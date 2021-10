Fotbalisté porazili Bělorusko 2:0 a drží naději na druhé místo ve skupině

Kazaň (Rusko) - Čeští fotbalisté vyhráli v předposledním z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa nad Běloruskem 2:0 a udrželi reálnou naději na druhé místo ve skupině. Ve 22. minutě otevřel skóre Patrik Schick a v 65. minutě po jeho přihrávce přidal pojistku Adam Hložek. Národní tým navázal na zářijové domácí vítězství nad Běloruskem 1:0 a ovládl i sedmý vzájemný duel. Zápas se vzhledem k zákazu letů do Běloruska po sankcích od Evropské unie hrál na neutrální ruské půdě v Kazani, navíc bez diváků.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na druhém místě tabulky nadále stejně bodů jako třetí Wales, který odehrál o utkání méně. Přímo na šampionát postoupí pouze vítěz skupiny, jímž s největší pravděpodobností bude Belgie. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají skoro jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. Kvalifikační skupinu zakončí v listopadu doma proti Estonsku.

Trenér Šilhavý udělal oproti zápasu s Walesem čtyři změny. Poprvé v základní sestavě národního týmu nastoupili obránci Wiesner se Zimou, v záloze pak naskočili Vydra se Sadílkem. Jen na lavičce začali Novák, Kalas a Král, středopolař Barák scházel kvůli trestu za žluté karty.

Český celek měl od začátku územní převahu, ale do šancí se nedostával lehce. Hned z první větší možnosti hosté udeřili. Sadílek našel ve 22. minutě centrem Schicka, který z voleje prostřelil Pavljučenka a připsal si 17. gól v reprezentačním "áčku".

Ve 26. minutě se dostal do úniku útočník Vydra, snažil se obejít běloruského brankáře, ale v tísni zamířil mimo tyče. Krátce nato vystřelil Schick a domácí gólman jeho pokus s problémy nadvakrát zastavil.

Hned po pauze vysunul kapitán Souček Peška, ale ten křížnou střelou z pravé strany těsně minul a nenavázal na trefu proti Walesu. V 53. minutě si po Sadílkově pasu zaběhl za obranu Schick, přes brankáře Pavljučenka však dloubl míč vedle.

O deset minut později z úhlu vypálil mimo Hložek, chvíli nato už se ale devatenáctiletý sparťanský talent dočkal. Po Schickově přihrávce s drobnou tečí propálil Pavljučenka a ve 12. reprezentačním utkání poprvé skóroval. Bělorusové, poslední tým tabulky, prakticky nezahrozili a za celý zápas nevystřelili mezi tyče. Český celek zvítězil poprvé po třech duelech.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "V prvním poločase jsme hráli komplikovaně, ze začátku jsme ztráceli jednoduché míče. Soupeř čekal na naši chybu a chodil do nebezpečných brejků. Nicméně jsme v první půli vstřelili gól. Do druhého poločasu jsme přeskupili sestavu a myslím, že se to zlepšilo. Už jsme dominovali. Mohli jsme přidat více gólů, ale vítězství 2:0 bereme. Věříme, že poslední domácí zápas zvládneme. Asi se bude rozhodovat v zápase mezi Walesem a Belgií. Uvidíme, jak to zvládnou, budeme fandit Belgii. Už to nemáme ve svých rukách, ale věříme, že to dopadne."

Patrik Schick (útočník ČR): "Jsme rádi, že to máme za sebou. Nebylo to jednoduché, bolelo to. Nevybavuji si, že by Bělorusové měli nějakou vyloženou šanci. Cítil jsem to na hřišti tak, že zápas kontrolujeme. Akorát je škoda, že jsme nepřidali ještě nějaký další gól. Mohl jsem přidat ještě jeden gól, tam jsem to nevyřešil dobře. Každopádně jedna plus jedna, s tím můžu být spokojený."

Adam Hložek (útočník ČR): "První poločas byl hodně o dobývaní. Byli vzadu v pěti lidech, nebylo tam moc místa. Dali jsme gól po centru. Druhý poločas to Bělorusové trochu otevřeli, měli jsme víc šancí. Jsme rádi, že jsme zvítězili a vezeme si tři body. První gól v reprezentaci, jsem nadšený. Dostal jsem krásný balon od Páti Schicka a možná i se štěstím to tam propadlo. Ale i tohle se počítá."

Michal Sadílek (záložník ČR): "Hra mohla být lepší, ale v téhle fázi kvalifikace bereme tři body a jsme za ně rádi. Mohli jsme být trpělivější na balonu. Dělali jsme chyby a umožnili jsme chodit Bělorusům do brejků. Chyb jsme se nevyvarovali, ale zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli."

Bělorusko - ČR 0:2 (0:1)

Branky: 22. Schick, 65. Hložek. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Willy (video, všichni Fr.). ŽK: Bykov, Pečenin, Judenkov - Hložek, Zima. Bez diváků.

Bělorusko: Pavljučenko - Běgunov, Seljava (46. Sadovničij), Judenkov, Pečenin - Seďko, Bykov, Klimovič (78. Solovej), Antilevskij (68. R. Lisakovič) - Ebong, V. Lisakovič. Trenér: Kondratěv.

ČR: Vaclík - Wiesner, Čelůstka, Zima, Matějů - Sadílek (88. Zmrhal), Souček - Pešek (81. Kopic), Hložek (88. Kuchta), Vydra (46. Pavelka) - Schick (90.+2 Král). Trenér: Šilhavý.