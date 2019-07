Fotbalisté Příbrami porazili Bohemians a poprvé v sezoně vyhráli

Příbram - Fotbalisté Příbrami porazili ve 3. ligovém kole Bohemians 1905 3:2 a připsali si první výhru v sezoně. Středočeši si díky Marku Kodrovi a Michalu Škodovi vypracovali dvougólový náskok, který smazal bývalý hráč domácích Ibrahim Keita. V závěru ale Příbrami vystřelil výhru Radek Voltr. Pražané neporazili Příbram v lize popáté za sebou.

Příbram udeřila z první šance zápasu. Ve 12. minutě nacentroval Zeman od postranní čáry do vápna, kde našel přesně hlavičkujícího Kodra. Dvaadvacetiletý obránce v 35. ligovém utkání oslavil první branku.

V 21. minutě poprvé zahrozili hosté, když se Vodháněl nikým neatakován dostal až do šestnáctky, odkud vystřelil. Brankář Boháč však jeho pokus vyrazil.

Ve 33. minutě byli domácí blízko druhé brance po prakticky totožné situaci jako při první trefě. Zeman, který si připsal 150. ligový start, znovu poslal míč do vápna po standardní situaci a našel Treglera, jenž hlavičkoval vedle. Ve 42. minutě nastřelil Zeman ve vápně Šmídovu ruku, ale rozhodčí Marek penaltu neodpískal.

Příbrami vyšel skvěle vstup i do druhého poločasu. Bohemians se nepovedlo dotáhnout útočnou akci do konce a domácí rychle přenesli hru na druhou stranu. Alvir si zprava potáhl míč do vápna a jeho střela se od Hůlkovy ruky odrazila ke Škodovi, který ve 47. minutě zvýšil.

Za čtyři minuty mohl přidat další branku domácích Alvir, který ale zaváhání gólmana Valeše nevyužil a trefil jen spoluhráče Škodu. O tři minuty později mrzela Příbram promarněná šance ještě více. Podaný se zbavil na hranici šestnáctky Treglera a přihrál Vodhánělovi, který se sice neprosadil, ale Keita se rychle zorientoval a odražený míč uklidil do sítě.

V 61. minutě přihrál domácí Škoda do vápna Alvirovi, který zamířil těsně nad. O šest minut později Podaného dělovku z přímého kopu na druhé straně zneškodnil Boháč. "Klokani" srovnali v 70. minutě. Záviška, jenž nastoupil k 50. utkání v lize, posunul v šestnáctce míč na zakončujícího Keitu a ten se nemýlil.

Příbram si v závěru dokázala vzít vedení zpět. Střídající Voltr si naběhl na roh kapitána Rezka a hlavou překonal Valeše. V 90. minutě mohl Voltr přidat definitivní pojistku, ale jeho přízemní střelu hostující brankář zastavil.

Příbram to už příliš mrzet nemuselo, po remíze 1:1 s Teplicemi a prohře 0:1 v Opavě si připsala první výhru v ročníku. Doma v lize v součtu s baráží neprohrála posedmé za sebou a Bohemians v posledních čtyřech ligových duelech nastřílela 13 gólů. "Klokani" nenavázali na výhru 3:0 nad Mladou Boleslaví z minulého kola a po porážce 0:2 v Jablonci v úvodním kole prohráli venku i podruhé.

1. FK Příbram - Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0)

Branky: 12. Kodr, 47. Škoda, 81. Voltr - 54. a 70. Keita. Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Váňa. ŽK: Tregler, Cmiljanovič - Šmíd, Vodháněl.

Sestavy:

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (88. Jablonský), Rezek, Soldát, Škoda (71. Voltr), Zeman (76. Hájek) - Polidar. Trenér: Nádvorník.

Bohemians: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek (86. Rada), Podaný - Vodháněl (86. Nečas), Keita, Vaníček (55. Záviška). Trenér: Hašek.