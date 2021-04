Fotbalisté Příbrami prohráli s Olomoucí 0:2 a zůstali v lize poslední

Příbram - Fotbalisté Příbrami prohráli v 26. kole první ligy s Olomoucí 0:2. Sigma rozhodla až v posledních 20 minutách po vlastní brance Filipa Zorvana a gólu Davida Housky. Středočeský celek ani ve třetím ligovém utkání pod trenérem Jozefem Valachovičem nezvítězil, na tři body čeká už 15 kol a v tabulce zůstal poslední. Sigma po dvou zápasech skórovala a podruhé za sebou v nejvyšší soutěži vyhrála venku.

Opatrný úvod ukončila akce z 15. minuty, kdy se chybný výlet domácího gólmana Šimana mimo pokutové území pokusil potrestat lobem z 20 metrů Chytil, jenže dobíhající Kingue stačil míč ještě před prázdnou brankou odkopnout do bezpečí. Nastartoval tím ofenzivu Hanáků, ta však nevyústila ve vedení ani po Benešově přesné hlavičce k tyči, při které Šiman napravil předchozí minelu.

Domácí se dostali k šanci ve 20. minutě, ale Treglerova hlavička nad břevno jen podtrhla ofenzivní nemohoucnost Příbrami. Hosté byli aktivnější. Další možnost měli pět minut před poločasem, ale ránu Zmrzlého z přímého kopu zmařil dalším výborným zákrokem Šiman.

Také po přestávce byl příbramský gólman dlouho klíčovým mužem svého týmu a v 54. minutě vytlačil na roh šikovnou hlavičku Yunise pod břevno.

Příbram se po pauze přece jen snažila častěji probít před branku soupeře. Po hodině hry Nový ranou z ostrého úhlu hodně vystrašil gólmana Mandouse, tvrdá rána Rezka z přímého kopu pak mířila mimo.

Zdálo se, že zápas spěje k bezbrankové remíze, ale v 74. minutě Hanáci otevřeli skóre. Z pravé strany šestnáctky vypálil Sladký a i když domácí Zorvan ještě dokázal na míč putující do branky dosáhnout, jeho teč gólu nezabránila.

Definitivní rozhodnutí přišlo osm minut před koncem, kdy se trefil Houska po přihrávce Gonzáleze. Olomouc v lize zvítězila v Příbrami poprvé po pěti zápasech a částečně napravila předchozí dva domácí duely, v nichž neskórovala.

Hlasy po utkání:

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Jsme hodně zklamaní. Chtěli jsme potvrdit výsledek z Mladé Boleslavi a nastartovat sérii, která by nám v naší situaci hodně pomohla. Do gólu to bylo přitom i vyrovnané utkání, obě mužstva měla šance. Ale my pak udělali velkou chybu a bylo rozhodnuto, soupeř nás dokonale potrestal. Fotbal je samozřejmě o chybách, ale nehrajeme ideálně ani v ofenzivě. Zda jsme v bezvýchodné situaci? V kabině to s hráči nerozebíráme, 34. kolo je stále daleko a koukáme proto vždy jen na nejbližší zápas."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Přijeli jsme sem s vědomím, že proti Příbrami v posledních zápasech ztrácíme příliš bodů, není to pro nás zrovna oblíbený soupeř. Hrací plocha zde navíc neumožňovala kombinaci. Tak jsme tomu přizpůsobili hru. Zjednodušili přechod do ofenzivy, hodně míčů jsme přenášeli na hráče v útoku. Dokázali jsme už hodně zápasů ztratit v závěru, o to více si ceníme, že zde jsme to naopak dotáhli do vítězného konce. Stav zraněného Hubníka se zdá být dobrý. Ultrazvuk v nemocnici neodhalil žádné závažné zranění, bude podle posledních zpráv v pořádku."

1. FK Příbram - Sigma Olomouc 0:2 (0:0)

Branky: 74. vlastní Zorvan, 82. Houska. Rozhodčí: Proske - Kotík, Matoušek - Lerch (video). ŽK: O. Kingue - Zmrzlý, Poulolo. Bez diváků.

Příbram: Šiman - Nový, Kvída, O. Kingue, Cmiljanovič (77. Mezera) - Tregler - Pilík (78. Edrisa), Zorvan, Rezek (89. Obdržal), Lalkovič (21. Antwi) - Voltr. Trenér: Valachovič.

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Hubník (33. Poulolo), Beneš, Zmrzlý - González (87. Mihalík), Sladký, Breite, Houska - Chytil (84. Štěrba) - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.