Fotbalisté prohráli ve Walesu 0:1 a poprvé v kvalifikaci MS nebodovali

Praha - Čeští fotbalisté ve třetím z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa prohráli ve Walesu 0:1 a ve skupině utrpěli první porážku. Zápas v Cardiffu rozhodl v 81. minutě jediným gólem Daniel James. Oba týmy dohrávaly v oslabení. V 49. minutě dostal červenou kartu Patrik Schick, v 77. minutě byl vyloučen domácí Connor Roberts.

Český tým prohrál po čtyřech zápasech a nenavázal na středeční úvodní vítězství ve skupině 6:2 nad Estonskem a sobotní remízu 1:1 s favorizovanou Belgií. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na kontě čtyři body a v tabulce z druhého místa ztrácejí tři body na vedoucí Belgii.

Na šampionát v Kataru v příštím roce postoupí přímo pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi si dosud na světovém šampionátu zahráli v samostatné historii jen v roce 2006. Kvalifikace vyvrcholí na podzim, předtím ještě čeká reprezentanty účast na letním mistrovství Evropy.

Trenér Šilhavý udělal oproti utkání s Belgií dvě změny v základní sestavě. Do zahajovací jedenáctky se vrátili kapitán Darida a útočník Schick, kteří stejně jako další dva bundesligoví hráči scházeli ve víkendovém zápasu v Edenu kvůli cestovním koronavirovým omezením. V sestavě překvapivě zůstal Holeš a jen na lavičce začal Barák.

Češi podle očekávání vstoupili do utkání aktivně a agilní byl především Jankto, který si za první poločas připsal několik nebezpečných střel. V 11. minutě mířil těsně vedle, za další tři minuty do boční sítě.

Největší šanci úvodního dějství ale měli Velšané, jejichž historickým maximem je semifinálová účast na Euru v roce 2016. V 36. minutě si na Jamesův centr naběhla největší hvězda ostrovního týmu Bale, hosty však proti jeho pokusu zblízka zachránil gólman Vaclík. V závěru na opačné straně vypálil kousek nad Jankto.

Čtyři minuty po přestávce se Čechům zápas hodně zkomplikoval. Roberts v souboji přidržel Schicka, hostující útočník se po něm ohnal a rumunský rozhodčí Hategan jej vyloučil. Reprezentace šla kvůli červené kartě do deseti poprvé od zápasu s Koreou v červnu 2016.

Češi měli i v oslabení velkou šanci. Darida technickým pasem vysunul Provoda, který obešel brankáře Warda, ale vracející se Lawrence odvrátil míč. Za pět minut se hostující záložník dostal do brejku znovu a po pádu v šestnáctce se marně dožadoval penalty.

I v deseti hráli čeští fotbalisté aktivně a Velšané prakticky nehrozili. V 70. minutě vypálil pohotově Darida, ale zamířil nad. V 77. minutě trefil Roberts ve výskoku protihráče do obličeje a do deseti šli i domácí.

Paradoxně až poté začali hrozit. V 79. minutě ještě Jamese po kličce vychytal Vaclík, ale za dvě minuty už kapituloval. Na Baleův centr si naskočil James a hlavičkou zamířil přesně k tyči. V druhé minutě nastavení mohl srovnat Čelůstka, ale trefil jen bránícího protihráče.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Jsem hodně zklamaný. Byli jsme namlsaní z těch dvou předchozích zápasů. Byl to poslední březnový zápas, který jsme chtěli zvládnout vítězně a ten rozjezd do kvalifikace by byl skvělý. Bohužel se nám to nepodařilo, je to kaňka. Byť se to pro nás vyvíjelo blbě, tak jsme nemuseli prohrát. První poločas jsme byli takoví studení, ale v druhém poločase jsme měli dát gól. Měli jsme proměnit šance a získat aspoň bod. Situaci před vyloučením Schicka jsem ještě pořádně neviděl. Údajně ho držel, on se ohnal. Samozřejmě chyba a dostal červenou kartu. Ta situace ovlivnila zákonitě zápas, trochu se nám to tam rozbilo. Ale věřili jsme, že se můžeme prosadit. Lukáš Provod se tam dvakrát dostal, ale neproměnil. Pak šel soupeř taky do deseti, bylo to takové rozházené. Pak jsme inkasovali po chybě. Nechali jsme odcentrovat hráče a neobsazený James nám vstřelil gól."

Lukáš Provod (záložník ČR): "Hodně odlišný zápas od utkání s Belgií, Velšané hrají zarputilým stylem. Na začátku jsme byli takoví zatažení, ale potom jsme se do toho dostali. Po vyloučení jsme hráli dobře, semkli jsme se, jeden za druhého jsme makali. Já osobně jsem měl dvě šance. Kdybych je proměnil, vypadal by zápas jinak. Bohužel z ojedinělého centru jsme dostali gól a pak už se to těžko dohánělo."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Mrzí nás to, že jsme tady nedokázali zopakovat tak dobrý výkon jako v těch předchozích dvou zápasech. Chvilku jsme se rozjížděli a možná jsme na to doplatili. Je to škoda, ale kvalifikace je dlouhá. Věřím, že to napravíme a budeme hrát v téhle skupině nahoře."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Jsme zklamaní, nechtěli jsme tu prohrát. Myslím, že jsme nepodali špatný výkon. Ale bohužel jsme nebyli odměněni. Prohráli jsme tu, ale kvalifikace je ještě dlouhá. Zbývá ještě více než půlka zápasů. Věřím, že to dokážeme odčinit a celou kvalifikaci dokončit v náš prospěch."

Skupina E kvalifikace MS:

Wales - ČR 1:0 (0:0)

Branka: 81. James. Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (všichni Rum.). ŽK: C. Roberts, J. Lawrence - Jankto, Zima (mimo hřiště). ČK: 77. C. Roberts - 49. Schick. Bez diváků.

Wales: Ward - Mepham (57. Moore), J. Lawrence, Rodon - C. Roberts, Wilson (76. J. Williams), Ampadu, Morrell, N. Williams - Bale, James. Trenér: Page.

ČR: Vaclík - Coufal (87. Vydra), Kúdela (87. Barák), Čelůstka, Bořil - Holeš (53. Krmenčík), Souček - Provod (83. Kadeřábek), Darida, Jankto (83. Masopust) - Schick. Trenér: Šilhavý.

Belgie - Bělorusko 8:0 (4:0)

Branky: 38. a 76. Trossard, 17. a 89. Vanaken, 14. Batshuayi, 42. Doku, 49. Praet, 70. Benteke.

Tabulka:

1. Belgie 3 2 1 0 12:2 7 2. ČR 3 1 1 1 7:4 4 3. Wales 2 1 0 1 2:3 3 4. Bělorusko 2 1 0 1 4:10 3 5. Estonsko 2 0 0 2 4:10 0