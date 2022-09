Fotbalisté Plzně vyhráli v Liberci a poskočili do čela neúplné ligové tabulky

Liberec - Fotbalisté Plzně v sedmém kole první ligy zvítězili v Liberci 1:0. Vyrovnaný zápas rozhodl ve 41. minutě bývalý hráč Slovanu Jan Sýkora. Západočeský obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem v této sezoně nejvyšší soutěže a minimálně do neděle poskočil do čela neúplné tabulky před Slavii, která se představí na Slovácku.

Plzeň v lize zvítězila popáté za sebou a protáhla svou neporazitelnost už na 34 soutěžních zápasů. Viktoria bodovala popatnácté z posledních 16 duelů nejvyšší soutěže v Liberci. Západočechům, kteří mají k dobru odložené utkání s Brnem, vyšla generálka na středeční úvodní utkání skupiny Ligy mistrů v Barceloně. Slovan po podařeném začátku sezony získal z posledních dvou kol jen bod a doma podruhé za sebou nezvítězil.

Do plzeňské sestavy se vrátil uzdravený klíčový záložník Kalvach, naopak jen na lavičce začal útočník Chorý. Na hrotu ofenzivy dostal od úvodu šanci Bassey a poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě Čermák. Liberečtí vyrukovali v rozestavení s třemi stopery.

Severočeši začali aktivněji a ve 20. minutě měli první velkou šanci. Po Preislerově centru z levé strany tečoval míč na malém vápně před Staňkem Van Buren, ale plzeňský gólman reflexivně zasáhl a uchránil hosty od inkasované branky.

Plzeňští postupně vyrovnali hru a ještě do přestávky se ujali vedení. V 38. minutě napřáhl z přímého kopu ze střední vzdálenosti Mosquera a libereckého gólmana po technické střele zachránilo břevno poblíž spojnice tyčí.

Za tři minuty už Viktoria slavila. Mosquera po akci středem prodloužil balon na Sýkoru, který se před vápnem zbavil obránce a přízemním pokusem k zadní tyči otevřel skóre. Plzeňský univerzál skóroval proti klubu, kde v minulosti působil, a připsal si první trefu v ligovém ročníku.

V 53. minutě za šestnáctkou vypálil z voleje Kalvach, ale přestřelil. Na opačné straně pak Havel v krkolomné pozici odvrátil ostrý Preislerův centr na roh. Severočeši sice měli trvalou územní převahu, ale do vyložených šancí se přes organizovanou hostující defenzivu nedostávali.

Naopak v 76. minutě mohl rozhodnout Vlkanova, radost z premiérové branky v plzeňském dresu mu v předvečer 28. narozenin pokazilo břevno. Domácí v druhé půli zahrávali hned 10 rohů, ale Staňka výrazněji neohrozili. Západočeši potvrdili, že mají se čtyřmi inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže spolu se Slavií.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsem zklamaný, protože si myslím, že jsme podali dobrý výkon. Jen jsme ho nedokázali udržet zhruba desetiminutovku před koncem poločasu, kdy jsme trochu vypadli z role a Plzni to stačilo, aby zápas vyhrála. Postupem času jsme v zápase byli aktivnější, měli jsme šanci v podání Micka (van Burena), ale Staněk to reflexivně vytáhl. Bohužel jsme branku nedali, ale Plzeň pak ano. Od nějaké 55. minuty jsme soupeře zavřeli skoro až k vápnu, výkon byl dobrý, ale chyběl tomu gól. To, že Plzeň dobře brání, se ví, ale kolikrát jsme mohli to zakončení řešit líp. Měli jsme i hodně rohů a standardek, ale neřešili jsme to dobře. Rozhodla kvalita zakončení. Plzeň měla tři střely, z toho dala gól a dvě břevna. My toho měli rapidně víc, ale ve finální fázi jsme byli výrazně slabší. Plzeň nás do vyložené stoprocentní šance nepustila. Je to kvalitní mužstvo, postoupili do Ligy mistrů."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Prvních 20 minut měl Liberec tlak, dobře kombinoval, párkrát se dostal za naši obranu. Od 20. minuty se zase obrátilo. Aktivnější jsme byli my, nastřelili jsme břevno a pak dali gól, který nám hodně pomohl. Ve druhé půli si soupeř vytvořil tlak, bylo na něm vidět, že chce utkání minimálně vyrovnat. Měl řadu standarních situací, ale my jsme všechno uskákali. Liberec hrál dobře, my jsme poctivě bránili, kluci to opracovali směrem do defenzivy dobře. Držení míče a takové zklidnění ve druhé půli mohlo být od nás lepší. Ale není lehké tady vyhrát proti současnému Liberci, který hraje velmi dobře."

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 41. Sýkora. Rozhodčí: Proske - Kotík, Kubr - Štěrba (video). ŽK: Frýdek, Kozel (trenér) - Čermák, Holík, Hejda, Chorý, Ndiaye. Diváci: 5158.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie (83. Kozák), Prebsl, Plechatý - Mikula (68. Matoušek), Valenta, Červ (67. Rabušic), Preisler (82. Mészáros) - Frýdek - Rondič (46. Višinský), Van Buren. Trenér: Kozel.

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Pernica, Havel - Kalvach (69. Ndiaye), Čermák (61. Bucha) - Sýkora, Vlkanova (83. Jirka), Mosquera (69. Jemelka) - Bassey (61. Chorý). Trenér: Bílek.