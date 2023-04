Fotbalisté Realu Madrid se výhrou nad Celtou Vigo přiblížili vedoucí Barceloně

Madrid - Fotbalisté Realu Madrid po postupu do semifinále Ligy mistrů uspěli i ve španělské lize, po výhře nad Celtou Vigo 2:0 se přiblížili na osm bodů vedoucí Barceloně, která se v neděli utká s Atléticem Madrid. Fotbalisté Betisu Sevilla podlehli ve španělské lize na hřišti Osasuny 2:3 a utrpěli další ztrátu v boji o účast v Lize mistrů. Po třetí porážce z posledních čtyř zápasů ztrácejí na pátém místě šest bodů na čtvrtý San Sebastian, který obrátil zápas s Vallecanem a vyhrál 2:1. V bojích o evropské poháry je stále Bilbao, které zvítězilo 2:1 nad sedmnáctou Almerií a ze sedmého místa ztrácí na pátý Betis dva body. K záchraně se přiblížit Valladolid, který porazil Gironu 1:0.

Real Madrid rozhodl zápas se dvanáctou Celtou v závěru prvního a v úvodu druhého poločasu. Ve 43. minutě se razantní střelou prosadil Asensio, španělský útočník pak asistoval u druhého gólu, když centrem našel Militaa, který hlavičkou potvrdil výhru domácích. Asensio zažívá povedenou druhou půlku sezony, v roce 2023 vstřelil osm branek a na čtyři přihrál. Celta je po čtyřech zápasech bez výhry na 12. místě v neúplné tabulce.

Pamplona porazila Betis po devíti letech, a to díky výkonu v úvodním poločase. V první čtvrthodině dvakrát zafungovala spolupráce střelce Budimira s přihrávajícím Barjou. Miranda sice záhy snížil po rohovém kopu, ale ještě do přestávky vrátil Osasuně dvoubrankový náskok Moncayola. Domácí ani ve druhém poločase neubránili situaci po rohovém kopu, ale na Rodríguezův gól už nikdo nenavázal.

Vallecano poslal v Baskicku do vedení svým osmým gólem v sezoně Palazón, na prudkou střelu španělského útočníka však do dvou minut zareagoval hlavičkou Sorloth. Sociedad se dočkal třetí domácí výhry za sebou po gólu v 81. minutě, když si Lejeune srazil centr do vlastní sítě.

Bilbao se díky dnešní výhře drží ve hře o evropské poháry, a to zásluhou Sanceta, který přihrál na obě branky hostů. V deváté minutě uvolnil Nica Williamse a mladší z bratrů Williamsových v dresu Bilbaa skóroval i díky chybě gólmana. V 56. minutě zvýšil náskok De Marcos, Almería dokázala pouze korigovat skóre, v nastavení se krásnou střelou z voleje prosadil Centelles.

Španělská fotbalová liga - 30. kolo:

Pamplona - Betis Sevilla 3:2 (6. a 11. Budimir, 41. Moncayola - 16. Miranda, 70. Rodríguez), Almería - Bilbao 1:2 (90.+2 Centelles - 9. Williams, 56. De Marcos), San Sebastian - Vallecano 2:1 (59. Sorloth, 81. vlastní Lejeune - 57. Palazón), Valladolid - Girona 1:0 (24. Monchu), Real Madrid - Celta Vigo 2:0 (42. Asensio, 48. Militao).

Tabulka:

1. FC Barcelona 29 23 4 2 53:9 73 2. Real Madrid 30 20 5 5 63:24 65 3. Atlético Madrid 29 18 6 5 47:21 60 4. San Sebastian 30 16 6 8 39:29 54 5. Betis Sevilla 30 14 6 10 39:33 48 6. Villarreal 29 14 5 10 38:28 47 7. Bilbao 30 13 7 10 42:30 46 8. Pamplona 30 11 8 11 28:32 41 9. Vallecano 30 10 10 10 36:36 40 10. Girona 30 10 8 12 44:43 38 11. Mallorca 29 10 7 12 26:30 37 12. Celta Vigo 30 9 9 12 36:42 36 13. FC Sevilla 29 9 8 12 35:44 35 14. Valladolid 30 10 5 15 26:48 35 15. Cádiz 30 7 11 12 23:42 32 16. Getafe 29 7 10 12 27:36 31 17. Almería 30 8 6 16 36:52 30 18. Espaňol Barcelona 30 6 10 14 35:49 28 19. Valencie 29 7 6 16 30:36 27 20. Elche 29 2 7 20 20:59 13