Fotbalisté prohráli ve čtvrtfinále s Dánskem 1:2 a na Euru skončili

Baku - Čeští fotbalisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku s Dánskem 1:2 a rozloučili se s turnajem. Seveřané rozhodli už v prvním poločase, kdy se trefili Thomas Delaney a Kasper Dolberg. Čtyři minuty po pauze snížil pátým gólem na šampionátu Patrik Schick, ale srovnat už národní tým nedokázal.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nenavázali na nedělní vítězství 2:0 v osmifinále nad Nizozemskem. Český tým hrál v samostatné historii čtvrtfinále na Euru počtvrté a podruhé neuspěl. Mezi nejlepší osmičkou národní mužstvo skončilo i před devíti lety.

Reprezentanti nedokázali zopakovat semifinálovou účast svých předchůdců z roku 2004 v Portugalsku, kde český celek ve čtvrtfinále porazil Dány 3:0. Se Seveřany národní tým na velké akci po předchozích dvou vítězstvích poprvé prohrál, soupeře ve vzájemných duelech neporazil už posedmé za sebou.

Dánové postoupili na velké akci mezi poslední čtyři týmy potřetí v historii a poprvé od roku 1992, kdy kontinentální šampionát senzačně vyhráli. Ve středečním semifinále v Londýně narazí na lepšího z dvojice Ukrajina - Anglie.

Čtvrtfinále se hrálo až v tři tisíce kilometrů vzdáleném Baku. Kvůli opatřením proti koronaviru mohlo být v hlediště jen 31 tisíc diváků, zápas ale sledovalo jen 16.306 fanoušků. Českým příznivcům vedle daleké cesty komplikovala návštěvu i nutnost nastoupit pro návratu do vlasti do izolace, a v ochozech tak měli převahu Dánové.

Trenér Šilhavý udělal oproti osmifinále jednu změnu v sestavě. Do zahajovací jedenáctky se po odpykání disciplinárního trestu vrátil Bořil, naopak kapitán Darida po zranění začal jen na lavičce.

Seveřané si ve velkém vedru v Baku těžko mohli přát lepší start. Rozhodčí jim po údajném zásahu bránícího Čelůstky chybně přisoudil rohový kop a po něm se v páté minutě hlavou prosadil z druhé vlny úplně nepokrytý Delaney.

Záložník Dortmundu mohl v 17. minutě zvýšit, v dobré pozici ale minul. Za pět minut se na druhé straně dostal až před Schmeichela Holeš, na vítězný gól z osmifinále však nenavázal a zblízka trefil brankáře.

Po půlhodině těsně nedoskočil na centr z přímého okopu Čelůstka, na druhé straně pak vyrazil Vaclík střelu Damsgaarda, slavícího 21. narozeniny. Ve 42. minutě už byl český brankář bez šance. Vestergaard na levé straně vysunul Mähleho a jeho centr šajtlí poslal zblízka do sítě Dolberg. Navázal na dvě branky z osmifinále proti Walesu (4:0).

Trenér Šilhavý po pauze dvakrát vystřídal - místo Masopusta s Holešem naskočili Jankto a druhý útočník Krmenčík. Reprezentanti výrazně přidali a brzy snížili. Krmenčíkovu střelu i Barákův pokus ještě Schmeichel vyrazil, ale na Schickovo pohotové zakončení k tyči po Coufalově centru už nedosáhl.

Pětadvacetiletý útočník se pátým gólem na turnaji dotáhl na lídra tabulky kanonýrů Ronalda, Portugalec je ale v čele díky jedné asistenci. Schick se zároveň s pěti brankami dotáhl na nejlepšího českého střelce historie Eura Milana Baroše. Kanonýr Leverkusenu dal pět z šesti gólů reprezentace na tomto šampionátu.

V 65. minutě musel kvůli zranění střídat Čelůstka a na pozici stopera ho nahradil Brabec. Čechy poté dvakrát udržel ve hře Vaclík, který v 78. minutě vytáhl Poulsenovu ránu a za chvíli zasáhl i zblízka proti Mählemu. V závěru už reprezentantům v náročných podmínkách ubývaly síly a srovnat nedokázali.

Hlasy po utkání:

Kasper Hjulmand (trenér Dánska): "Zápas byl přesně takový, jaký jsme čekali. Chci smeknout před Českou republikou. Začali jsme sice velice dobře a dělali jsme přesně to, co jsme měli, ale ve druhé půli jsme měli na začátku těžkosti. Češi se více dostali do hry, hodně na nás tlačili. Vznikal nám prostor, ale nedokázali jsme dávat dlouhé přihrávky. Mysleli jsme si, že přidáme ještě třetí gól, takovou pojistku, ale to se nakonec nepodařilo. Měli jsme předtím zápasy, ve kterých jsme vyhráli pohodlně 4:0 a 4:1, teď to byl těsný výsledek. Jsem velmi hrdý na tým, že jsme se dostali do semifinále Eura. Můj obdiv má i český tým, rozloučil se důstojným výkonem."

Patrik Schick (útočník ČR, autor gólu): "Nezvládli jsme to. Myslím si, že jsme udělali maximum. Na konci už jsme bohužel neměli sílu to nějakým způsobem zvrátit a bohužel končíme. Přidali jsme jednoho útočníka, snažili jsme se to zrychlit, hrát víc nahoru a mít nějakým způsobem tlak. Vypadalo to nadějně, rychlý gól, ale bohužel jsme nenašli žádné řešení na konci. Největší rozdíl oproti předchozím utkáním bylo to, že jsme nikdo neměli sílu. Já střídal, protože už jsem byl unavený a necítil se dobře, tak jsme tam poslali čerstvé síly. Co se týče gólů (5), tak to bylo povedené, akorát nejenom já, ale všichni cítíme, že z toho dnes šlo vycucnout víc. Dánové byli hratelní a mrzí nás to."

Vladimír Darida (záložník a kapitán ČR): "Nemáme se vůbec za co stydět, předvedli jsme dobré výkony, bojovné. Myslím, že jsme se o výsledek prali jako lvi. To bylo vidět i v dnešním zápase, škoda, že jsme to nedotáhli do konce a nevstřelili vyrovnávací gól, protože věřím, že bychom pak zápas otočili. Šel jsem na hřiště s tím vstřelit branku. Hráli jsme už na riziko, s tím, že víceméně nahoře na ně budeme nalezlí a pokusíme se tam cpát co nejvíc centrů a dát gól. Dánsko je výborný mančaft, dobře bránili. Asi jim hrálo do karet, že šli rychle do vedení. Do jejich defenzivy se těžko dostává a je to škoda."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Musím říct, že jsem pyšný na tým, všechny lidi okolo, celý realizák, hráče. V podmínkách, co jsme měli, jako cestování. Po tomhle turnaji, ještě zápase a druhém poločase můžeme odjet s hlavou vztyčenou a čistým svědomím, že jsme pro to udělali maximum. Jsem vážně hrdý na celý tým. Co jsme se tak dočetli, nikdo nám nevěřil ani před skupinou, před Holanďany, dneska také ne. Držíme při sobě a máme tady něco speciálního. Samozřejmě máme i kvalitu, kterou, myslím, spousta lidí nechce vidět."

Zdroj: ČT sport.

Mistrovství Evropy ve fotbale - čtvrtfinále (Baku):

ČR - Dánsko 1:2 (0:2)

Branky: 49. Schick - 5. Delaney, 42. Dolberg. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Krmenčík, Kalas (oba ČR). Diváci: 16.306 (omezený počet).

Sestavy:

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka (65. Brabec), Kalas, Bořil - Holeš (46. Jankto) - Masopust (46. Krmenčík), Souček, Barák, Ševčík (80. Darida) - Schick (79. Vydra). Trenér: Šilhavý.

Dánsko: Schmeichel - Christensen (81. Andersen), Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen (71. Wass), Höjbjerg, Delaney (81. Jensen), Mähle - Damsgaard (60. Norgaard), Dolberg (59. Poulsen), Braithwaite. Trenér: Hjulmand.