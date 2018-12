Šesté kolo skupiny C fotbalové Ligy mistrů, zápas Liverpool - Neapol. Zleva Muhammad Salah z Liverpoolu a Mario Rui z Neapole.

Šesté kolo skupiny C fotbalové Ligy mistrů, zápas Liverpool - Neapol. Zleva Muhammad Salah z Liverpoolu a Mario Rui z Neapole. ČTK/AP/Dave Thompson

Praha - Fotbalisté Paris St. Germain, Liverpoolu a Tottenhamu si v dnešním posledním kole základních skupin Ligy mistrů zajistili postup do osmifinále. Pouze s třetím místem, znamenajícím přesun do Evropské ligy, se musela spokojit Neapol, přestože pět kol vedla tabulku skupiny C.

Paris St. Germain si místo ve vyřazovacích bojích zajistil jasným vítězstvím 4:1 na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad. Francouzský celek vyhrál skupinu C o dva body před Liverpoolem a Neapolí, jejichž dnešní duel na Anfield Road skončil vítězstvím domácích 1:0. Jediný gól dal ve 34. minutě Salah.

Při vyrovnané bilanci rozhodl o postupu finalisty minulého ročníku větší počet vstřelených branek. Neapol se musela spokojit až se třetí příčkou, přestože pět předchozích kol vedla tabulku. Něco podobného se v Lize mistrů od roku 2003 stalo jen Celticu, Olympiakosu a Dynamu Kyjev.

Ve skupině B doprovodil již jistého vítěze Barcelonu do osmifinále Tottenham. Londýnský klub sice na hřišti katalánského protivníka prohrával po brance Dembélého, ale pět minut před koncem vyrovnal Moura. A protože Inter Milán doma jen remizoval s PSV Eindhoven, za který ve druhé půli nastoupil český záložník Michal Sadílek, zajistili si Spurs místo v play off.

O postupu Tottenhamu při vyrovnané vzájemné bilanci s Interem rozhodl gól vstřelený na soupeřově hřišti v prvním vzájemném utkání, které londýnský celek prohrál 1:2. Před dvěma týdny Spurs doma nad milánským soupeřem vyhráli 1:0.

Závěrečné 6. kolo základních skupin Ligy mistrů:

Skupina A:

Monako - Dortmund 0:2 (0:1)

Branky: 15. a 88. Guerreiro. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Angl.).

FC Bruggy - Atlético Madrid 0:0

Rozhodčí: Massa - Meli, Preti (všichni It.).

Konečná tabulka:

1. Dortmund 6 4 1 1 10:2 13 2. Atlético Madrid 6 4 1 1 9:6 13 3. FC Bruggy 6 1 3 2 6:5 6 4. Monako 6 0 1 5 2:14 1

Skupina B:

FC Barcelona - Tottenham 1:1 (1:0)

Branky: 7. Dembélé - 85. Moura. Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni Srb.).

Inter Milán - PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

Branky: 73. Icardi - 13. Lozano. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Něm.).

Konečná tabulka:

1. FC Barcelona 6 4 2 0 14:5 14 2. Tottenham 6 2 2 2 9:10 8 3. Inter Milán 6 2 2 2 6:7 8 4. PSV Eindhoven 6 0 2 4 6:13 2

Skupina C:

Liverpool - Neapol 1:0 (1:0)

Branka: 34. Salah. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.).

CZ Bělehrad - Paris St. Germain 1:4 (0:2)

Branky: 56. Gobeljič - 10. Cavani, 40. Neymar, 74. Marquinhos, 90.+2 Mbappé. Rozhodčí: Collum - McGeachie, Stewart (všichni Skot.).

Konečná tabulka:

1. Paris St. Germain 6 3 2 1 17:9 11 2. Liverpool 6 3 0 3 9:7 9 3. Neapol 6 2 3 1 7:5 9 4. CZ Bělehrad 6 1 1 4 5:17 4

Skupina D:

Galatasaray Istanbul - FC Porto 2:3 (1:2)

Branky: 45.+1 Fighúlí z pen., 65. Derdiyok - 17. Felipe, 42. Marega z pen., 57. Oliveira. Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko (všichni Běl.).

Schalke - Lokomotiv Moskva 1:0 (1:0)

Branka: 90.+1 Schöpf. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.).

Konečná tabulka:

1. FC Porto 6 5 1 0 15:6 16 2. Schalke 6 3 2 1 6:4 11 3. Galatasaray Istanbul 6 1 1 4 5:8 4 4. Lokomotiv Moskva 6 1 0 5 4:12 3