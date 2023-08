Fotbalisté Plzně zvítězili v Českých Budějovicích 5:2, Šulc dal hattrick

České Budějovice - Fotbalisté Plzně zvítězili ve čtvrtém kole první ligy na hřišti posledních Českých Budějovicích 5:2. Premiérovým hattrickem v nejvyšší soutěži se blýsknul bývalý hráč domácích Pavel Šulc. Další góly hostů vstřelili Ibrahim Traoré a Pavel Bucha, za Dynamo skórovali Jakub Hora z penalty a střídající Pavel Osmančík.

Viktoria se posunula na čtvrté místo tabulky. Jihočeši jako jediní v sezoně i počtvrté prohráli a se 17 inkasovanými góly mají jasně nejhorší defenzivu soutěže. Českobudějovičtí podruhé za sebou v lize utrpěli pětibrankový debakl, minule prohráli 1:5 v Hradci Králové.

Plzeňský tým v součtu se čtvrtečním triumfem 4:0 nad Gzirou v úvodním utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy vyhrál ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě a dobře se naladil na odvetu proti maltskému týmu, k níž nastoupí příští týden v Ta' Qali.

Už v osmé minutě po nepřesném odkopu Janáčka si míč zpracoval Traoré a zhruba ze 40 metrů přehodil českobudějovického brankáře. Dynamo ještě ani pořádně nevstřebalo fakt, že prohrává, a už za dvě minuty inkasovalo podruhé. Po Caduově centru Durosinmi na hranici ofsajdu posunul míč na Šulce, jenž zblízka nezaváhal.

Hosté mohli do přestávky navýšit vedení, ale nejprve velkou šanci nevyužil Bucha a stejný hráč poté trefil tyč. České Budějovice si během první části nevypracovaly jedinou příležitost, přesto dokázaly snížit. Po Hejdově ruce v šestnáctce snížil z penalty bývalý plzeňský záložník Jakub Hora. Proti Viktorii byl nařízen pokutový kop i ve čtvrtém ligovém utkání v ročníku.

Dynamo o naději na rychlé vyrovnání přišlo už ve 46. minutě, kdy Bucha po Kopicově přihrávce prostřelil Janáčka. V 72. minutě vstřelil další plzeňskou branku Šulc netradičně hlavou, chvíli nato snížil střídající Osmančík.

Dynamo za stavu 2:4 opticky ožilo, ale žádnou větší šanci už si nevytvořilo. Naopak v závěru při standardní situaci Plzně zahrál rukou Adediran a ve druhé minutě nastavení Šulc z penalty dokonal hattrick.

Jihočeši sice poprvé od roku 2009 v domácím ligovém zápase s Plzní vstřelili gól, ale jejich nepříjemná série ze vzájemných střetnutí pokračuje. Plzeň v lize od října 2006 s Českými Budějovicemi ve 24 zápasech po sobě neprohrála a v posledních šesti vzájemných duelech zvítězila.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Dostali jsme těžké K. O. jako od (boxera) Mike Tysona. Říká se, že když něco hodně chcete, tak se to nepodaří. A já jsem to dneska cítil na hráčích, že v nich byla obava, abychom neinkasovali, jenže pak dostaneme takový výjimečný gól. Trochu si připadám jako na silvestra, ale nechci to nějak zlehčovat. Nejvíc líto je mi fanoušků, ale nezbývá nám nic jiného, než jít dál a v příštím kole porazit Bohemians a udělat pro to maximum. Dostáváme prostě tvrdé údery, měli jsme náročné rozlosování, ale hráčům věřím a nemám jim co vyčíst. Pořád pracujeme a budeme se snažit zvednout z těch problémů, ve kterých jsme. Fotbal je někdy krásný a někdy krutý a my prostě teď zažíváme to horší období. Ale my se z něho dostaneme."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Do čtvrtečního zápasu (3. předkola Konferenční ligy s Gzirou) jsme dali hodně energie, ale dneska jsme ukázali dobrou sportovní formu, do které se dostáváme. A navíc se projevila vůle, morálka a soudržnost mužstva. Asi jsme zaskočili domácí, že jsme hráli jen na jednoho útočníka a pod ním hráli skvěle Pavlové Šulc a Bucha. To jsou takoví naší čiperové. Musím opět pochválit Traorého, který je vynikající hráč. Umí číst hru, je velmi silný s míčem a i když všichni víme, že není nejrychlejší, tak mezi vápny je to hráč par excellence."

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 2:5 (1:2)

Branky: 45.+3 J. Hora z pen., 74. Osmančík - 10., 72. a 90.+2 z pen. Šulc, 8. Traoré, 46. Bucha. Rozhodčí: Volek - Vlček, Antoníček - Adámková (video). ŽK: Králik, Ondrášek, Čmelík - Šulc. Diváci: 4723.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal (68. Osmančík), Havel, Králik - V. Hora (46. Čmelík), J. Hora, Čermák, Trummer - Hellebrand (80. Hais), Suchan (46. Adediran) - Ondrášek. Trenér: Nikl.

Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic (92. Holík), Bucha, Kalvach, Traoré (81. Vlkanova), Cadu (81. Jemelka) - Šulc - Durosinmi (70. Kliment). Trenér: Koubek.