Fotbalisté Portugalska si mohou na MS zajistit postup, Korea vyzve Ghanu

Dauhá - Fotbalisté Portugalska si v pondělí na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství nad Ghanou a porazí také Uruguay, s předstihem projdou do play off. Portugalci se soupeři pokusí oplatit porážku z minulého šampionátu. V druhém utkání skupiny H změří síly Korea s Ghanou.

Portugalci ve čtvrtek v úvodním duelu potvrdili roli favorita, na výhru 3:2 nad Ghanou se ale nadřeli. Skóre po bezbrankovém poločase otevřel z penalty kapitán Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii gólově prosadil na pěti různých světových šampionátech.

Uruguay na úvod remizovala s Koreou bez gólů poté, co jí dvakrát zkazila radost branková konstrukce. Jihoamerický celek na mistrovství světa ve skupinové fázi už šest utkání po sobě neprohrál a v posledních pěti zápasech neinkasoval.

Před čtyřmi lety na šampionátu v Rusku Uruguay v osmifinále porazila Portugalsko 2:1 dvěma góly Edinsona Cavani, jenž v duelu s Koreou naskočil až jako střídající hráč místo jiného pětatřicetiletého útočníka Luise Suáreze.

Favoritem pondělního zápasu jsou ale Portugalci, kteří mohou postoupit ze skupiny počtvrté z posledních pěti mistrovství světa. "Mužstvo s takovou kvalitou, jakou máme my, musí být favorit v jakémkoliv utkání. Je důležité vyhrát druhý zápas, když už máme tu šanci předčasně postoupit," uvedl portugalský útočník Goncalo Ramos.

Uruguay potřebuje neprohrát, aby měla před závěrečným duelem skupiny s Ghanou situaci ve svých rukách. "S Portugalskem nás čeká ještě těžší zápas než s Koreou. Druhý zápas je klíčem k tomu, abychom měli do posledního utkání dobrou výchozí pozici," řekl trenér Diego Alonso.

V druhém utkání Korea i Ghana nutně potřebují zvítězit. Africký celek čeká na světovém šampionátu na výhru pět zápasů. "Musíme zvítězit, jsme pod tlakem, ale to oni také. Máme ke Korejcům respekt, ale víme, že se s nimi můžeme měřit," uvedl trenér Ghaňanů Otto Addo.

Korejci třikrát za sebou neinkasovali, na světovém šampionátu ale vyhráli jediný z posledních 10 duelů. Jejich hlavní hvězdou je ofenzivní záložník Tottenhamu Son Hung-min, který kvůli nedávné operaci v obličeji hraje s ochrannou maskou.

"Máme respekt ke skvělému týmu Ghany, která má velmi šikovné a rychlé hráče. Je potřeba, abychom měli hru co nejvíc pod kontrolou. Tlak necítím a přál bych si, aby to tak stejně měli hráči. Abychom předvedli naši hru," uvedl portugalský trenér Korejců Paulo Bento.

Zápas mezi Koreou a Ghanou začne v pondělí ve 14:00 SEČ, souboj Portugalska s Uruguayí o šest hodin později.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale: Skupina H: Jižní Korea - Ghana Výkop: pondělí 28. listopadu, 14:00 SEČ (Dauhá, stadion Education City). Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn (všichni Angl.) - Kwiatkowski (video, Pol.). Umístění v žebříčku FIFA: 28. - 61. Bilance celková: 7 4-0-3 11:12. Bilance na MS: - Nejlepší střelci z aktuální nominace: Son Hung-min (35) - A. Ayew (24). Nejlepší střelci na turnaji: nikdo - A. Ayew, Bukari (oba 1). Zajímavosti: - Ghana porazila Koreu ve 3 z posledních 4 zápasů - Korea vstoupila do šampionátu remízou 0:0 s Uruguayí, Ghana na úvod podlehla 2:3 Portugalsku - Korea prohrála jediný z posledních 10 duelů a 3x po sobě neinkasovala - Korea na MS zvítězila v jediném z posledních 10 utkání - Korea hraje na MS pojedenácté a podesáté za sebou, jejím maximem je 4. místo z roku 2002 - Ghana startuje na MS počtvrté a po 8 letech, nejdále došla do čtvrtfinále v roce 2010 - Ghana na MS 5x za sebou nevyhrála - Hwang Hi-čchan (Korea) a Baba (Ghana) mohou odehrát 50. reprezentační zápas Portugalsko - Uruguay Výkop: pondělí 28. listopadu, 20:00 SEČ (Lusail). Rozhodčí: Faghaní - Mansúrí, Abolfazlí (všichni Írán) - A. Marrí (video, Katar). Umístění v žebříčku FIFA: 9. - 14. Bilance celková: 3 1-1-1 5:3. Bilance na MS: 1 0-0-1 1:2. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Ronaldo (118) - Suárez (68). Nejlepší střelci na turnaji: Ronaldo, Félix, Leao (všichni 1) - nikdo. Zajímavosti: - soupeři mají vyrovnanou bilanci jedné výhry, jedné remízy a jedné prohry, Uruguay v osmifinále minulého MS porazila Portugalsko 2:1 - Portugalsko začalo turnaj vítězstvím 3:2 nad Ghanou, Uruguay remizovala 0:0 s Koreou - Portugalsko hraje na MS poosmé a pošesté za sebou, jeho maximem je 3. místo z roku 1966 - Uruguay startuje na MS počtrnácté a počtvrté za sebou, v letech 1930 a 1950 získala zlato - Uruguay ve skupinové fázi MS 6x po sobě neprohrála (z toho 5 výher) a v posledních 5 utkáních neinkasovala - Uruguay prohrála jediný z posledních 10 zápasů a v 7 z posledních 8 duelů neinkasovala - Portugalsko vyhrálo 5 z posledních 7 zápasů - Portugalsko letos ve skupině Ligy národů 2x porazilo Česko (2:0 doma a 4:0 venku)