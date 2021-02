Fotbalisté Plzně vyhráli v Brně 1:0 brankou jubilanta Beauguela

Brno - Fotbalisté Plzně vyhráli ve 21. kole první ligy v Brně 1:0. Jedinou branku dal v 68. minutě ve svém 150. utkání v české nejvyšší soutěži Jean-David Beauguel. Viktoria podruhé za sebou zvítězila, neprohrála v šesti ze sedmi jarních ligových zápasů a v tabulce zůstala šestá dva body za pátým Libercem. Brněnský nováček získal z posledních čtyř kol jediný bod, doma je nadále nejhorším týmem soutěže a patří mu první nesestupová 15. příčka.

Zbrojovka nastoupila bez zkušené stoperské dvojice Pernica, Dreksa a pevnost své obrany jistila hlubokým defenzivním blokem. "Dreksa je v karanténě a nemohl hrát. Ale všichni, co nastoupili, odvedli dnes dobrou práci," uvedl na on-line tiskové konferenci brněnský trenér Richard Dostálek.

Za Viktorii nastoupil do svého 400. ligovému zápasu Limberský. "Jsme rádi, že jsme mu mohli pogratulovat třemi body a vítězstvím. Těší mě, že naše hra má stoupající tendenci," řekl novinářům trenér Západočechů Adrian Guľa.

Plzeň si od prvních minut vytvořila územní převahu a získala řadu rohových kopů. Nejblíže k vedoucímu gólu měl v úvodu po centru Kayamby Beauguel, ale jeho skluz zlikvidoval dobře postavený brankář Šustr. Ve 23. minutě po rychlé akci vypálil technicky Falta a těsně minul.

Brno se do ofenzivy dostávalo sporadicky, ale mělo i gólovou šanci. Zblokovanou střelu Hladíka poslal dezorientovaný Brabec na vlastní branku, ale Staněk vytáhl míč nad břevno. Tlak Plzně sílil před pauzou. Po střelách Buchy a Havla měl nejslibnější pozici Šulc, ale mířil těsně mimo.

I po přestávce pokračovala Plzeň v dobývání brněnské defenzivy. Zbrojovka se snažila hrozit z brejků, v 60. minutě jeden z nich pokazil nepřesnou finální přihrávkou Přichystal.

Když se Brno vymanilo z největšího plzeňského sevření, paradoxně inkasovalo. Na hranici pokutového území se uvolnil Beauguel a ránou pod břevno otevřel při svém jubilejním zápase skóre.

"Dnes jsem šťastný. Věděl jsem, že na tomhle těžkém terénu budu mít možná jen jednu šanci za zápas a že ji musím proměnit. To se přesně stalo. Jsem šťastný za celý tým i za Limbu (Limberského), který také hrál jubilejní zápas. Dnes bylo vše perfektní," řekl Beauguel.

"Byl tam závar na hranici šestnáctky, měli jsme to odkopnout. Herně to dnes nebylo z naší strany špatné, ale nemáme bod," litoval kapitán Zbrojovky Jakub Šural.

Vzápětí mohl vedení Západočechů navýšit Bucha, ale pálil vysoko nad. Brno otevřelo hru a nedaleko vyrovnání bylo po hlavičce Šurala, který ovšem mířil jen do náruče Staňka. Plzeňskou výhru mohl pojistit střídající Ondrášek, proti němuž se zaskvěl Šustr. Brněnského gólmana nepřekonal ani Ba Loua.

Viktoria už tři body udržela a v lize porazila Brno posedmé za sebou. Venku v této sezoně nejvyšší soutěže zvítězila teprve potřetí, ale zároveň podruhé z posledních tří duelů. Brno neskórovalo už 334 minut. "Je to pro nás další prohra o gól, která hrozně moc mrzí. Body nesbíráme především v domácím prostředí, o to je to horší," podotkl Dostálek.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "V nově poskládané sestavě jsme předvedli statečný výkon. Ale proti tak kvalitnímu soupeři, jako je Plzeň, se nedá bodovat bez vstřeleného gólu. Je to pro nás další prohra o gól, která hrozně moc mrzí. Body nesbíráme především v domácím prostředí, o to je to horší. Plzeň nás zatlačila před vlastní pokutové území, pak to byla otázka taktiky. Chtěli jsme vycházet z bloku a z protiútoků Plzeň ztrestat. Bohužel se to nepovedlo. Hráči, kteří dnes dostali příležitost, se jí chopili dobře. Všichni ví, oč hrajeme."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Je to pro nás velmi cenné vítězství s nepříjemným soupeřem na těžkém terénu. Pro nás bylo podstatné, že jsme vstoupili dobře do zápasu jak intenzitou, tak i šancemi, které jsme ale neproměnili. Udrželi jsme tempo i po přestávce a věřili jsme, že dáme gól. To se podařilo po závaru v pokutovém území. Domácí pak zjednodušili hru, my jsme ustáli jednu z jejich šancí. Další jsme měli my a i když ji Kobra (Ondrášek) neproměnil, uhájili jsme tři body. Těší mě, že naše hra má stoupající tendenci a že jsme udrželi čisté konto."

Zbrojovka Brno - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 68. Beauguel. Rozhodčí: Orel - Kříž, Vaňkát - Franěk (video). ŽK: Záhumenský - Čermák. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Šustr - Moravec (88. Endl), Hlavica, Šural, Záhumenský (77. Fila) - Sedlák, Bariš - Pachlopník (63. Štepanovský), Růsek, Přichystal (88. Šumbera) - Hladík (88. Texl). Trenér: Dostálek.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Čermák, Šulc (90.+1 Káčer), Bucha - Kayamba (60. Ba Loua), Beauguel (78. Ondrášek), Falta (90.+2 Mihálik). Trenér: Guľa.