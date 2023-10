Fotbalisté prohráli v Albánii vysoko 0:3 a zkomplikovali si boj o ME

Tirana - Čeští fotbalisté v pátém z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy prohráli v Albánii v oslabení vysoko 0:3 a ještě více si zkomplikovali boj o postup na šampionát v příštím roce v Německu. Domácí tým na vyprodaném stadionu v Tiraně poslal v přímém duelu o první místo ve skupině E do vedení v deváté minutě Jasir Asani a po pauze se dvakrát trefil Taulant Seferi už v přesilovce poté, co byl na konci první půle vyloučen po druhé žluté kartě za ruku Mojmír Chytil.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ztratili s Albánií body stejně jako v září při domácí remíze 1:1 a po první porážce v této kvalifikaci a v letošním roce se propadli na nepostupové třetí místo v tabulce. Na druhé Polsko ztrácejí bod a na vedoucí Albánce už pět. Oba soupeři ale odehráli o zápas více než Češi.

Národní mužstvo zakončí v neděli říjnový program v Plzni zápasem proti poslednímu celku tabulky Faerským ostrovům. Na mistrovství Evropy postoupí první dva týmy ve skupině, česká reprezentace na kontinentálním šampionátu od rozdělení federace ještě nikdy nechyběla.

Šilhavý udělal oproti zářijovému duelu s Albánií tři změny v základní sestavě. Zraněného Krále nahradil v záloze mladší z bratrů Sadílkových Michal, místo Provoda dostal přednost na levém halfbeku uzdravený Jurásek a v útoku pak naskočil Chytil místo Čvančary.

Češi si na stadionu Air Albania pro 22.500 diváků museli před výkopem vyslechnout pískot do státní hymny a pak hned po několika sekundách mohli domácí fanoušky utišit, jenže Kuchtovu ránu dokázal brankář Berischa zlikvidovat

To Albánci ze své úvodní šance udeřili. Asani napřáhl za vápnem a přízemní střelou k tyči překonal brankáře Pavlenku. Na opačné straně mohl odpovědět Černý, ale jeho pokus domácí gólman vyrazil.

Šilhavého svěřenci za nepříznivého stavu více drželi míč, do vyložených šancí se ale dostávali těžko. Naopak po jednom z albánských brejků na poslední chvíli zasáhl vracející se Krejčí. Ve 40. minutě sice hosté dotlačili míč za čáru, nizozemští sudí ale usoudili, že Chytil zahrál úmyslně rukou, branku neuznali a hlavní rozhodčí Makkelie navrch českého útočníka po druhé žluté kartě vyloučil.

Po přestávce Šilhavý stáhl Holeše a nasadil Provoda. Hostům ale naděje na případný zvrat v oslabení vydržela jen šest minut. Autor první branky z pravé strany přihrával na střed, Cikalleshi promáchl a za ním stojící Seferi zamířil přesně k tyči. Makkelie ještě situaci konzultoval s videorozhodčím kvůli možnému ofsajdu a pak branku uznal.

Český celek v oslabení na zvrat neměl a naopak v 73. minutě inkasoval ještě jednou. Střídající Daku se zbavil protihráče a připravil druhý gól v utkání pro Seferiho, který zblízka nemohl minout odkrytou branku. Za dalších devět minut překonal Pavlenku po zemi ještě střídající Muja, videorozhodčí ale odhalil těsný ofsajd.

Češi ve třetím utkání s Albánií od rozdělení federace poprvé prohráli a utrpěli nejvyšší porážku od loňského zářijového debaklu 0:4 doma od Portugalska. Zvítězit nedokázali ve třetím duelu po sobě. Albánci naopak mají na dosah teprve druhou účast na závěrečném turnaji.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Do zápasu jsme vstoupili velice špatně. Komplikovali jsme si přípravnou fázi, místo aby centry chodily do vápna, tak jsme to ještě obehrávali a pak přicházely ztráty podobně jako doma. První střela soupeře znamenala gól. Místo abychom pak vyrovnali, šli jsme do deseti. Pak už to bylo složité. Po prvním poločase v oslabení bylo riziko veliké. Chtěli jsme se pokusit dát gól, udržet to nějakou dobu, pak jít ještě do většího rizika. Soupeř dobře bránil, chodil do brejků a dal nám z nich ještě dva góly. Nechci se vymlouvat na vyloučení, ale když hrajete poločas v deseti, někde se to projeví. Pořád je situace ve skupině těžká, ale pořád to máme ve svých rukách. Je to o nás. O baráží nepřemýšlíme.

Tomáš Souček (kapitán Česka): "Prohráli jsme, mrzí nás to. Z první střely na bránu jsme dostali gól, bylo to pak strašně těžké otáčet. Pak jsme se radovali z gólu a nakonec jsme místo toho byli v deseti. Tím se nám, dá se říct, zabil zápas. V druhé půli jsme ještě zkusili udělat maximum, každý tam nechal všechno. Ale dostali jsme z brejků ještě dva góly. Všechny nás mrzí, jak to dopadlo."

Albánie - Česko 3:0 (1:0)

Branky: 51. a 73. Seferi, 9. Asani. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Dieperink (video, všichni Nizozemsko). ŽK: N. Bajrami - Chytil, Coufal, Provod. ČK: 40. Chytil (Česko). Diváci: 22.500.

Sestavy:

Albánie: Berisha - Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj - Asllani, Ramadani - Asani (54. Muja), N. Bajrami (67. Muci), Seferi (86. Gjasula) - Cikalleshi (67. Daku). Trenér: Sylvinho.

Česko: Pavlenka - Holeš (46. Provod), Brabec, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, M. Sadílek, Jurásek (86. Douděra) - Černý (64. Hložek), Chytil, Kuchta (64. Čvančara). Trenér: Šilhavý.