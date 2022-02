Fotbalisté Realu Madrid porazili Granadu, Barcelona zdolala Atlético Madrid 4:2

Madrid - Fotbalisté Realu Madrid porazili ve španělské lize Granadu 1:0 a v čele tabulky odskočili Seville na rozdíl šesti bodů. Barcelona zdolala ve šlágru 23. kola obhájce titulu Atlético Madrid 4:2 a posunula se před něj na čtvrté místo. Katalánský tým, který od 69. minuty hrál bez vyloučeného obránce Daniho Alvese, bodoval v sedmém kole za sebou. Betis Sevilla doma podlehl Villarrealu 0:2 a může přijít o třetí místo, protože Barcelona na něj ztrácí dva body a odehrála o utkání méně.

O výhře Realu Madrid na Santiago Bernabéu rozhodl v 74. minutě Asensio. "Bílý balet" se musel obejít bez zraněných ofenzivních hvězd Benzemy a Viníciuse Júniora.

Na Camp Nou otevřeli hosté skóre v osmé minutě díky Carrascovi, jenže vzápětí po parádním zakončení z voleje do vzdálenější šibenice srovnal Jordi Alba. Obrat dokonal Gavi a v závěru úvodního dějství přidal třetí trefu "Blaugrana" Araújo.

Krátce po pauze zvýšil na 4:1 Alves. Atlético inkasovalo v lize pod trenérem Simeonem čtyři branky poprvé od prosince 2012, kdy na Camp Nou prohrálo 1:4. V58. minutě snížil bývalý hráč Barcelony Suárez. Alves byl následně po intervenci videorozhodčího vyloučen za šlapák na Carrasca, jenže "Rojiblancos" více než 20 minut trvající přesilovku nevyužili.

"Je to víc než vítězství. My i fanoušci jsme to potřebovali. Byli jsme lepší. Mohl by to být bod zlomu. Mám z toho dobré pocity. Je to velmi důležitá výhra," citoval deník Marca trenéra Barcelony Xaviho. "Dnes jsme viděli Barcu, jakou si představujeme. Hráli jsme velmi intenzivně. V této složité sezoně můžeme být na tento zápas hrdí," dodal Alba.

Vítězný gól Villarrealu na hřišti Betisu vstřelil před koncem prvního dějství Torres. V 83. minutě se výstavní střelou do šibenice zpoza vápna prosadil Capoue. "Žlutá ponorka" se posunula na šesté místo před San Sebastian, jenž remizoval ve Valencii bez branek.

Výsledky 23. kola španělské fotbalové ligy

Valencie - San Sebastian 0:0, FC Barcelona - Atlético Madrid 4:2 (10. Alba, 21. Gavi, 43. Araújo, 49. Alves - 8. Carrasco, 58. Suárez), Betis Sevilla - Villarreal 0:2 (41. Torres, 83. Capoue), Real Madrid - Granada 1:0 (74. Asensio).

Tabulka:

1. Real Madrid 23 16 5 2 48:20 53 2. FC Sevilla 23 13 8 2 34:16 47 3. Betis Sevilla 23 12 4 7 41:27 40 4. FC Barcelona 22 10 8 4 36:25 38 5. Atlético Madrid 22 10 6 6 38:30 36 6. Villarreal 23 9 8 6 38:23 35 7. San Sebastian 22 9 8 5 22:21 35 8. Bilbao 22 7 10 5 21:17 31 9. Vallecano 22 9 4 9 27:24 31 10. Vigo 23 8 6 9 28:25 30 11. Valencie 23 7 9 7 35:36 30 12. Pamplona 23 7 8 8 22:27 29 13. Espaňol Barcelona 22 7 6 9 26:30 27 14. Elche 23 6 8 9 26:31 26 15. Getafe 23 6 7 10 20:23 25 16. Granada 23 5 9 9 26:34 24 17. Mallorca 22 5 8 9 19:34 23 18. Cádiz 23 3 9 11 20:38 18 19. Alavés 23 4 5 14 17:38 17 20. Levante 22 1 8 13 21:46 11