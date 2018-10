Charkov (Ukrajina) - Čeští fotbalisté prohráli v Charkově s Ukrajinou 0:1 a budou tak ve skupině B1 Ligy národů hrát už jen o druhé místo se Slovenskem. Ukrajina si třetí výhrou zajistila prvenství ve skupině a postup do nejvyšší ligy.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nenavázali na sobotní výhru na Slovensku, když zahazovali své příležitosti, zejména Jakub Jankto. Naopak Ukrajina se prosadila ve 43. minutě, kdy z dálky mířil přesně k tyči Ruslan Malinovskij.

Češi tak kromě šance na postup přišli také o možnost získat 1,5 milionu eur (38,8 milionu korun) za prvenství ve skupině, které připadly Ukrajině. V závěrečném duelu ve skupině budou muset v listopadu v Praze bodovat se Slovenskem, aby zabránili sestupu do třetí ligy a udrželi naději na případnou baráž o mistrovství Evropy.

Česká sestava doznala oproti sobotnímu utkání na Slovensku pěti změn. Šanci dostali Pavlenka, Novák, Barák, Jankto a Schick. Tým ale navázal na dobrý výkon z Trnavy. Zatímco před měsícem ho Ukrajina přehrávala, tentokrát šlo o vyrovnaný duel a Češi byli dlouho nebezpečnější.

První dvě šance ale měl domácí Jaremčuk, který dvakrát hlavičkoval pod tlakem vedle. Od 15. minuty měli šance především hosté. Vše začal vydařenou střelou z dálky Pavelka, ale domácí gólman Pjatov ránu k tyči vytáhl na roh.

Krátce nato hlavičkoval Schick jen na brankáře. Největší šanci měli Češi v 18. minutě, kdy Barák kolmicí vysunul Jankta, který byl sám před Pjatovem, ten ale dobře vyběhl a se štěstím vyrazil střelu mimo branku. Neuspěl ani s další střelou Schick.

Ukrajina dobře kombinovala, ale do zakončení se dostávala jen střelami z dálky. Malinovskij se několikrát zastřeloval, ale ve 43. minutě už mířil přesně k tyči a Pavlenka se natahoval marně. Domácí vedení mohl záhy smazat Jankto, který však po akci Schicka s Vydrou přestřelil branku.

Ve druhé půli se pokračovalo v rychlém fotbalu nahoru dolů. Z dálky zkoušeli štěstí Schick a především Pavelka, kterého opět skvěle vychytal Pjatov.

Ukrajincům stačila i remíza, proto se zatáhli a Češi si vytvářeli tlak, jenže bez šancí. Naopak domácí hrozili z brejků, ale Jarmolenko ani Cygankov šance nevyužili.

Češi se dostávali k náznakům příležitostí, ale domácí obrana fungovala dobře a všechny nebezpečné situace stačila odvracet. Nepodařilo se tak zažehnat čtvrtou porážku z posledních šesti duelů.

Hlasy po utkání skupiny:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Samozřejmě jsme zklamaní z výsledku, ale ne z předvedené hry. Myslím, že jsme zahráli velmi dobrý zápas. Podle mě ještě lepší než na Slovensku. Tentokrát nás čekal ještě mnohem těžší soupeř, skvělé individuality. Myslím, že jsme dokázali být rovnocenným partnerem Ukrajině a sahali jsme minimálně po bodu. Vytvořili jsme si několik gólovek a aspoň jeden gól jsme mohli dát. Ukázalo se, že je to správná cesta."

Bořek Dočkal (kapitán ČR): "Porážka každopádně mrzí, nicméně myslím, že příležitostí jsme si dnes vytvořili dost na to, abychom skórovali. Někdy takové zápasy prostě jsou. Jak jsme byli skoro stoprocentní na Slovensku, dnes nám to tam nepadalo. Mohli jsme jít do vedení v první půli, měli jsme jednu dvě vyložené šance. Potom ve druhé půli několik střel. Na to, že jsme hráli proti velice dobrému soupeři u nich, tak to od nás nebyl špatný zápas. Cítil jsem z týmu na hřišti dobrou energii."

Antonín Barák (záložník ČR): "Byli jsme na ně dobře připraveni, škoda toho jednoho gólu, který jsme dostali. Tam jsem udělal zbytečnou chybu. Viděl jsem, že mám hráče po levé ruce, po pravé jsem ho neviděl. Nevšiml jsem si ho, on mi tam vletěl a pak získal balon. Měl jsem to hrát z první dozadu, moje chyba. Měli jsme slibné šance, mohli jsme vyrovnat. Ale dnes jsme bohužel ty šance nevyřešili, jak jsme měli. Možná chyběl větší klid v koncovce. Ale myslím, že to byl remízový zápas."

Jakub Jankto (záložník ČR): "Byla chyba, že jsme poločas neuhráli na 0:0. V druhé půli jsme už neměli takové šance jako v první. Ale když budeme hrát takhle dál, nemáme se za co stydět a výsledky přijdou. Při první šanci jsem přemýšlel, co mám dělat. Brankář vyběhl, řekl jsem si, že ho budu přehazovat. Pak jsem tam viděl místo vedle něj, ale bohužel jsem vzal balon špatně. Při druhé šanci mi to špatně skočilo. Na tréninku jsem tyhle střely trénoval, dnes mi to tam bohužel nespadlo."

Zdroj: ČT sport.