Fotbalisté Plzně zahájili 2. předkolo Ligy mistrů výhrou 2:1 v Helsinkách

Helsinky - Fotbalisté Plzně na úvod 2. předkola Ligy mistrů zvítězili v Helsinkách 2:1. Domácí odvetu čeští šampioni sehrají v úterý. Na umělé trávě v Bolt Areně otevřel skóre v šesté minutě Tomáš Chorý z penalty. Krátce po změně stran vyrovnal Bojan Radulovič, ale v 57. minutě Jan Kopic rozhodl o výhře hostů.

Viktoria, která v posledních třech sezonách nehrála hlavní fázi pohárů, si v případě postupu přes HJK zajistí minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy a s tím spojenou prémii zhruba 75 milionů korun.

"Výsledek je dobrý. S tím jsme sem přijeli uhrát takový výsledek, abychom v odvetě měli trošku výhodu. To se nám podařilo. Utkání nebylo jednoduché, to jsme i viděli, že jsme narazili na soupeře, který je rozehraný," uvedl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

Hosté první soutěžní zápas v sezoně výborně odstartovali. Po Buchově střele zahrál v pokutovém území kapitán Tenho rukou a nařízenou penaltu už v šesté minutě bezpečně proměnil Chorý. "Na penaltu jsem byl určený, hned jsem si ji vzal, protože jsem si na ni věřil," řekl útočník Chorý.

Viktoria mohla za půl hodiny přidat druhý gól. Po zblokované střele propadl míč k Chorému, který sám před brankářem Hazardem nevypálil a neúspěšně hledal Havla. O chvíli později Hejdova trefa neplatila kvůli Řezníkově ofsajdu.

"Byla to moje první myšlenka. Viděl jsem ho (Havla) tam a chtěl mu to dát. Hned, jak jsem to udělal, jsem věděl, že jsem to sice měl pod nohou, ale měl jsem to naprat pod vingl. Mohl jsem dát dva, nevadí," konstatoval Chorý.

Hráči Helsinek si v závěru prvního poločasu vytvořili tři velké šance na vyrovnání. Gólman Staněk nejprve reflexivně vytáhnul hlavičku Raduloviče a srbský útočník ve 41. minutě z voleje napálil břevno. Předtím Tenho hlavičkoval o kousek vedle.

Západočeši nebyli jistí v defenzivě i po změně stran a v 50. minutě inkasovali. Staněk ještě vyrazil Hostikkův pokus, ale dorážející Radulovič už plzeňského brankáře prostřelil mezi nohama.

Hosté se ale rychle vzpamatovali a za sedm minut si vzali náskok zpátky. Bucha patičkou přistrčil míč Kopicovi a ten se po elegantním uvolnění trefil po zemi přesně k tyči.

"Buchič mi to dobře sklepnul, odtlačil jsem hráče a levačkou to seknul na přední tyč. Jak to prošlo přes prvního hráče, tak jsem věděl, že gólman nemohl vidět střelu, ani neskočil. Hezký gól, doufám, že bude postupový," řekl Kopic.

Závěr premiérové pohárové konfrontace finského a českého týmu velké šance nenabídl. I proto, že Viktoria vsadila na totální defenzivu a jednatřicetinásobného finského mistra nepustila do tlaku.

"Ani doma nás nebude čekat nic jednoduchého. Ale věřím tomu, že bude plný stadion, lidé nás povzbudí a že to prostě dotlačíme do výsledku, který nám zaručí postup dál. Už jsem říkal, že nás zajímá jenom postup," prohlásil Bílek. "Doma jim nenecháme ani metr prostoru. Těším se, věřím, že přijde hodně našich fanoušků. Věřím, že jich ukážeme v hledišti i na hřišti peklo," doplnil Chorý.

Když Plzeň postoupí, narazí ve 3. předkole Ligy mistrů na lepšího z dvojice NK Maribor/Šeriff Tiraspol. Pokud Západočeši s HJK vypadnou, paradoxně potkají Maribor, nebo Tiraspol i ve 3. předkole Evropské ligy.

Hlasy po utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů Helsinky - Plzeň

Michal Bílek (trenér Plzně): "Výsledek je dobrý. S tím jsme sem přijeli uhrát takový výsledek, abychom v odvetě měli trošku výhodu. To se nám podařilo. Utkání nebylo jednoduché, to jsme i viděli, že jsme narazili na soupeře, který je rozehraný. Přece jenom umělka je úplně něco jiného než přírodní tráva. Bylo tam poměrně dost ztrát. Ale pro odvetu dobrý výsledek. Věřím, že se na odvetné utkání připravíme ještě líp. Zvolíme takovou taktiku, která nám přinese úspěch. Jestli to bude bude víc vepředu, jestli to bude poctivý zodpovědný blok kolem půlky. Uvidíme. Ani doma nás nebude čekat nic jednoduchého. Ale věřím tomu, že bude plný stadion, lidé nás povzbudí a že to prostě dotlačíme do výsledku, který nám zaručí postup dál. Už jsem říkal, že nás zajímá jenom postup."

Jan Kopic (záložník Plzně, autor gólu): "Je to výhra, pro kterou jsme sem jeli. Nerodilo se to lehce. Soupeř měl ještě nějaké nevyužité šance, my taky. Ale jedeme s výhrou 2:1, takže spokojenost. Ničím nás nepřekvapili. Věděli jsme, že mají dobré hlavičkáře vepředu, že to takhle dávají za beky od stoperů. To se potvrdilo a dělalo nám to trošku problémy. Plus měli nebezpečné standardky a některé závary. Můj gól byl hezký, doufám, že bude postupový."

Tomáš Chorý (útočník Plzně, autor gólu): "Hned začátek jsme chtěli chytit, trošku jsme na ně chtěli vletět. Bylo tam pár závarů, Syky (Jan Sýkora) se tam dostal, byla tam ruka. Na penaltu jsem byl určený, hned jsem si ji vzal, protože jsem si na ni věřil. Myslím, že jsme se zaslouženě dostali do vedení. Naštěstí zápas dopadl v náš prospěch."

HJK Helsinky - Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)

Branky: 50. Radulovič - 6. Chorý z pen., 57. Kopic. Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni Č. Hora). ŽK: Tenho, Murilo - Bucha, Kopic, Mosquera. Diváci: 5246.

Sestavy:

Helsinky: Hazard - Hoskonen, Tenho (70. Peltola), Raitala - Browne, Hetemaj (79. Yli-Kokko), Väänänen, Murilo (79. Soiri) - Radulovič, Abubakari, Hostikka (70. Boujellab). Trenér: Koskela.

Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (85. Holík), Sýkora (85. Qose), Mosquera - Chorý (81. Dedič). Trenér: Bílek.