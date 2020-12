Fotbalisté Příbrami porazili Zlín a v lize už nejsou poslední

Příbram - Příbramští fotbalisté v 11. kole první ligy porazili Zlín 1:0, sérii bez porážky natáhli na čtyři zápasy a opustili poslední místo v tabulce. O vítězství Středočechů, kteří se posunuli na 16. příčku, rozhodla nepřehledná situace ze 72. minuty, po které si vstřelil vlastní gól zlínský stoper Petr Buchta. Příbram neinkasovala v prvoligovém utkání poprvé od června.

Domácí v druhé polovině podzimu výrazně přidali na tempu a věřili si i na Zlín, což se přeneslo do vstupu do utkání: Středočeši byli lepší a hráli s větší chutí. V 19. minutě byli také blízko vedení, když se dostal Pilík neatakován za hostující obranu, ale svůj osobní souboj s brankářem Dostálem prohrál.

Zlín chyba ve středu obrany probudila, zvýšil aktivitu a brzy mohl jít do vedení, jenže také v tomto případě byl v souboji lepší gólman. Zlínský Čanturišvili pálil z dvaceti metrů přesně, ale Kočí míč zkrotil na roh.

Hosté ve zbytku přidali na důrazu, několikrát dokázali přelstít defenzívu soupeře, ale často také neuhlídali postavení a místo šancí tak přidávali ofsajdy. Absence Poznara, který v posledních dvou vzájemných zápasech vždy gólem rozhodl o výhře Zlína, byla až příliš citelná.

Také po pauze měli lepší vstup domácí, kteří přidávali střelecké pokusy, ale chyběla jim přesnost. Příbrami se větší chuť do hry vyplatila v 72. minutě: po centru Pilíka z levé strany se dostal míč napříč šestnáctkou, v souboji s Treglerem se snažil stoper Buchta míč odhlavičkovat, jenže v pádu poslal míč do vlastní branky a rozhodl o osudu zápasu.

Hosté se sice snažili střídáním změnit průběh i osud utkání, ale chyběla jim přesnost v rozhodujících okamžicích. A když už se dostali ke střele, pálili mimo. Také proto podruhé za sebou nevstřelili branku a prohráli. V tabulce patří Zlínu osmé místo. Příbram odskočila ze poslední na 16. příčku a od předposledního Brna i poslední Opavy ji dělí tři body.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Bylo to hodně důležité vítězství, chtěli jsme potvrdit předchozí tři zápasy bez prohry. Soupeře zřejmě hodně oslabila absence Poznara, ale my hráli soustředěně a Zlín k ničemu velkému nepustili. Měli snad jednu šanci. Byli jsme určitě trpělivější. V minulých zápasech jsme dvakrát bodovali i díky gólu v závěru, a tak jsme doufali, že to vyjde znovu. Nakonec branka možná přišla ještě brzy, pak z toho byly zbytečné nervy. Teď přichází těžká série, musíme se soustředit na to, aby hráči byli zdraví a odpočatí. Moc děkujeme fanoušků, kteří nám fandili za plotem, kluci tu podporu dobře vnímají."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Bylo to z naší strany špatné utkání. Některým hráčům zcela chyběl pohyb, mimo brankáře a jednoho hráče v poli nemohu nikoho pochválit. V prvním poločase jsme ještě hráli jakžtakž, ale v druhém se hra zcela rozpadla a vyústěním byl gól. Hráči se místo sledování míče přetlačují s protihráči a ten proletí celou šestnáctkou. Vpředu byla citelná absence Poznara. Nedokázali jsme rozbít jejich stopery a to na body ani tady stačit nemohlo."

1. FK Příbram - Fastav Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 72. vlastní Buchta. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Pečenka. ŽK: Procházka, Martínez (oba Zlín). Bez diváků.

Příbram: Kočí - Nový, Kleščík, Tregler, Cmiljanovič (37. Svoboda) - Pilík (89. Hájek), Zorvan (89. Vais), Rezek, Folprecht, Vávra (84. Kvída) - Voltr. Trenér: Čuhel.

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš (70. Cedidla), Hlinka, Conde (70. Janetzký), Jiráček (79. Slaměna) - Dramé (79. Martínez), Jawo, Čanturišvili. Trenér: Páník.