Fotbalisté prohráli v Portugalsku a v elitní divizi A poprvé nebodovali

Lisabon - Čeští fotbalisté prohráli v Portugalsku 0:2 a ve třetím utkání skupiny A2 Ligy národů poprvé nebodovali. Vítězové prvního ročníku soutěže a mistři Evropy z roku 2016 rozhodli přímý souboj o vedoucí příčku v tabulce už v úvodním dějství, kdy se ve 33. a 38. minutě trefili Joao Cancelo a Goncalo Guedes. Největší portugalská hvězda a historicky nejlepší střelec národních týmů Cristiano Ronaldo se tentokrát neprosadil a připsal si jen žlutou kartu.

Český tým nenavázal na domácí výhru 2:1 nad Švýcarskem a remízu 2:2 se Španělskem a po polovině skupiny má na kontě čtyři body. Tabulku vede Portugalsko, druhé je s pěti body Španělsko, na jehož hřišti svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli zakončí červnový program. Skupinu uzavírá Švýcarsko bez bodu.

Český celek hraje ve třetím ročníku Ligy národů elitní divizi A poprvé. Vítěz skupiny projde do Final Four, naopak nejhorší tým sestoupí do úrovně B. Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, by se měla v play off utkat o zbylá tři místa na šampionátu.

Padesátitisícový stadion Josého Alvaladeho v Lisabonu byl skoro vyprodaný a na tribunách od úvodu panovala výborná atmosféra. Portugalci s pětinásobným držitelem Zlatého míče Ronaldem na hrotu podle očekávání většinu času drželi balon a kombinovali, ale první dvě šanci měli hosté.

V 17. minutě Sadílek po Havlově přiťuknutí vypálil nad a po půlhodině v ještě větší možnosti vychytal Kuchtu gólman Costa. Útočník Lokomotivu Moskva nenavázal na dvě branky z duelů se Švýcary a Španěly.

Naopak Portugalci ze své úvodní šance udeřili. Cancelo si v 33. minutě vyměnil míč se Bernardem Silvou a střelou ze strany na zadní tyč propálil brankáře Staňka, který tentokrát dostal přednost před jedničkou Vaclíkem. Obránce Manchesteru City skóroval v reprezentaci podruhé za sebou.

Domácí favorit o pět minut později i z druhé větší možnosti udeřil a asistenci si znovu připsal Silva. Na jeho přihrávku si naběhl Guedes, a přestože balon ideálně netrefil, překonal českého gólmana pokusem ze strany na zadní tyč. Ofenzivní záložník Valencie se v reprezentaci prosadil poprvé od podzimu 2019.

Trenér Šilhavý v poločase třikrát vystřídal a jeden z čerstvých hráčů Jurečka po hodině hry zakončil nadějný brejk tři na dva střelou mimo. Na opačné straně se marně dožadoval penalty Guedes. Ronaldo pak přízemní střelou nepřekonal Staňka a bilanci 117 gólů za národní celek nerozšířil. Na druhé straně pak v dalším úniku znovu mířil vedle Jurečka. Krátce nato naskočil k premiéře v reprezentaci nováček Vlkanova a v 86. minutě ji po chybě v domácí obraně mohl vyšperkovat brankou, jenže sám před Costou minul.

Portugalci, kteří na rozdíl od českého týmu v březnu postoupili z play off na podzimní světový šampionát do Kataru, si už závěr pohlídali a ve vzájemných duelech potřetí za sebou zvítězili. Předtím uspěli na Euru v letech 2008 a 2012. Trenér Santos oslavil výhrou jubilejní 100. zápas na portugalské lavičce.

Hlasy po utkání:

Fernando Santos (trenér Portugalska): "Výsledek je více než zasloužený. Prvních 20 minut jsme kontrolovali zápas, drželi jsme balon, ale nebyli jsme produktivní. Po 20 minutách jsme začali rychleji točit balon, malinko jsme se zatáhli a chtěli jsme si vytvářet brejky, což se povedlo. Dali jsme dva góly a mohli jsme vstřelit ještě další dva. Pak jsme kontrolovali vývoj, ale trochu nám chyběla dynamika v útoku."

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Nehráli jsme tak dobře jako doma se Španělskem, tam jsme poctivě plnili defenzivu, běhali, sprintovali. Dneska to bylo takové unavenější. Navíc jsme v prvním poločase udělali dvě taktické chyby a dostali dva góly. Pustili jsme silného soupeře do dvoubrankového náskoku. Bylo to těžké. Nicméně druhý poločas se zlepšil směrem dopředu, mohli jsme to zdramatizovat. Adam Vlkanova nebo Venca Jurečka měli své šance. Bylo by to třeba ještě zajímavé. Ale respekt k soupeři - velcí hráči a silný tým. Portugalci jsou přímočařejší než Španělé, rychleji hrajou do brány. Ve Španělsku to také bude těžké, čeká nás další velké mužstvo. Tady to bylo ještě umocněné Ronaldem, který to strhne. Lidi ho milujou, je tady doma."

Jakub Brabec (obránce ČR): "Zahráli jsme si víc fotbalu než proti Španělům. Síla Portugalců je v přechodu při našich ztrátách, pak jsou nebezpeční a takhle to hrajou. Jednoznačně na to mají obrovskou kvalitu. Presink zkoušeli párkrát, hlavně na konci, když Cristiano (Ronaldo) chtěl dát gól, tak je hnal. V presinku byli Španělé určitě výraznější. Na jednu stranu bylo hlídat Ronalda zážitek, je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Na druhou stranu je to pro mě fotbalista jako každý jiný. Motalo se tam spoustu hvězd a je výzva bránit je."

Michal Sadílek (záložník ČR): "Herně byli Portugalci asi lepší, to každý viděl. Ale i my jsme měli nějaké příležitosti. V první poločase jsem mel konkrétně já velkou šanci, kdybych ji dal, mohl se zápas vyvíjet úplně jinak. Oni byli prostě efektivní, měli příležitosti a dali z nich góly. V prvním poločase jsme lacině dostali dva góly po naší levé straně. Ve druhém poločase jsme blok hráli víc kompaktně, Portugalci se dostávali do šancí zřídka. Velká škoda, vydali jsme ze sebe maximum, ale bohužel to nestačilo."

Václav Jurečka (útočník ČR): "Při mé šanci chybělo trošku štěstí. Trefoval jsem balon na přední tyč nahoru, bohužel mi to nějak nesedlo. Je to škoda. Myslím, že kdybychom snížili na 2:1, byl by zápas ještě zajímavý. Portugalci ukázali kvalitu a jedeme domů bez bodu. Musíme si přiznat, že domácí byli efektivnější a rozhodli z dvou šancí, které měli v prvním poločase."

Zápasy 3. kola skupiny A2 Ligy národů:

Portugalsko - ČR 2:0 (2:0)

Branky: 33. Cancelo, 38. Guedes. Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali - Obrenovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Carvalho, Ronaldo, Leao, Cancelo - Souček, Matějů. Diváci: 44.100.

Portugalsko: Costa - Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Guerreiro - B. Silva (68. Vitinha), Neves (88. Moutinho), Carvalho (68. Fernandes) - Guedes (88. Palhinha), Ronaldo, Jota (80. Leao). Trenér: Santos.

ČR: Staněk - Zima, Brabec, Matějů (80. Král) - Coufal, Souček, Sadílek, Havel (46. Jemelka) - Lingr (46. Pešek), Kuchta (46. Jurečka), Hložek (73. Vlkanova). Trenér: Šilhavý.

Švýcarsko - Španělsko 0:1 (0:1)

Branka: 13. Sarabia.

Tabulka:

1. Portugalsko 3 2 1 0 7:1 7 2. Španělsko 3 1 2 0 4:3 5 3. ČR 3 1 1 1 4:5 4 4. Švýcarsko 3 0 0 3 1:7 0