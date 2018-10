Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti se pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým dál chystají v Praze na sobotní zápas Ligy národů na Slovensku a úterní utkání na Ukrajině. K týmu se připojil dodatečně povolaný stoper Patrizio Stronati, který nahradil zraněného Lukáše Hejdu. Ten kvůli problémům s lýtkem mužstvo opustí a do Trnavy neodcestuje.

Stronati byl náhradníkem a nakonec se dočkal premiérové pozvánky do reprezentačního A-týmu. Třiadvacetiletý stoper s italskými kořeny v minulosti prošel mládežnickými národními celky.

"Samozřejmě, že jsem nominaci nečekal. O to větší to pro mě bylo překvapení. Dokonce jsem si chviličku myslel, jestli si ze mě nevystřelil někdo z kluků," citoval Stronatiho web Baníku.

"Moc se na to těším, bude to pro mě něco nového. Výborná zkušenost a hlavně velká motivace do další práce. Ukazuje se, že pro mě byl letní návrat do Baníku správný krok. Kdybych se třeba dostal i v jednom z utkání na nějakou minutu na hřiště, byl bych opravdu nadšený," doplnil Stronati.

Reprezentanti se sešli v Praze v pondělí a už se v přípravě začínají soustředit na Slovensko. Dopoledne trénovali na stadionu Viktorie Žižkov a odpoledne je čeká příprava na Strahově.

"Obecně jsme si rozebrali nějaké věci z předchozích srazů. Ukázali jsme si góly, jak padly. Teď nás čeká příprava na Slovensko, zatím jsme měli jenom nějaké náznaky taktických věcí. Odpoledne nás čekají standardní situace," řekl novinářům obránce Ondřej Kúdela.

O sestavě zatím hráči nemají jasno. "Zatím se seznamujeme s taktikou, jakou chce trenér praktikovat. Ještě uvidíme, jak nastoupíme v sobotu," podotkl útočník Patrik Schick.

Tým bude v Praze do čtvrtka, kdy odcestuje do Trnavy, dějiště sobotního utkání. V úterý se pak reprezentanti představí v Charkově proti Ukrajině, které v září podlehli 1:2 na úvod tříčlenné skupiny Ligy národů. Následně národní celek utrpěl debakl 1:5 v přípravě v Rusku a u mužstva skončil kouč Karel Jarolím, kterého nahradil Šilhavý.