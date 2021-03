Fotbalisté PSG a Liverpoolu postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů

Paříž/Budapešť - Fotbalisté Paris Saint Germain postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů. Loňský finalista soutěže v domácí osmifinálové odvetě remizoval s Barcelonou 1:1, první zápas na Camp Nou vyhrál 4:1. Mezi osm nejlepších týmů se probojoval také Liverpool, který stejně jako v prvním duelu i v odvetě na neutrálním hřišti v Budapešti porazil Lipsko 2:0.

Barcelona na rozdíl od prvního zápasu hrála hned od úvodu aktivně. Dembélé však v úvodním poločase nevyužil několik šancí a Dest trefil břevno. Po necelé půlhodině hry hostující stoper Lenglet šlápl ve vápně Icardovi na patu a sudí Taylor po konzultaci s videorozhodčím odpískal pokutový kop.

K němu se postavil střelec hattricku z prvního duelu Mbappé, který nezaváhal. Francouzský reprezentant se stal ve věku 22 let a 80 dní nejmladším autorem 25 branek v Lize mistrů, čímž překonal dosavadní rekord Messiho.

Právě argentinský kapitán Barcelony v 37. minutě parádní ranou z dálky srovnal. V nastavení úvodního dějství Kurzawa fauloval v šestnáctce Griezmanna a penalta se tak naskytla i hostům. Messiho prudkou střelu však gólman Navas vyrazil na břevno. Messi v Lize mistrů neproměnil pokutový kop po předešlých osmi úspěšných pokusech poprvé od února 2015.

Ve druhé půli výrazných šancí ubylo. Pařížané oplatili Barceloně poslední tři vyřazení v Lize mistrů a poprvé od roku 1995 přes ni v soutěži prošli. Katalánci neuspěli po rekordní sérii 13 postupů do čtvrtfinále a poprvé od roku 2007 skončili v osmifinále.

Stejně jako první duel se i odveta mezi Liverpoolem a Lipskem uskutečnila v maďarské metropoli. Německému celku by v případě, že by se hrálo v Anglii, hrozila po návratu do vlasti dvoutýdenní karanténa. Liverpool byl v lepší pozici i díky tomu, že úvodní zápas vyhrál z pozice hostujícího celku.

Záložník Lipska Olmo mohl zdramatizovat odvetu už v 10. minutě, zblízka se ale neprosadil. V 65. minutě zase střídající útočník "Rudých býků" Sörloth orazítkoval hlavou břevno.

O pět minut později "Reds" udeřili, když se přízemní střelou ve vápně prosadil Salah. O čtyři minuty později na něj navázal Mané. Liverpool od roku 2002 neprohrál v evropských pohárech s německými mužstvy 12 utkání za sebou.

Mezi osm nejlepších se v úterý dostalo Porto s Dortmundem. Zbylé čtyři čtvrtfinalisty pozná soutěž příští týden.

Odvetná osmifinálová utkání Ligy mistrů:

--------

Liverpool - Lipsko 2:0 (0:0)

Branky: 70. Salah, 74. Mané. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). Bez karet. Bez diváků. První zápas: 2:0, postoupil Liverpool.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson (90. Tsimikas) - Wijnaldum (82. Milner), Fabinho, Thiago (71. Keita) - Mané (90. Oxlade-Chamberlain), Jota (71. Origi), Salah. Trenér: Klopp.

Lipsko: Gulácsi - Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Nkunku - Olmo (72. Haidara), Kampl (46. Sörloth), Sabitzer, Forsberg (60. Kluivert) - Poulsen (60. Hwang Hi-čchan). Trenér: Nagelsmann.

Paris St. Germain - FC Barcelona 1:1 (1:1)

Branky: 30. Mbappé z pen. - 37. Messi. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Kurzawa, Gueye, Paredes, Icardi - Mingueza, Lenglet, De Jong. Bez diváků. První zápas: 4:1, postoupil PSG.

PSG: Navas - Florenzi (76. Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (46. Diallo) - Gueye (59. Danilo), Paredes, Verratti - Draxler (59. Di María), Icardi (84. Rafinha), Mbappé. Trenér: Pochettino.

Barcelona: Ter Stegen - Dest (66. Trincao), Mingueza (35. Firpo), Lenglet, Alba - De Jong, Busquets (79. Moriba), Pedri (79. Pjanič) - Messi, Griezmann, Dembelé (79. Braithwaite). Trenér: Koeman.