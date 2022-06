Fotbalisté prohráli v Málaze se Španělskem stejně jako v Portugalsku 0:2

Málaga (Španělsko) - Čeští fotbalisté v závěrečném čtvrtém červnovém utkání skupiny A2 Ligy národů ve Španělsku překvapení nezpůsobili a stejně jako ve čtvrtek v Portugalsku prohráli 0:2. Finalisty druhého ročníku soutěže a trojnásobné mistry Evropy poslal v Málaze ve 24. minutě do vedení Carlos Soler a v 75. minutě přidal pojistku střídající Pablo Sarabia. Reprezentanti ani v sedmém vzájemném duelu v samostatné historii nezvítězili a nenavázali na týden starou domácí remízu se Španěly 2:2.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si ve čtyřech červnových zápasech připsali dvě porážky venku a po jednom vítězství a remíze doma. V tabulce jim patří třetí místo. V září reprezentanti zakončí skupinu duely s Portugalskem a ve Švýcarsku. Vítěz tabulky projde do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Český tým hraje elitní úroveň poprvé.

Utkání 4. kola skupiny A2 fotbalové Ligy národů v Málaze:

Španělsko - ČR 2:0 (1:0)

Branky: 24. Soler, 75. Sarabia. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: Carvajal. Diváci: 30.389 (vyprodáno).

Sestavy:

Španělsko: Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso (78. Alba) - Soler (59. Gavi), Rodri, Koke (79. Busquets) - Asensio (72. Sarabia), Morata (59. Torres), Olmo. Trenér: Enrique.

ČR: Mandous - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Sadílek (30. Král), Zelený (79. Kalvach) - Černý (60. Hložek), Kuchta (60. Jurečka), Pešek (79. Tecl). Trenér: Šilhavý.