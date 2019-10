Fotbalisté PSG se mohou stát prvními osmifinalisty Ligy mistrů

Bruggy (Belgie) - Fotbalisté Paris St. Germain se v úterý mohou stát prvními osmifinalisty Ligy mistrů. Pokud ve třetím kole skupiny A zvítězí v Bruggách a současně Galatasaray v Istanbulu remizuje s Realem Madrid, zajistí si francouzští šampioni netradičně už s devíti body účast v jarním play off.

PSG v úvodním zápase doma porazil 3:0 Real, pak v Turecku zvítězil 1:0 nad Galatasarayem. Když svěřenci Thomase Tuchela zdolají také Bruggy, tak by i v případě bodové rovnosti tří týmů na konci skupiny v minitabulce obsadili nejhůře druhé místo.

"Čeká nás výborný tým. Mají excelentního trenéra i kádr a velké ambice. Viděli jsme, že mohli proti Realu dát gól na 3:0 a bylo by po zápase, ale i remíza 2:2 je fantastický výsledek," uvedl obránce PSG Thomas Meunier, jenž v minulosti hrával za Bruggy.

Třináctinásobný vítěz soutěže Real má po dvou utkáních na kontě nečekaně jediný bod. Madridskému týmu se navíc nepovedla sobotní generálka a senzačně prohrál na hřišti nováčka španělské ligy Mallorcy 0:1. "Bílý balet" ale může povzbudit, že při poslední návštěvě Istanbulu ve skupině LM v roce 2013 deklasoval Galatasaray 6:1.

Bayern Mnichov, který v minulém kole v Londýně rozdrtil Tottenham 7:2, se představí na stadionu Olympiakosu Pireus. Řecký přemožitel Plzně z kvalifikace prohrál všechny čtyři předchozí pohárové zápasy s bavorským gigantem.

"Jedeme do Pirea zvítězit, byl by to velký krok k postupu do osmifinále. Už jsem jednou v Pireu hrál s Dortmundem. Atmosféra na stadionu je hodně bouřlivá. Musíme být pozorní od první minuty a vstoupit do zápasu správnou nohou, jinak to tam bude těžké," upozornil záložník Bayernu Ivan Perišič.

Tottenham si chce po rekordním debaklu částečně napravit renomé v dalším domácím zápase skupiny B proti Crvené zvezdě Bělehrad. Anglický finalista minulého ročníku LM se však trápí a vyhrál jediný z posledních sedmi soutěžních duelů.

Manchester City doma vyzve italského nováčka soutěže Bergamo. Zatímco svěřenci Pepa Guardioly ve skupině C dvakrát naplno bodovali s čistým kontem, Atalanta dvakrát prohrála. "Citizens" doma v LM drží pětizápasovou vítěznou sérii, při které dali 21 gólů.

Juventus se v Turíně utká s Lokomotivem Moskva, který už v minulosti dvakrát porazil bez inkasované branky. "Stará dáma" v tomto ročníku drží neporazitelnost a posledních šest soutěžních utkání vyhrála. Ve skupině D také Atlético Madrid vyzve Leverkusen s cílem protáhnout domácí sérii 11 pohárových zápasů bez porážky.

Zajímavosti před úterními zápasy 3. kola základních skupin LM: -------- Skupina A: Club Bruggy - Paris St. Germain Výkop: úterý 22. října, 21:00. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Lupp - Dankert (video, všichni Něm.). Bilance: -. Zajímavosti: - PSG se stane prvním osmifinalistou, pokud zvítězí a Galatasaray remizuje s Realem - PSG vyhrál oba zápasy ve skupině bez inkasovaného gólu - Bruggy 6x za sebou ve skupině LM neprohrály, v posledních 4 zápasech remizovaly - PSG v posledních 26 utkáních v soutěži skóroval - Bruggy v této sezoně ještě v 17 soutěžních zápasech neprohrály (12 výher, 5 remíz) Galatasaray Istanbul - Real Madrid Výkop: úterý 22. října, 21:00. Rozhodčí: Orsato - Manganelli, Giallatini - Fabbri (video, všichni It.). Bilance: 7 3-0-4 10:21. Zajímavosti: - oba týmy z úvodních 2 zápasů ve skupině získaly jediný bod - Real v minulém utkání LM na stadionu Galatasaraye v roce 2013 zvítězil 6:1 - Galatasaray v evropských pohárech nezvítězil 9x za sebou - Real v LM prohrál 3 z posledních 5 zápasů - Real vyhrál jediný z posledních 4 soutěžních zápasů, v sobotu ve španělské lize senzačně podlehl nováčkovi Mallorce 0:1 Tabulka: 1. Paris St. Germain 2 2 0 0 4:0 6 2. Club Bruggy 2 0 2 0 2:2 2 3. Galatasaray Istanbul 2 0 1 1 0:1 1 4. Real Madrid 2 0 1 1 2:5 1 Skupina B: Olympiakos Pireus - Bayern Mnichov Výkop: úterý 22. října, 21:00. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra - Kamphuis (video, všichni Niz.). Bilance: 4 0-0-4 2:14. Zajímavosti: - Bayern vyhrál oba zápasy ve skupině, minule v Londýně deklasoval Tottenham 7:2 - Bayern porazil Olympiakos ve všech 4 pohárových utkáních, v posledních 3 neinkasoval - Bayern je s 10 góly nejproduktivnějším týmem aktuálního ročníku LM - Olympiakos je doma neporažen v posledních 10 pohárových duelech - Bayern v pohárech na hřištích soupeřů 10x za sebou neprohrál Tottenham Hotspur - Crvena zvezda Bělehrad Výkop: úterý 22. října, 21:00. Rozhodčí: Guida - Meli, Carbone - Rocchi (video, všichni It.). Bilance: 2 1-0-1 2:1. Zajímavosti: - semifinalista minulého ročníku Tottenham získal ze 2 zápasů jediný bod, minule doma utrpěl debakl 2:7 s Bayernem - Tottenham doma vyhrál všechny 3 pohárové duely se srbskými soupeři - Tottenham má s 9 inkasovanými góly nejhorší obranu skupinové fáze LM - Tottenham vyhrál jediné z posledních 7 soutěžních utkání - Crvena zvezda ve skupině LM prohrála všechny 4 dosavadní venkovní zápasy Tabulka: 1. Bayern Mnichov 2 2 0 0 10:2 6 2. CZ Bělehrad 2 1 0 1 3:4 3 3. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 3:5 1 4. Tottenham 2 0 1 1 4:9 1 Skupina C: Šachtar Doněck - Dinamo Záhřeb Výkop: úterý 22. října, 18:55. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). Bilance: 2 2-0-0 5:1. Zajímavosti: - Šachtar vyhrál oba předchozí vzájemné pohárové zápasy - Dinamo v pohárech nad ukrajinskými soupeři ještě nezvítězilo (2 remízy, 8 porážek) - Šachtar doma v pohárech 5x za sebou nezvítězil - Dinamo ve skupině LM venku prohrálo 13x za sebou, naposledy bodovalo v listopadu 1999 v Marseille (2:2) - Šachtar v ukrajinské lize 13x za sebou vyhrál a v posledních 40 zápasech neprohrál Manchester City - Atalanta Bergamo Výkop: úterý 22. října, 21:00. Rozhodčí: Grinfeld - Hassan, Jarkoni (všichni Izr.) - Pinheiro (video, Portug.). Bilance: -. Zajímavosti: - Manchester City vyhrál oba zápasy ve skupině bez inkasované branky, nováček soutěže Bergamo naopak 2x prohrál - City vyhráli 9 z posledních 11 utkání LM - City zvítězili v 7 z posledních 8 soutěžních zápasů - City doma v LM zvítězili 5x za sebou a dali při tom 21 gólů - Bergamo v posledních 15 soutěžních zápasech pouze jednou udrželo čisté konto Tabulka: 1. Manchester City 2 2 0 0 5:0 6 2. Dinamo Záhřeb 2 1 0 1 4:2 3 3. Šachtar Doněck 2 1 0 1 2:4 3 4. Bergamo 2 0 0 2 1:6 0 Skupina D: Atlético Madrid - Bayer Leverkusen Výkop: úterý 1. října, 18:55. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Martins (video, všichni Portug.). Bilance: 6 2-3-1 7:5. Zajímavosti: - Leverkusen prohrál oba zápasy ve skupině a má skóre 1:5 - Leverkusen vyhrál jediný z předchozích 6 vzájemných pohárových duelů - Atlético doma v pohárech neprohrálo 11x za sebou - Atlético neprohrálo v 7 soutěžních duelech po sobě (2 výhry, 5 remíz) - Atléticu bude chybět zraněný útočník Joao Félix, nejdražší posila v historii klubu Juventus Turín - Lokomotiv Moskva Výkop: úterý 22. října, 21:00. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.) - Zwayer (video, Něm.). Bilance: 2 2-0-0 4:0. Zajímavosti: - Juventus vyhrál oba předchozí pohárové duely s Lokomotivem bez inkasované branky - Juventus ještě v pohárech s ruskými soupeři neprohrál (5 výher a remíza), doma vyhrál všechna 3 utkání - Lokomotiv v 6 pohárových zápasech v Itálii nevyhrál (3 remízy, 3 porážky) - Juventus v LM vyhrál 2 z posledních 7 utkání - Juventus je v sezoně neporažen v 10 soutěžních zápasech, posledních 6 vyhrál Tabulka: 1. Juventus Turín 2 1 1 0 5:2 4 2. Atlético Madrid 2 1 1 0 4:2 4 3. Lokomotiv Moskva 2 1 0 1 2:3 3 4. Leverkusen 2 0 0 2 1:5 0