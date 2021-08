Fotbalisté Plzně zvítězili v Liberci a vyhráli i čtvrtý zápas ligové sezony

Liberec - Fotbalisté Plzně zvítězili ve čtvrtém kole první ligy v Liberci 1:0 brankou Radima Řezníka z 51. minuty. Západočeši vyhráli i čtvrtý zápas v sezoně nejvyšší soutěže a dostali se do čela tabulky. Svěřenci trenéra Michala Bílka spolu s mistrovskou Slavií, která odehrála o zápas méně, jako jediní zůstávají stoprocentní.

Viktoria soupeři částečně oplatila dvě porážky z minulé sezony nejvyšší soutěže a v Liberci bodovala ve 14 z posledních 15 ligových utkání. Plzeňští se zároveň vítězně naladili na čtvrteční úvodní duel 4. předkola Evropské konferenční ligy (EKL) s CSKA Sofia. Slovan v dosavadních čtyřech kolech získal jediný bod, v nejvyšší soutěži podeváté za sebou nevyhrál a patří mu poslední příčka.

Plzeňský trenér Bílek udělal hned pět změn oproti čtvrteční odvetě 3. předkola EKL, v níž Západočeši až po penaltovém rozstřelu vyřadili The New Saints. Poprvé v sezoně nastoupil stoper Kaša, kapitán Brabec začal jen na lavičce.

Hosté podle očekávání od úvodu více drželi míč, ale jako první zahrozili Severočeši. Hned ve třetí minutě měl brankář Hruška starosti, aby vysoký padající míč udržel před čárou. V 25. minutě byli Liberečtí ještě blíže k vedoucí trefě. Po odraženém míči se na zadní tyči dostal k hlavičce Mikula a hosty zachránila tyč.

Západočeši si vytvořili gólovou možnost až ve 42. minutě. Hybš se ale proti bývalému klubu branky nedočkal, po vysunutí od Šulce ho vychytal Knobloch. Z dorážky neuspěl ani Chorý, který v souboji zasáhl domácího brankáře. Už v nastavení první půle si na další centr naběhl Mikula, ale v krkolomné pozici hlavou minul.

Sedm minut po pauze otevřeli skóre hosté. Po Janoškově centru z přímého kopu hlavičkoval další bývalý liberecký hráč Mosquera jen do Knoblocha, ale dorážející Řezník už bez potíží doklepl do prázdné branky.

V 63. minutě mohl odpovědět Faško, ale z přímého kopu o kousek minul. Na druhé straně se Ba Loua krátce po příchodu na trávník protáhl po pravé straně a křížnou střelou poslal těsně vedle domácí branky. V 72. minutě hlavičkoval po centru domácí Rondič, ale mířil jen do Hrušky.

O čtyři minuty později nevyužil další šanci na pojistku Ba Loua, jenž po Káčerově přihrávce za již překonaným Knoblochem nepropálil trojici obránců. Křídelník z Pobřeží slonoviny neuspěl ani napotřetí, když v 81. minutě zakončil únik pokusem těsně mimo. Na opačné straně neuspěl střídající Frýdek a Viktoria už tři body navzdory velkému tlaku Slovanu v pětiminutovém nastavení uhájila.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Chtěli jsme být v zápase aktivní. Věděli jsme, že soupeř má těžký program. Přestože má velmi široký kádr, chtěli jsme využít určité únavy a myšlenek na evropské poháry, které tam u Plzně mohly být. Bohužel první poločas nám ne úplně vycházelo napadání. Měli jsme několik brejků, které jsme neuhráli úplně dobře. Bylo tam břevno nastřelené od Mikuly. V druhém poločase jsme bohužel dostali branku po parádně kopnutém přímém kopu od Janoška. Snažili jsme se to střídáními, tlakem a větší aktivitou zvrátit. Bohužel se nám to ze situací, které jsme měli, nepodařilo. Je třeba vidět, že Ba Loua na druhé straně neproměnil dva samostatné úniky. Hráči se snažili do poslední minuty, ale bohužel. Třetí porážka doma v sezoně nás mrzí, bylo to vše s těžkými soupeři. Výkon už byl ale tentokrát lepší. Potřebujeme to zlomit vítězstvím. Dnes se to nepodařilo, ale jde to postupně nahoru. Věřím, že to bude lepší a lepší."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Už před zápasem na přípravě jsem klukům říkal, že máme šanci po tomto utkání být na prvním místě. I kdyby to bylo jen na chvilku, byl by to povzbuzující okamžik. Nám se to povedlo. Nebyl to nějaký krásný zápas, ale neinkasovali jsme. Dali jsme branku ze standardky, měli jsme tam ještě tři tutové šance. Ke konci první půle Hybš, poté šel dvakrát sám na bránu Ba Loua. Škoda, že jsme ve druhé půli aspoň jednu z nich neproměnili, závěr nemusel být tak hektický. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme to tady dobyli, protože není jednoduché v Liberci vyhrát. Jsem rád, že jsme chytili začátek soutěže, je to nesmírně důležité. Je to odměna pro kluky, dobře pracují."

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 51. Řezník. Rozhodčí: Hrubeš - Antoníček, Hurych - Adam (video). ŽK: Koscelník - Pernica, Chorý, Hruška, Janošek, Brabec, Hybš, Káčer. Diváci: 3890.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Mikula, Fukala - Gebre Selassie, Faško (76. Purzitidis) - Nečas (77. Frýdek), Matoušek (56. Rabušic), Gembický (56. Mészáros) - Rondič. Trenér: Hoftych.

Plzeň: Hruška - Řezník, Kaša, Pernica, Hybš - Janošek - Kayamba (63. Ba Loua), P. Šulc (89. Brabec), Bucha (46. Káčer), Mosquera (69. Falta) - Chorý (69. Beauguel). Trenér: Bílek.