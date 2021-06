Fotbalisté se chystají na Euro, v sobotu odletí k prvnímu duelu

Praha - Čeští fotbalisté se v Praze dál chystají na pondělní úvodní zápas základní skupiny mistrovství Evropy v Glasgow proti domácímu Skotsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si před polednem znovu zatrénovali na Strahově a večer budou sledovat zahajovací utkání šampionátu mezi Itálií a Tureckem. V sobotu vpodvečer se už tým letecky přesune do Glasgow.

"Těšíme se moc, bude to velký turnaj. Očekávání bylo veliké a už je to tady, už to začíná. Dnes večer to odstartuje a určitě budeme s klukama zápas sledovat. Do dějiště turnaje se moc těšíme," řekl při on-line s rozhovoru s novináři křídelní záložník Jakub Pešek.

Jeho tým bude mít během Eura základnu v Praze a k zápasům ve skupině bude létat. Po duelu se Skotskem v Glasgov reprezentace 18. června tamtéž změří síly s Chorvatskem a o další čtyři dny nastoupí v Londýně proti Anglii.

Český tým už přípravu směřuje ke skotskému týmu. "Chystáme se na ně velmi důkladně. Je vidět, že se v poslední době zvedli, jsou déle pospolu. Přípravu na Euro měli kvalitní," poznamenal Pešek. "Je super, že první zápas startujeme s nimi. Ukáže se, jak na tom budeme. A pak si to rozdáme s Chorvatskem a Anglií. Na velkém turnaji se může stát cokoliv," konstatoval sedmadvacetiletý záložník.

V sobotu před polednem se ještě Šilhavého svěřenci budou chystat opět na Strahově, trénink už bude z taktických důvodů celý uzavřený i pro novináře. V 17:00 pak mužstvo charterovým letem zamíří do Glasgow, kde ho v neděli čeká tradiční předzápasový trénink na stadionu Hampden Park. V hledišti kvůli koronavirovým omezením bude moci být jen 12 tisíc diváků, čeští fanoušci budou kvůli nutnosti povinné karantény po příjezdu do Skotska chybět.

Po utkání se tým vrátí do Prahy. Původně měli mít reprezentanti základnu při Euru v Edinburghu. Vedení týmu ale kemp na poslední chvíli zrušilo, protože skotské úřady nerespektují protokol UEFA a i v případě pouze jediného pozitivního testu na koronavirus hrozí karanténa celého mužstva. V přípravě na šampionát český celek nejprve minulý pátek prohrál v Itálii vysoko 0:4 a v úterý v generálce na Letné porazil Albánii 3:1.