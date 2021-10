Fotbalisté remizovali s Walesem a zkomplikovali si boj o druhé místo

Praha - Čeští fotbalisté remizovali v šestém z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa doma s Walesem 2:2 a zkomplikovali si boj o druhé místo ve skupině, které znamená účast v play off. Hosty poslal v pražském Edenu ve 36. minutě do vedení Aaron Ramsey, hned za dvě minuty srovnal Jakub Pešek a čtyři minuty po pauze domácí otočili stav po vlastním gólu brankáře Danny Warda. V polovině druhého dějství ale zařídil dělbu bodů Daniel James.

Český tým nedokázal soupeři oplatit březnovou porážku 0:1 z Cardiffu. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého sice v tabulce zůstali na druhém místě, ale Wales má stejně bodů a utkání k dobru. V předposledním duelu kvalifikace nastoupí reprezentanti v pondělí na neutrální půdě v Kazani proti Bělorusku a skupinu zakončí v listopadu s Estonskem.

Přímo na šampionát v příštím roce v Kataru projdou pouze vítězové skupin. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

"Nesplnili jsme to, co jsme chtěli - vyhrát. Jsme zklamaní, mám z toho takové rozporuplné pocity. Musíme se ale oklepat a vyhrát proti Bělorusku. Není nic ztraceno. Wales sice má o zápas navíc, ale zase hraje s Belgií. Šanci na druhé místo pořád živíme," řekl pro ČT sport Šilhavý.

Při absenci zraněných krajních obránců Coufala s Bořilem nasadil do defenzivy Matějů a Nováka, který nastoupil v národním týmu téměř po roce. Do útoku se po odpykání trestu za vyloučení v březnovém duelu vrátil Schick, jenž se na letním mistrovství Evropy, kde mužstvo došlo do čtvrtfinále, blýskl pěti brankami. Právě kanonýr Leverkusenu v deváté minutě přiťukl Hložkovi a jeho střelu vyrazil brankář Ward.

Velšané, jimž chyběl zraněný kapitán a největší hvězda Bale, hrozili především z rychlých brejků. Po jednom z nich se v 19. minutě dostal až před Vaclíka Moore, českého brankáře však neprostřelil. V 26. minutě inkasoval druhou žlutou kartu v kvalifikaci Barák a přijde tak o pondělní utkání s Běloruskem.

V 36. minutě hosté z dalšího brejku otevřeli skóre. Na pas od Williamse sice těsně nedosáhl James, ale míč se dostal až ke kapitánovi Ramseymu, který si položil Vaclíka a pohodlně skóroval. Český celek ale hned za dvě minuty srovnal. Novák se protlačil do vápna, gólman Ward jeho střílený centr jen vyrazil před sebe a pohotový Hložek doklepl balon do sítě. V šestém reprezentačním duelu si připsal druhou trefu.

"Nevěděl jsem, kam se míč odrazí, šel jsem tam naslepo. Gólman to vyrazil kousek vedle mě, se štěstím jsem tam byl a dorazil jsem to," uvedl Pešek. "Ten gól řadím ještě výš než ten první, to byla covidová příležitost," připomněl Pešek loňskou premiéru v reprezentaci, při níž nastoupil za narychlo složený náhradní výběr.

Čtyři minuty po pauze pomohli hosté obrovskou chybou favoritovi k otočce. Ramsey poslal prudkou malou domů na brankáře Warda, jemuž míč přeskočil nohu. Velšský gólman balon ještě vyrazil do tyče a poté si ho srazil do vlastní sítě.

"Chvilku mi šly ruce nahoru, pak zase šly zpátky dolů. Soucítil jsem s ním, pro gólmana je to hrozné, když to takhle hopsne. Malá vápna tady nebyla v nejlepším stavu," uvedl Vaclík. "Takové věci se stávají. Danny je psychicky silný a jsem si jistý, že se otřepe," řekl kouč Walesu Rob Page.

Po hodině hry Vaclík po Mooreho hlavičce udržel míč před čárou. V polovině druhého dějství už hosté srovnali. Střídající Wilson vysunul Jamese a ten překonal Vaclíka. "Musel jsem si dávat pozor, abych nebyl v ofsajdu. Byl jsem trochu nervózní, když to zkoumal videorozhodčí, ale naštěstí to byl gól," řekl James. "Spoléhali jsme na to, že to byl ofsajd, bohužel rozhodčí to viděli jinak," uvedl obránce Novák.

Český gólman vzápětí zasáhl proti velké šanci Ramseyho, v 75. minutě pak Moore hlavičkoval těsně mimo. Na opačné straně Schickovu ránu odvrátil obránce. V hektickém závěru už si domácí větší šanci nevytvořili, naopak nebezpečnější byl osmifinalista letního Eura, který favorita přestřílel.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Nesplnili jsme to, co jsme chtěli, chtěli jsme vyhrát. Nezačalo to pro nás úplně ideálně, první poločas jsme byli nervózní, málo pohybu, nedohrávali jsme hráče. Soupeř nám chodil do brejků, měl šance. Přestáli jsme i ten gól, který jsme dostali, hned jsme srovnali. Když nám v druhém poločase pomohl brankář svou chybou a dostali jsme se do vedení, věřil jsem, že bychom mohli úkol splnit. Bohužel soupeř vyrovnal, takže jsme trochu zklamaní. Na druhou stranu musím říct, že soupeř byl výborný, silný na míči. Ve středu pole to bylo nedůrazné, nebylo to ono. Mám z toho takové rozporuplné pocity. Musíme se oklepat a vyhrát proti Bělorusku. Není nic ztraceno. Wales sice má o zápas navíc, ale zase hraje s Belgií. Šanci na druhé místo pořád živíme."

Rob Page (trenér Walesu): "Podali jsme excelentní výkon. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a dominovali jsme. Vytvořili jsme si podobně jako v minulém zápase s Estonskem řadu šancí a mohli jsme dát tři čtyři góly. Jsme zklamaní, že se nám nepovedlo vyhrát. Z posledních dvou utkání jsme si měli odnést šest bodů, ale máme jen dva. Čekají nás ještě tři zápasy, Česko už jen dva, takže máme situaci ve svých rukách."

Jakub Pešek (záložník ČR): "Bod asi musíme brát, byl to vyrovnaný zápas. Škoda, že jsme nevyhráli. Fanoušci byli fantastičtí a kvůli nim nás to mrzí. Zasloužili si, aby slavili. Při gólu jsem nevěděl, kam se míč odrazí, šel jsem tam naslepo. Gólman to vyrazil kousek vedle mě, se štěstím jsem tam byl a dorazil jsem to."

Tomáš Souček (kapitán ČR): "Wales nás nepřekvapil, věděli jsme, že je to opravdu těžký soupeř. Zlobili nás z brejků, z dlouhých nákopů na útočníka. Pro nás strašně těžký zápas. Myslím, že jsme do toho dobře vstoupili, prvních pět deset minut bylo výborných. Měli jsme i nějaké šance, ale jim vyšly dva tři brejky, pak dali gól. Škoda, že když jsme vedli 2:1, tak jsme dostali gól. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas a remíza je zasloužená. My ji po našem výkonu musíme brát. Víme, jak vypadá tabulka, pořád si přejeme druhé místo. Samozřejmě víme, že Wales má zápas k dobru. Ale zase hrají s Belgií. My potřebujeme dvě výhry. Věříme, že to zvládneme a pak uvidíme, jak budou hrát Velšané."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Musím říct, že Wales předvedl dopředu dobrý výkon. V první půli hrál čistě na brejky a trefil nás po našem rohu. Druhou půli ukázali hlavně ti jejich hráči nahoře jako Ramsey, James, Moore nebo střídající Wilson velkou kvalitu a byli schopni nás zamknout. Skončilo to 2:2, mohli jsme vyhrát i prohrát. Asi ta remíza je po tom průběhu je zasloužená."

Zdroj: ČT sport.

ČR - Wales 2:2 (1:1)

Branky: 38. Pešek, 49. vlastní Ward - 36. Ramsey, 69. James. Rozhodčí: Aytekin - Dietz, Schaal - Zwayer (video, všichni Něm.). ŽK: Barák, Sadílek - Ramsey, Ampadu, Moore. Diváci: 16.856.

Sestavy:

ČR: Vaclík - Matějů, Čelůstka, Kalas, Novák (84. Wiesner) - Král (83. Kuchta), Souček - Pešek (76. Vydra), Barák (76. Sadílek), Hložek (90. Zmrhal) - Schick. Trenér: Šilhavý.

Wales: Ward - Gunter (60. C. Roberts), Mepham (86. T. Roberts), Rodon, Ampadu, N. Williams (76. Thomas) - Ramsey, Allen, Morrell (60. Wilson) - Moore, James. Trenér: Page.

Skupina E:

Estonsko - Bělorusko 2:0 (0:0)

Branky: 58. Sorga, 90.+3 Zenjov.

Tabulka:

1. Belgie 6 5 1 0 21:4 16 2. ČR 6 2 2 2 10:9 8 3. Wales 5 2 2 1 7:7 8 4. Estonsko 5 1 1 3 8:15 4 5. Bělorusko 6 1 0 5 6:17 3