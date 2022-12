Fotbalisté Portugalska v posledním osmifinále MS nastoupí proti Švýcarsku

Dauhá - Úterní zápas mezi fotbalisty Portugalska a Švýcarska určí posledního čtvrtfinalistu mistrovství světa v Kataru. Favoritem osmifinále v Lusailu je celek z Pyrenejského poloostrova, který zvítězil ve třech z minulých čtyř vzájemných duelů. Švýcaři budou na světovém šampionátu usilovat o první účast ve čtvrtfinále od roku 1954. Portugalci se naposledy dostali mezi nejlepší osmičku před 16 lety a uspěli při jediné z předchozích tří osmifinálových účastí.

Oba týmy se v červnu dvakrát utkaly v elitní skupině Ligy národů. Zatímco doma portugalští mistři Evropy z roku 2016 i díky dvěma gólům kanonýra Cristiana Ronalda zvítězili vysoko 4:0, v odvetě v Ženevě vyhráli Švýcaři 1:0. Ve stejné skupině se představil i český tým, který skončil poslední a sestoupil. Na velké akci se nadcházející soupeři dosud potkali jen jednou, na Euru 2008 zvítězili domácí Švýcaři 2:0.

"Čeká nás protivník, který může hodně držet míč. Jsme na to připraveni. Na tomhle mistrovství už bylo několik překvapení, takže se musíme soustředit od první do poslední minuty, aby to šlo podle našich představ a ne naopak," řekl novinářům portugalský záložník William Carvalho.

Jeho tým ve skupině H porazil 3:2 Ghanu a 2:0 Uruguay a v závěrečném utkání s jistotou postupu prohrál s Koreou 1:2. Portugalci při posledních dvou osmifinálových účastech na světovém šampionátu v letech 2010 a 2018 neuspěli. Zvítězili jen v roce 2006, kdy došli do semifinále. Portugalským maximem na MS je bronz z roku 1966, tehdy se ale ze skupiny postupovalo do čtvrtfinále.

"Od prvního dne na turnaji jsme věděli, že se chceme dostat co nejdále, teď se musíme soustředit na Švýcary. Potřebujeme hrát jako v prvních dvou zápasech - jednotně, od začátku do konce. V obou týmech jsou špičkoví hráči a obě mužstva udělají pro postup vše. Rozhodovat budou detaily," mínil Carvalho.

Švýcaři ve skupině G nejprve porazili Kamerun 1:0, pak stejným poměrem podlehli Brazílii a v přímém souboji o postup přestříleli Srbsko 3:2. Výběr helvétského kříže si na světovém šampionátu zahrál čtvrtfinále v letech 1934, 1938 a 1954. V osmifinále Švýcaři neuspěli v letech 1994, 2006, 2014 a 2018 a navíc ve všech čtyřech případech vyšli střelecky naprázdno.

"Abych byl upřímný, Portugalci jsou pro mě favoritem zápasu. Ale také víme o našich kvalitách. Pokusíme se podat mimořádný výkon a zkomplikovat jim to," uvedl švýcarský záložník Xherdan Shaqiri.

"Podle mě to bude úplně jiný zápas než v červnu, je to něco jiného než Liga národů. Tlak je vyšší a bude důležité, jak se s tím hráči vypořádají. Celý tým musí podat mimořádný výkon. Jsme Švýcarsko, nemáme žádného Ronalda. Pokud všichni předvedou své maximum, pak máme šanci postoupit," dodal jednatřicetiletý autor jedné z branek proti Srbsku.

Zápas na stadionu v Lusailu začne v úterý ve 20:00 SEČ. Postupující ve čtvrtfinále narazí na lepšího z dvojice Maroko - Španělsko.

Statistické údaje před úterními zápasy osmifinále mistrovství světa ve fotbale: Portugalsko - Švýcarsko Výkop: úterý 6. prosince, 20:00 (Lusail). Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández (všichni Mex.) - Fischer (video, Kan.). Umístění v žebříčku FIFA: 9. - 15. Bilance celková: 25 9-5-11 34:34. Bilance na MS: - . Předpokládané sestavy: Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro - B. Silva, Carvalho, Neves - Fernandes, Ronaldo, Félix. Švýcarsko: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Sow, Xhaka, Freuler - Shaqiri, Embolo, Vargas. Absence z aktuální nominace: Danilo, Mendes (oba zranění), Otávio - Sommer (oba nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Ronaldo (118) - Shaqiri (26). Nejlepší střelci na turnaji: Fernandes - Embolo (oba 2). Zajímavosti: - soupeři se v červnu utkali ve skupině Ligy národů, kde bylo i Česko, Portugalsko doma zvítězilo 4:0 a ve Švýcarsku prohrálo 0:1 - Portugalsko vyhrálo 3 z posledních 4 vzájemných zápasů - Portugalsko ve skupině porazilo Ghanu 3:2 a Uruguay 2:0 a prohrálo s Koreou 1:2 - Švýcarsko na turnaji zdolalo Kamerun 1:0, pak podlehlo Brazílii 0:1 a přestřílelo Srbsko 3:2 - Portugalsko na MS naposledy postoupilo do čtvrtfinále v roce 2006, kdy skončilo čtvrté, jeho maximem je bronz z roku 1966 - Švýcarsko na předchozích 2 šampionátech vypadlo v osmifinále, do čtvrtfinále MS postoupilo v letech 1934, 1938 a 1954 - Portugalsko porážkou s Koreou přerušilo vítěznou sérii, která trvala 3 zápasy - Švýcarsko v předchozích 5 utkáních pravidelně střídalo vítězství s porážkou - Česko v Lize národů podlehlo Portugalsku 0:2 venku a 0:4 doma, Šilhavého svěřenci v Praze porazili Švýcarsko 2:1 a stejným výsledkem prohráli na soupeřově stadionu - Kobel (Švýcarsko) v den utkání oslaví 25. narozeniny