Fotbalisté Plzně zahájili 2. předkolo EKL domácí výhrou 2:1 nad Brestem

Plzeň - Fotbalisté Plzně na úvod 2. předkola Evropské konferenční ligy doma porazili běloruské Dynamo Brest 2:1 a nakročili k postupu. Odveta se hraje za týden v Jerevanu.

Na stadionu Viktorie, kam po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru dorazilo 4468 fanoušků, se v prvním poločase prosadili Pavel Šulc a Filip Kaša. Po změně stran ale západočeští favorité polevili a v 79. minutě snížil střídající Aleksandr Šestjuk.

Domácím kvůli zdravotním problémům chyběli brankář Staněk, obránci Havel s Hejdou nebo záložníci Bucha, Kalvach a Kopic. Soutěžní premiéru za plzeňský A-tým si připsali záložníci Hlavatý, Mosquera a Ndiaye.

Plzeňští v prvním soutěžním utkání sezony poprvé zahrozili v páté minutě, ale Beauguel po akci Šulce a Mosquery křížnou střelou minul branku Brestu. O chvíli později gól francouzského útočníka neplatil kvůli ofsajdu.

Aktivnější Západočeši ve 22. minutě otevřeli skóre. Kayamba po chybě Slabaševiče zblízka trefil tyčku a dorážející Šulc snadno zamířil do odkryté branky. Plzeňský tým za 11 minut přidal druhý gól. Falta z rohu nacentroval do šestnáctky a nepokrytý stoper Kaša se prosadil razantní hlavičkou.

Na začátku druhé půle domácí brankář Hruška vyrazil na roh Šestjukovu ránu z úhlu. Na druhé straně zahodil další příležitost Beauguel a po "zasekávačce" obránci přestřelil.

Domácí v dalších minutách ubrali z ofenzivní aktivity a nebyli tak dominantní jako v prvním dějství. Běloruský mistr z roku 2019 si ale dlouho větší šance nevytvořil.

Brest ale nakonec pasivní Viktorii potrestal v 79. minutě z protiútoku. Oreškevič dostal míč za plzeňskou obranu a vyzval dalšího náhradníka Šestjuka, který tváří v tvář Hruškovi nezaváhal. V nastavení mohl dokonce vyrovnat Affi, ale hlavičkoval nad břevno.

Postupující ve 3. předkole EKL narazí na vítěze souboje mezi Kaunem Žalgiris a The New Saints. Velšský tým vyhrál první duel venku 5:0.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "První půle byla poměrně slušná, dali jsme dva góly. Pak jsme měli na začátku druhé půle šanci Beauguelem, kterou jsme neproměnili. Pak soupeř začal být aktivnější, držel balon. Druhá půle se nám nepovedla vůbec. Když vezmu celý zápas, tak jsme z toho měli vytěžit víc. Nedrželi jsme dobře balon, byly tam zbytečné ztráty. Chtěli jsme hrát pozorně zezadu, abychom neinkasovali, a hrát dopředu tak, abychom ohrozili branku soupeře co nejvíc, což se nám nedařilo. Očekával jsem od tohoto zápasu takovou větší šťávu. Po první půli to bylo velmi dobře rozehrané. Vítězství 2:1 je relativně slušné, ale čeká nás v odvetě perný boj, musíme se zlepšit. Je třeba se připravit zodpovědně, není nic hotového."

Sergej Kovalčuk (trenér Brestu): "Pro mnoho našich hráčů to dneska byl debut v evropských pohárech. Byla na nás znát určitá nervozita, což se odrazilo na kvalitě naší hry v prvním poločase. Dělali jsme chyby, které vedly ke gólům. Problém byl v hlavě. Je nepříjemné, když inkasujete dva góly. Ve druhém poločase soupeř možná povolil, my jsme se uklidnili a začali hrát fotbal. Viktoria je silný tým, ale našli jsme svou hru a jsme připraveni také v odvetě ukázat to, co v sobě máme. Opravdu mě hodně mrzí, že se odveta nehraje v Brestu. Bylo by to skvělé, měli bychom obrovskou podporu fanoušků. Ale bohužel nedá se nic dělat."

Pavel Šulc (záložník Plzně, autor gólu): "Jsem rád, že jsme to zvládli aspoň do vítězného konce. My jsme si říkali, že soupeř má rychlé protiútoky, ve druhém poločase tam bylo od nás všech strašně ztrát, já ztratil balon a padnul z toho gól. Asi na nás padla nějaká nervozita, že vedeme. Nevím, řekneme si to v kabině, přijdeme na to a příště se to nestane."

Michal Hlavatý (záložník Plzně): "V prvním poločase to bylo kombinačně lepší. Ve druhém poločase soupeř ukázal svou kvalitu, dokázal přidržet balon, párkrát nás zmáčknul ve vápně a už tam měl nějaké náznaky situací. Je třeba si závěr bezpečněji dohrát, abychom neinkasovali. To je škoda."

Viktoria Plzeň - Dynamo Brest 2:1 (2:0)

Branky: 22. Šulc, 33. Kaša - 79. Šestjuk. Rozhodčí: Lardot - Conotte, Di Vincenzo (všichni Belg.). ŽK: Ndiaye, Šulc - Bilenkij, Lynko, Jasjukevič. Diváci: 4468 (omezený počet).

Plzeň: Hruška - Hybš, Kaša (89. Pernica), Brabec, Falta - Ndiaye - Kayamba (74. Ba Loua), Šulc, Hlavatý (60. Čermák), Mosquera - Beauguel (74. Chorý). Trenér: Bílek.

Brest: Stěpanov - Slabaševič, Jasjukevič (90.+4 Miljutin), Affi, Ščerbo (76. Oreškevič) - Olechnovič, Šapoval (46. Šestjuk), Tichonovskij, Seďko - Sanusi (63. Lynko), Bilenkij. Trenér: Kovalčuk.