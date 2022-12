Fotbalisté Plzně zahájili zimní přípravu i s posilami Vydrou a Květem

Plzeň - Fotbalisté Plzně odstartovali zimní přípravu i s posilami Matějem Vydrou a Romanem Květem. Obhájci titulu a lídři prvoligové tabulky dnes absolvovali dvoufázový trénink, během ledna odcestují na soustředění do Španělska. Viktoria o tom informovala na svém webu.

Třicetiletý reprezentační útočník Vydra přišel jako volný hráč po vypršení smlouvy v anglickém Burnley. O pět let mladší záložník Květ přestoupil z Bohemians 1905, v jejichž dresu na podzim vstřelil devět ligových gólů. Ke "Klokanům" naopak zamířil na půlroční hostování plzeňský brankář Martin Jedlička.

Vydra se vrací po květnové operaci přetrženého vazu v kolenu. "Dneska jsme udělali běžecké testy, bylo vidět, že pauzu měl velkou. Nebudeme na něj pospíchat. Zdravotně je stoprocentně připravený a teď jenom záleží, aby se dal fyzicky dohromady," řekl plzeňský trenér Michal Bílek novinářům.

"Jsme rádi, že náš tým posílili. Matěje znám už od dětství a Roman má výborná čísla v lize. Oba nám určitě hodně pomůžou," uvedl útočník Jan Kliment.

Plzeňští fotbalisté po Novém roce v tréninkovém areálu v Luční ulici sehrají dvě přípravná utkání. Ve středu 4. ledna přivítají divizní plzeňský Petřín a o tři dny později vyzvou Pardubice, poslední tým tabulky nejvyšší soutěže.

Během herního kempu v Benidormu od 11. do 21. ledna jsou v plánu další tři duely. "Jména soupeřů pro španělské soustředění v těchto dnech finalizují. Jakmile bude vše potvrzené, budeme o soupeřích informovat," uvedl tiskový mluvčí západočeského klubu Václav Hanzlík.

Část plzeňského týmu zahájila přípravu na jarní část sezonu už na začátku prosince. Jako první se v Doosan Areně hlásila šestice rekonvalescentů, která kvůli zranění vynechala závěr podzimu - ofenzivní hráči Kliment, Jan Kopic, Jan Sýkora a René Dedič a obránci Filip Kaša s Mohamedem Tijanim.

"Už trénuji naplno. Měl jsem dlouhé volno, takže se to (zadní stehenní sval) snad zahojilo. Bylo to těžké hlavně na hlavu, protože se mi to stalo podruhé v krátké době, to mě hodně mrzelo," řekl Kliment.