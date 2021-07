Fotbalisté Plzně zahájí pohárovou kvalifikaci doma s Brestem

Plzeň - Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do evropských pohárů domácím zápasem s Dynamem Brest ve 2. předkole nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru může být stadion Viktorie zaplněn z poloviny kapacity, která činí 11.700 míst. Svěřenci trenéra Michala Bílka jsou jednoznačnými favority na postup. Utkání má výkop v 19 hodin.

Pro Plzeň je duel s Brestem prvním soutěžním zápasem sezony. Západočeši během povedené letní přípravy pětkrát vyhráli a jednou remizovali, v generálce na soustředění v Rakousku zdolali ruskou Tulu 1:0 gólem Jeana-Davida Beauguela.

"Bylo tam všechno to, co jsme chtěli. Dobře jsme drželi míč, byli nebezpeční, dobře kombinovali a hráli poctivě dozadu," uvedl v nahrávce pro média kouč Bílek, jenž v květnu nahradil odvolaného Slováka Adriana Guľu. "Doufám, že výkony a výsledky v přípravě jsme pozvali lidi. Snad jich přijde co nejvíc a zvládneme to společně," doplnil záložník či obránce Šimon Falta.

Brest je po 16 kolech běloruské ligy, která se hraje od jara do podzimu, na šestém místě tabulky. Před kontumační výhrou 3:0 nad Sputnikem ale Dynamo šestkrát za sebou nezvítězilo. "Brest teď v domácí lize hodně remizuje a vůbec neinkasuje, hrajou velmi dobře dozadu," konstatoval Bílek.

Domácí trápí početná marodka. Ve čtvrtek nenastoupí brankář Jindřich Staněk, obránci Milan Havel s Lukášem Hejdou ani záložníci Pavel Bucha s Lukášem Kalvachem. Zdravotní problémy měli i stoper Luděk Pernica, středopolař Aleš Čermák nebo ofenzivní hráči Tomáš Chorý a Adriel Ba Loua.

Viktoria v pohárech odehrála s běloruskými soupeři čtyři utkání. V roce 2011 s Borisovem ve skupině Ligy mistrů doma remizovala 1:1 a venku zvítězila 1:0. O čtyři roky později Plzeň narazila na Dinamo Minsk ve skupině Evropské ligy. Na svém stadionu zvítězila 2:0 a v Bělorusku prohrála 0:1.

Západočechy favorizuje i český trenér Marcel Lička, který v roce 2019 dovedl Brest k historickému mistrovskému titulu. "Co se evropské úrovně týče, tak Viktorka je o dvě třídy výše. Bylo by opravdu velké překvapení, kdyby Plzeň nepostoupila. Bylo by to nelogické a byla by to senzace," řekl Lička v rozhovoru s ČTK.

Pokud Plzeň zvládne dvojzápas s Brestem, tak v předposledním 3. předkole EKL narazí na vítěze souboje Kauno Žalgiris - The New Saints. Velšský tým už v úterý vyhrál první duel v Litvě 5:0. Viktoria se v posledních dvou letech neprobojovala do skupiny evropských pohárů.

Statistické údaje před úvodním utkáním 2. předkola Evropské konferenční ligy Viktoria Plzeň - Dynamo Brest: Výkop: čtvrtek 22. července, 19:00. Rozhodčí: Lardot - Conotte, Di Vincenzo (všichni Belg.). Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Hybš, Brabec, Kaša, Falta - Ndiaye, Káčer, Šulc - Kayamba, Beauguel, Mosquera. Brest: Stepanov - Ščerba, Jasjukevič, Affi, Slabaševič - Lynko, Tichonovskij, Olechnovič, Sedko - Bilenkij, Šestjuk. Absence: Bucha, Havel, Hejda, Kalvach, Míka, Staněk (všichni zranění), Ba Loua, Čermák, Chorý, Pernica (všichni nejistý start) - Ignatovič, Kisljak (oba zranění). Bilance (klubová): ČR - Bělorusko 10 4-2-4 9:10. 2005/06 UEFA: MTZ RIPO Minsk - Teplice 1:1, 1:2, 2009/10 EL: Mogilev - Ostrava 1:0, 2:1, 2011/12 LM: Plzeň - Borisov 1:1, 1:0, 2015/16 EL: Plzeň - Dinamo Minsk 2:0, 0:1, 2017/18 LM: Slavia Praha - Borisov 1:0, 1:2. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 41 17-8-16 64:77 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 Celkem 101 44-20-37 155:153 Brest v Evropě: LM/PMEZ 3 2-0-1 8:5 PVP - - - EL/UEFA 9 2-3-4 9:17 Celkem 12 4-3-5 17:22 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - Plzeň prohrála jediný z předchozích 4 pohárových zápasů s běloruskými soupeři; v roce 2011 se ve skupině Ligy mistrů utkala s Borisovem (domácí remíza 1:1, venkovní výhra 1:0), o 4 roky později narazila na Dinamo Minsk ve skupině Evropské ligy (domácí výhra 2:0, venkovní porážka 0:1) - Brest se v evropských pohárech dosud neutkal s českými týmy - Plzeň se v minulých 2 sezonách nedostala do skupinové fáze pohárů, pokaždé vypadla v kvalifikaci - Plzeň doma neprohrála v posledních 5 pohárových zápasech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině LM v listopadu 2018 - pro Plzeň je duel s Brestem prvním zápasem v sezoně, v přípravě Viktoria z 6 utkání 5x vyhrála a remizovala - Brest je po 16 kolech běloruské ligy, která se hraje od jara do podzimu, na 6. místě tabulky - Brest v lize naposledy kontumačně vyhrál nad Sputnikem 3:0, ale předtím nezvítězil 6x za sebou - Brest v minulosti vedli čeští trenéři Marcel Lička, který s ním v roce 2019 získal historický titul, a Radoslav Látal - plzeňský stadion může být zaplněn z poloviny kapacity, která činí 11.700 míst - odveta se bude hrát příští čtvrtek v Jerevanu kvůli problémům s leteckou dopravou v Bělorusku, původě se duel měl konat v gruzínském Batumi - postupující ve 3. předkole narazí na vítěze souboje Kauno Žalgiris - The New Saints; velšský tým vyhrál první duel venku 5:0