli letošní evropští šampioni Italové, s nimiž národní tým prohrál v červnu v přípravě v Boloni před mistrovstvím vysoko 0:4. Velkým outsiderem by byl český celek i proti vítězům předchozího Eura Portugalcům, kteří mají ve svém středu hvězdného kanonýra Cristiana Ronalda.

"Osobně bych preferoval, kdybychom dostali znovu Wales nebo Skotsko. Máme s nimi zkušenost, i tu pozitivní, že bychom to mohli zvládnout. Navíc o nich máme informace, takže příprava by byla snazší. Kluci si na to sáhli a v těch zápasech se přesvědčili, že na to mají. Mohlo by to hrát psychologickou roli a pomoci," řekl asistent českého trenéra Jiří Chytrý, který v listopadu vedl mužstvo místo Šilhavého, jenž měl pozitivní test na koronavirus.

Venkovní utkání nepovažuje za nepřekonatelnou nevýhodu. "Třeba na Euru jsme hráli s domácím Skotskem a zvládli jsme to. Spíš než o venkovním nebo domácím prostředí to bude o soupeři, kterého dostaneme. To bude z hlediska šancí důležitější," podotkl Chytrý.

Dvanáctka mužstev v play off bude při losu rozdělena do tří "pavouků" po čtyřech týmech, které se vyřazovacím systémem na jeden zápas utkají v semifinále a finále. Celkem tak vzejdou zbylí tři evropští účastníci světového šampionátu, kteří se připojí k 10 vítězům kvalifikačních skupin. Zatímco v semifinále budou mít výhodu domácího prostředí nasazené týmy, pořadatele finále určí los. Z politických důvodů na sebe nemohou narazit nasazené Rusko a nenasazená Ukrajina.

Play off se odehraje na konci března. Semifinále bude na programu 24. března, finále o pět dnů později. Šampionát se poprvé v historii neuskuteční v létě, turnaj proběhne v Kataru od 21. listopadu do 18. prosince příštího roku.

Český tým si v samostatné historii zahraje baráž o mistrovství světa potřetí a poprvé od roku 2005. Tehdy národní celek po dvou vítězstvích 1:0 vyřadil Norsko a vybojoval dosud jedinou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace. Současný kouč Šilhavý tehdy dělal asistenta legendárnímu trenérovi Karlu Brücknerovi.

Los play off začne v 17:00 v sídle FIFA v Curychu.

Přehled účastníků play off:

Nasazené týmy: Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales.

Nenasazené týmy: Turecko, Polsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Rakousko, ČR.