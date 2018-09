Uherské Hradiště - Čeští fotbalisté ve čtvrtek vstoupí zápasem s Ukrajinou v Uherském Hradišti do Ligy národů. Nová soutěž do velké míry nahrazuje přípravná utkaní a je dodatečnou šancí poprat se o mistrovství Evropy 2020, navíc bude mít vliv na nasazení při losování kvalifikací a šampionátů. Reprezentanti proto touží po vítězném startu do jedné ze čtyř tříčlenných skupin Ligy B, v níž se utkají ještě se Slovenskem.

Soutěž je rozdělena do čtyř výkonnostních lig. Vítězové skupin Ligy B postoupí do elitní Ligy A, v níž startují nejlepší reprezentace, naopak poslední týmy spadnou do Ligy C. Čtyři nejlépe umístěné celky skupin Ligy B, které neprojdou na Euro 2020 z klasické kvalifikace, se navíc utkají o jedno místo na šampionátu. Celá základní část Ligy národů se odehraje na podzim, Čechy čeká další duel v říjnu na Slovensku.

"Chceme uspět, jasně víme, co znamená skončit na prvním, druhém nebo třetím místě. Motivace je obrovská. Když se nám podaří v Lize národů odehrát dobré zápasy s dobrými výsledky, bude to i předurčovat celkovou náladu na kvalifikaci Eura," řekl novinářům český kouč Karel Jarolím.

Proti Ukrajině mu zkomplikovala situaci řada zranění. Chybějí opory Vladimír Darida s kapitánem Markem Suchým a vypadli i Bořek Dočkal, Antonín Barák a Jan Kopic stejně jako brankář Jiří Pavlenka.

"Bylo by smutné, kdybychom si kladli nižší cíle i přesto, že nějaké komplikace nastaly. Tomu se nevyhnou ani naši soupeři, to je fotbalový život. Snad se nám utkání povede a v úvodním zápase vyhrajeme," řekl kouč.

S Ukrajinou se český celek potkal dosud dvakrát v přípravě. V roce 2011 vyhrál doma 4:0 a o rok později remizoval venku 0:0. "Ukrajinu jsme viděli v osmi nebo deseti zápasech po sobě. Do poslední chvíle hráli o postup na mistrovství světa. Kdyby doma porazili Chorvatsko, které bralo na mistrovství medaili, byli by tam Ukrajinci," podotkl Jarolím.

"Mužstvo je dlouho pohromadě, mají kvalitní hráče hlavně do ofenzivy. Jsou dobře organizovaní, mají velice nebezpečný protiútok. Těžko se jim dávají góly. Budeme se je snažit něčím zaskočit," dodal Jarolím.

Při řadě absencí by Jarolím mohl skoro celou zálohu poskládat ze slávistů, kterých je v nominaci osm. "Nahrává tomu jejich forma, takže z toho můžeme vycházet. Je to jedna z variant," řekl Jarolím.

Ukrajina má v kádru pět hráčů Dynama Kyjev, které nedávno po kontroverzních verdiktech rozhodčích vyřadilo Slavii ve 3. předkole Ligy mistrů. Po odvetě vedení Pražanů kritizovalo sudí i místopředsedu UEFA a bratra šéfa Dynama Hrihorije Surkise. "Nemyslím, že bychom chtěli něco vracet za Slavii. Kyjev prostě postoupil a musíme to brát. Všichni zápas chceme zvládnout a je jedno, jestli jsme s Kyjevem prohráli, nebo ne. Rozhodčí radši nechci rozebírat," řekl slávistický záložník Jan Sýkora.

Z ukrajinské nominace vypadl zraněný útočník Dynama Arťom Besedin. "I když Češi nepostoupili na mistrovství světa, mají velmi dobrý tým, který umí měnit herní styly. Čeká nás těžký zápas i vzhledem k tomu, že mají v kádru hráče Slavie, kteří potrápili Kyjev," řekl ukrajinský kouč Andrej Ševčenko.

Zápas v Uherském Hradišti, kam se reprezentace vrátila po devíti letech, začne ve čtvrtek ve 20:45. Mělo by být vyprodáno. V pondělí národní celek odehraje přípravné utkání v Rostově na Donu s Ruskem.

Statistické údaje před utkáním fotbalové Ligy národů ČR - Ukrajina:

Výkop: čtvrtek 6. září, 20:45 (Uherské Hradiště, ČT sport).

Rozhodčí: Anthony Taylor - Gary Beswick, Adam Nunn - Paul Tierney, Andre Marriner (všichni Angl.).

Bilance:

ČR - Ukrajina: 2 1-1-0 4:0.

ČR bilance celkem: 273 149-55-69 498:260.

ČR pod trenérem Karlem Jarolímem: 20 10-4-6 33:21.

Poslední vzájemný zápas (příprava, 15. srpna 2012, Lvov):

Ukrajina - ČR 0:0

Rozhodčí: Mažič - Radojičič, Ristič (všichni Srb.). ŽK: Chačeridi, Zozulja - Jiráček, Limberský, Pekhart. Diváci: 33.153.

Sestavy:

Ukrajina: Pjatov - Butko, Chačeridi, Rakickij, Selin - Zozujla, Timoščuk (46. Gusev), Garmaš (72. Bezus), Konopljanka (46. Rotan) - Selezňov (46. Jarmolenko), Děvič (71. Stěpaněnko). Trenér: Blochin.

ČR: Čech - Gebre Selassie (78. Rajtoral), Sivok, Kadlec, Limberský - Hübschman, Darida (87. Suchý) - Jiráček (84. Hušbauer), Kolář (46. Petržela), Pilař (65. Rezek) - Lafata (57. Pekhart). Trenér: Bílek.

Předpokládané sestavy:

ČR: Vaclík - Kadeřábek, Kalas, Brabec, Gebre Selassie - Souček - Jankto, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Krmenčík.

Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Rakickij, Chačeridi, Matvijenko - Stěpaněnko - Jarmolenko, Marlos, Malinovskij, Konopljanka - Jaremčuk.

Absence: Suchý, Darida, Pavlenka, Barák, Dočkal, Kopic, Jugas (všichni zranění), Šural (nemoc), Novák (nejistý start) - Besedin (zranění).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (7) - Jarmolenko (35).

Zajímavosti:

- oba týmy se dosud utkaly jen 2x v přípravě, poslední vzájemný duel v roce 2012 ve Lvově skončil 0:0, o rok dříve Češi v Praze zvítězili 4:0

- ani jeden z týmů nestartoval na letošním mistrovství světa

- utkání je součástí nové soutěže Ligy národů, která do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací na Euro

- ve tříčlenné skupině Ligy B je vedle ČR a Ukrajiny ještě Slovensko, vítěz postoupí do Ligy A, poslední tým sestoupí do Ligy C

- Češi jsou v žebříčku FIFA na 44. místě, Ukrajina na 35. pozici

- Češi v posledních 4 zápasech pravidelně střídali prohru a výhru

- Češi pod trenérem Jarolímem prohráli jediný z 8 domácích zápasů

- Češi se představí doma po 6 zápasech a poprvé od loňského října

- Češi se představí po 9 letech v Uherském Hradišti, dosud tam v srpnu 2006 prohráli 1:3 se Srbskem v přípravě a v září 2009 porazili v kvalifikaci San Marino 7:0

- Ukrajina 5 zápasů po sobě neprohrála, pokaždé se však jednalo jen o přípravný duel

- Ukrajina má v aktuální nominaci 5 hráčů Dynama Kyjev, které nedávno vyřadilo Slavii Praha ve 3. předkole Ligy mistrů

- brankář Kolář a Petrák (oba ČR) si mohou připsat první start za reprezentační A-tým