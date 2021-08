Fotbalisté Plzně začnou v Cardiffu 3. předkolo Konferenční ligy

Cardiff - Fotbalisté Plzně ve čtvrtek ve Walesu rozehrají 3. předkolo Evropské konferenční ligy s domácím týmem The New Saints, který je pro svěřence trenéra Michala Bílka předposlední překážkou na cestě do základní skupiny. Utkání v Cardiffu začne ve 20:45 SELČ. Půjde o premiérovou pohárovou konfrontaci velšského a českého klubu.

Viktoria ve 2. předkole porazila běloruské Dynamo Brest dvakrát 2:1. Tímto výsledkem Plzeňští vyhráli všechny čtyři dosavadní soutěžní zápasy v sezoně navzdory početné marodce. V nedělní prvoligové generálce Západočeši po obratu zdolali Bohemians 1905 v Ďolíčku.

"Vyhráli jsme všechno, co jsme museli nebo měli a teď nám velí zvítězit znovu. Takže když to bude zase 2:1, tak se asi nic nestane," řekl brankář Aleš Hruška v nahrávce pro média. "Chceme do skupiny a uděláme všechno, abychom se tam dostali. Tohle je pro nás další krok," doplnil záložník Miroslav Káčer.

The New Saints před Plzní hladce vyřadili litevské mužstvo Kauno Žalgiris po suverénních triumfech 5:0 venku a 5:1 doma, v úvodním předkole postoupili přes severoirský Glentoran. Držitelé rekordních 13 velšských titulů nový ligový ročník zahájí až v polovině srpna.

"Dát jakémukoliv soupeři pět gólů není jednoduché, a když to dáte dvakrát po sobě, tak určitě nějakou sílu a kvalitu ofenzivy máte. Nic, co by mě teď momentálně děsilo, ale určitě se na to budeme muset připravit, protože deset gólů ve dvou zápasech není náhoda," prohlásil Hruška.

Pro domácí, kteří se ještě nikdy nedostali do skupiny evropských pohárů, bude dvojzápas s Plzní náročným testem. "Samozřejmě to bude těžké, ale v Evropě potkáváte lepší a nejlepší týmy. Budeme mít sebevědomí a pokusíme se postoupit do dalšího předkola," uvedl trenér TNS Anthony Limbrick pro klubovou televizi.

Do Cardiffu s Viktorií dnes kvůli zdravotním problémům neodletěli brankář Jindřich Staněk, obránci Milan Havel, Filip Kaša a Václav Míka ani záložníci Aleš Čermák, Lukáš Kalvach a Jan Kopic. Na soupisku se nevešli stoper Šimon Gabriel a letní posila záložník Ondřej Pachlopník, naopak se uzdravil středopolař Pavel Bucha.

Odveta na plzeňském stadionu je na programu ve čtvrtek 12. srpna. Postupující si v závěrečném play off zahraje o postup do skupiny s vítězem souboje CSKA Sofia - Osijek.

Statistické údaje před utkáním 3. předkola Evropské konferenční ligy: The New Saints - Viktoria Plzeň Výkop: čtvrtek 5. srpna, 20:45 (Cardiff). Rozhodčí: Frischer - Motsnik, Saga (všichni Est.). Předpokládané sestavy: TNS: Harrison - D. Davies, K. Davies, Astles, Marriott - Redmond, Routledge, Smith - Robles, McManus, Cieslewicz. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hybš - Ndiaye - Kayamba, Káčer, Šulc, Mosquera - Beauguel. Absence: nikdo - Čermák, Havel, Kalvach, Kaša, Kopic, Míka, Staněk (všichni zranění), Gabriel, Pachlopník (oba chybí v nominaci). Bilance (klubová): -. TNS v Evropě: LM/PMEZ 36 9-5-22 36:63 PVP 2 0-1-1 1:6 EL/UEFA 26 3-3-20 21:69 EKL 4 3-1-0 13:2 Celkem 68 16-10-43 71:140 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 41 17-8-16 64:77 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 EKL 2 2-0-0 4:2 Celkem 103 46-20-37 159:155 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - české a velšské kluby se ještě v evropských pohárech neutkaly - postupující si v závěrečném 4. předkole zahraje o postup do skupiny s vítězem souboje CSKA Sofia - Osijek - Plzeň ve 2. předkole porazila běloruské Dynamo Brest po dvou výhrách 2:1 - TNS ve 2. předkole vyřadili litevský Kauno Žalgiris po výhrách 5:0 venku a 5:1 doma, v úvodní předkole postoupili přes severoirský Glentoran (venkovní remíza 1:1, domácí vítězství 2:0) - Plzeň se v minulých 2 sezonách nedostala do skupinové fáze pohárů, v obou případech po prohraném 2. předkole Ligy mistrů neuspěla ani v "opravné" kvalifikaci Evropské ligy - Plzeň venku v pohárech vyhrála jen 3 z posledních 24 zápasů - Plzeň v této sezoně vyhrála všechna 4 soutěžní utkání výsledkem 2:1, naposledy v nedělním 2. kole první ligy po obratu venku porazila Bohemians 1905 - Plzeň v součtu s minulým ročníkem drží sérii 6 soutěžních vítězství - TNS jsou s 13 tituly nejúspěšnějším týmem velšské ligy, jejíž nová sezona začne až v polovině srpna - TNS ještě nikdy v historii nehráli skupinu evropských pohárů - Smith (TNS) dal gól v 6 pohárových duelech za sebou (ve 4 v této sezoně)