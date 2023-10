Fotbalisté po prohře v Albánii potřebují v kvalifikaci ME zdolat Faerské ostrovy

Plzeň - Čeští fotbalisté nastoupí v neděli v Plzni proti Faerským ostrovům k šestému z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy a pokusí se aspoň částečně napravit dojem po čtvrteční porážce 0:3 v Albánii. Po nepovedeném zápase v Tiraně klesli reprezentanti ve skupině na nepostupové třetí místo. Pokud chtějí mít hru o účast na šampionátu v příštím roce nadále ve svých rukách, musejí v závěrečném duelu říjnového programu získat tři body. Národní mužstvo opět povede trenér Jaroslav Šilhavý, jehož pozicí se bude po skončení srazu v příštím týdnu zabývat výkonný výbor Fotbalové asociace ČR.

České mužstvo ve čtvrtek v oslabení utrpělo první porážku v kvalifikaci i v letošním roce a ještě více si zkomplikovalo boj o účast na Euru v příštím roce v Německu. Šilhavého svěřenci ztrácejí z třetího místa v tabulce bod na druhé Polsko a už pět bodů na vedoucí Albánii. Oba soupeři odehráli o utkání více.

Na mistrovství Evropy postoupí první dva týmy ve skupině, česká reprezentace na kontinentálním šampionátu od rozdělení federace ještě nikdy nechyběla. O zbylá tři místa na závěrečném turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

Po nepodařeném utkání v Tiraně se dostal pod ještě větší tlak kouč Šilhavý, který má smlouvu do konce skupiny s případnou opcí na závěrečný turnaj. Jeho svěřence čekají v kvalifikaci ještě tři zápasy - po říjnovém duelu s Faeřany se v listopadu představí v Polsku a na závěr přivítají Moldavsko.

"Pořád je to těžké (situace ve skupině), ale pořád to máme ve svých rukách. Je to stále o nás. Mou povinností je teď připravit tým na neděli, což je krátká doba," uvedl po prohře v Tiraně Šilhavý. O své pozici nechtěl příliš spekulovat.

Předseda FAČR Petr Fousek ještě v noci svolal mimořádné jednání výkonného výboru, který se sejde v příštím týdnu. Aktuálně podle něj musí národní celek za každou cenu zvládnout zápas s Faerskými ostrovy, a proto před nedělí zatím žádné změny nenastaly.

České mužstvo je před duelem v Plzni navzdory současnému rozpoložení obrovským favoritem. S Faeřany reprezentace vyhrála od rozdělení federace všech šest zápasů a neinkasovala v nich. V červnovém venkovním utkání v Tórshavnu reprezentanti zvítězili 3:0 i díky dvěma brankám Václava Černého.

Faeřané, kteří ještě nikdy neprošli na velkou akci, dosud získali ve skupině jediný bod za remízu 1:1 s Moldavskem. Od té doby 131. tým žebříčku FIFA šestkrát po sobě prohrál a dal jediný gól. Ve čtvrtek doma podlehl 0:2 Polsku.

"Pořád je to v našich rukách, ale určitě jsme si to hodně ztížili. Musíme v neděli udělat povinné tři body proti Faerským ostrovům," řekl novinářům kapitán Tomáš Souček, který je přesvědčen, že se mužstvo z prohry v Tiraně oklepe.

"Máme na to jen dva dny, třetí už hrajeme zápas. Musíme si ukázat, co se stalo a co zlepšit. Ukáže se, jak silný náš tým je. Já doufám, že je pořád hodně silný. Vzájemně si předáme sebevědomí, podpoříme jeden druhého. Věřím, že to zvládneme," doplnil osmadvacetiletý záložník.

Národní tým, který po obědě přiletěl zpět do Prahy, může spoléhat na velmi pozitivní bilanci v Plzni. V samostatné historii na západě Čech v osmi utkáních ještě nenašel přemožitele a v soutěžním duelu tam pokaždé zvítězil. Doma prohrál jediný z posledních 15 zápasů.

Šilhavému bude chybět útočník Mojmír Chytil, který byl v Tiraně na konci prvního poločasu po druhé žluté kartě vyloučen za údajnou úmyslnou ruku při šanci. Je pravděpodobné, že kouč udělá i další změny v sestavě. Zápas má v neděli výkop v 18:00.

Statistické údaje před utkáním skupiny E kvalifikace ME: Česko - Faerské ostrovy Výkop: neděle 15. října, 18:00 (Plzeň). Rozhodčí: Saggi - Jensen, Olav Dale (všichni Nor.) - Ruperti (video, Niz.). Umístění v žebříčku FIFA: 37. - 131. Bilance: Česko (Československo) - Faerské ostrovy: 8 8 0-0-0 22:0. Česko - Faerské ostrovy: 6 6-0-0 15:0. Česko bilance celkem: 331 175-64-92 586:336. Česko pod trenérem Šilhavým: 52 24-9-19 76:66. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace ME, 17. června 2023, Tórshavn): Faerské ostrovy - Česko 0:3 (0:2) Branky: 44. a 75. Černý, 15. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Kardesler - Ögel, Ozay - Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: G. Sörensen (Faerské ostrovy). Sestavy: Faerské ostrovy: Gestsson - G. Sörensen (83. H. Agnarsson), Faerö, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen - Bjartalíd (58. H. Sörensen), Jönsen, Andreasen (83. Baldvinsson), S. Vatnhamar (84. Radosavljevic) - Knudsen (58. Edmundsson). Trenér: Ericson. Česko: Pavlenka - Coufal, Holeš, Ladislav Krejčí II, Jurásek - Souček, Král (90. L. Sadílek) - Černý (81. M. Sadílek), Hložek (69. Provod), Jurečka (81. Matoušek) - Kuchta (69. Chytil). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: Česko: Pavlenka - Holeš, Brabec, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, M. Sadílek, Jurásek - Černý, Hložek - Kuchta. Faerské: Lamhauge - Jönsen, Faerö, Nattestad, Davidsen - G. Vatnhamar - Bjartalíd, Hendriksson Olsen, Andreasen, S. Vatnhamar - Edmundsson. Absence: Chytil (trest za ČK), Král, Schick, Staněk, Ševčík, Zima (všichni zranění), Barák (rozhodnutí trenéra) - Askham (trest za ČK), Gestsson, G. Sörensen (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Coufal, Provod - Jónsson (všichni 2 ŽK). Nejlepší střelci z nominace: Souček (9) - K. Olsen (10). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: Černý (3) - Faerö, Mikkelsen (oba 1). Zajímavosti: - Česko (včetně Československa) vyhrálo všech 8 vzájemných zápasů a neinkasovalo v nich - Česko v červnu zvítězilo na Faerských ostrovech 3:0, dva góly dal Černý - Česko doma vyhrálo všechny 4 vzájemné zápasy, naposledy tam Faerské ostrovy rozdrtilo vloni v listopadu 5:0 - Česko ve čtvrtek prohrálo v Albánii 0:3, v 5. zápase kvalifikace utrpělo první porážku (předtím 2 vítězství, 2 remízy) a ve skupině kleslo na 3. místo - Česko ve čtvrtek v 7. letošním utkání poprvé prohrálo, 3x po sobě ale nezvítězilo - Česko prohrálo jediný z posledních 15 domácích zápasů - Česko v samostatné historii postoupilo ze všech 7 kvalifikací ME, předloni na závěrečném turnaji došlo do čtvrtfinále - Faerské ostrovy ve čtvrtek prohrály s Polskem 0:2 a v 6 zápasech kvalifikace dosud získaly jediný bod za remízu 1:1 v Moldavsku - Faerské ostrovy 9x po sobě nezvítězily a v posledních 6 zápasech prohrály (daly při tom jediný gól) - Faerské ostrovy venku 18x za sebou nezvítězily (bez utkání na neutrální půdě) - Faerské ostrovy ještě nikdy nestartovaly na velké akci - Kovář a Vitík (oba Česko) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - v české nominaci jsou bratři Michal a Lukáš Sadílkové - Česko v samostatné historii v Plzni v 8 zápasech neprohrálo (z toho 7 vítězství) Tabulka: 1. Albánie 6 4 1 1 11:3 13 2. Polsko 6 3 0 3 8:8 9 3. Česko 5 2 2 1 7:5 8 4. Moldavsko 5 2 2 1 5:5 8 5. Faerské ostrovy 6 0 1 5 2:12 1