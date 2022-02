Fotbalisté PSG ve šlágru osmifinále Ligy mistrů přivítají Real Madrid

Paříž/Lisabon - Dva zápasy dnes zahájí osmifinálovou fázi fotbalové Ligy mistrů. Paris Saint-Germain v souboji gigantů přivítá Real Madrid, který dokázal porazit pouze v jediném z posledních sedmi pohárových soubojů. Loňský finalista Manchester City se představí na hřišti Sportingu Lisabon. Oba duely začnou ve 21:00.

Real vyřadil PSG v osmifinále před čtyřmi lety, když doma zvítězil 3:1 a venku 2:1. Aktuální lídři francouzské a španělské ligy se naposledy potkali ve skupině na podzim 2019. Tehdy Pařížané na svém stadionu vyhráli 3:0 a v Madridu remizovali 2:2.

Dvojzápas bude pikantní pro útočníka Kyliana Mbappého, který podle spekulací médií v létě po vypršení smlouvy v PSG odejde do Realu. Francouzský reprezentant však údajnou dohodu s "Bílým baletem" popřel. "Ještě jsem se nerozhodnul. I když utkání s Realem mohou změnit situaci a já mám právo mluvit s ostatními kluby, tak to odmítám. Nebudu se teď bavit se soupeřem. Koncentruju se na to, abychom Real vyřadili a pak se uvidí," prohlásil Mbappé.

V úterý určitě nenastoupí bývalý dlouholetý madridský kapitán Sergio Ramos, který do Paříže zamířil před sezonou. Zkušený španělský stoper po zranění lýtka trénuje individuálně. Zvýšenou motivaci proti třináctinásobným šampionům bude mít i útočník Lionel Messi, další letní akvizice PSG. Bývalá hvězda Barcelony zatím zůstává v Paříži za očekáváním. V dresu Katalánců Messi nastřílel Realu 26 branek ve 45 zápasech.

Madridští věří, že po svalovém zranění už bude připravený nejlepší týmový střelec Karim Benzema. "Máme z toho dobrý pocit, stejně jako on. Prioritou je ale zdraví hráče, takže nebudeme riskovat. V úterý bude hrát, jenom pokud to nebude risk. Doufám, že bude připravený stejně jako domácí Neymar," uvedl trenér Realu Carlo Ancelotti, jenž v letech 2011 až 2013 vedl Paris St. Germain.

Zatímco Manchester City v posledních čtyřech letech vždy postoupil do čtvrtfinále, Sporting je v osmifinále teprve podruhé. Portugalský tým při premiéře před 13 lety utrpěl s Bayernem Mnichov debakly 0:5 doma a 1:7 venku. Porážka s celkovým skóre 1:12 je nejvyšší v historii vyřazovací fáze LM.

Úřadující angličtí šampioni drží sérii 12 soutěžních duelů bez porážky, z toho jedenáctkrát vyhráli. "Sporting bude těžký soupeř. Doufáme, že v prvním utkání uhrajeme dobrý výsledek a v domácí odvetě tak budeme mít výhodu. V Champions League je to pořád stejné, může se stát cokoliv," konstatoval záložník City Rodri.

Zajímavosti před úterními úvodními zápasy osmifinále Ligy mistrů: Paris St. Germain - Real Madrid Výkop: úterý 15. února, 21:00. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Di Bello (video, všichni It.). Bilance: 10 3-3-4 14:13. Zajímavosti: - Real vyřadil PSG v osmifinále LM před čtyřmi lety, když doma zvítězil 3:1 a venku 2:1, naposledy se soupeři utkali ve skupině v roce 2019, tehdy PSG v Paříži vyhrál 3:0 a v Madridu remizoval 2:2 - PSG vyhrál jediný z posledních 7 vzájemných pohárových zápasů - oba týmy v minulém ročníku LM vypadly v semifinále, PSG podlehl Manchesteru City, Real nestačil na pozdějšího šampiona Chelsea - PSG na podzim vyhrál všechna 3 domácí utkání v LM - PSG v posledních 14 soutěžních duelech neprohrál v normální hrací době - Real vyhrál poslední 4 zápasy LM při skóre 12:1 - Real z posledních 7 soutěžních utkání jen 2x zvítězil v normální hrací době - PSG v létě posílil dlouholetý kapitán Realu Ramos, který ale pravděpodobně nenastoupí kvůli zranění, v "Bílém baletu" působili i domácí hráči Di María, Hakimí a Navas - trenér Realu Ancelotti v letech 2011-13 vedl PSG - Real je s 13 triumfy nejúspěšnějším týmem soutěže - v karetním ohrožení jsou hostující Casemiro a Mendy Sporting Lisabon - Manchester City Výkop: úterý 15. února, 21:00. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Fritz (video, Něm.). Bilance: 2 1-0-1 3:3. Zajímavosti: - soupeři se dosud utkali pouze v osmifinále Evropské ligy v roce 2012, kdy Sporting postoupil po domácím vítězství 1:0 a venkovní porážce 2:3 - Sporting je v osmifinále LM podruhé v historii, při premiéře před 13 lety podlehl Bayernu Mnichov 0:5 doma a 1:7 venku, porážka s celkovým skóre 1:12 je nejvyšší v historii vyřazovací fáze soutěže - Sporting vyhrál všech 8 pohárových dvojzápasů s anglickými soupeři, ale v LM proti týmům z Premier League prohrál všechna 4 utkání - Sporting neprohrál posledních 5 soutěžních duelů (z toho 4 vítězství) - Sporting doma dal gól v posledních 37 soutěžních zápasech - City v posledních 4 ročnících LM vždy postoupili do čtvrtfinále - City na podzim v LM prohráli 2 z 3 venkovních utkání - City drží sérii 12 soutěžních zápasů bez porážky (z toho 11 vítězství), manchesterský tým prohrál jediný z posledních 20 duelů - City za posledních 12 soutěžních utkání mají skóre 37:7 - za City hrají Portugalci Cancelo, Dias a Silva, kteří jsou odchovanci jiného lisabonského klubu Benfiky - v karetním ohrožení jsou domácí Feddal, Palhinha, Nunes a Porro, ze City dvojice Cancelo, De Bruyne