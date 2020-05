Fotbalisté Plzně vstoupí do obnovené ligy šlágrem na Spartě

Praha - První fotbalová liga po více než dvouměsíční koronavirové přestávce bude ve středu pokračovat dalšími čtyřmi zápasy 25. kola. Druhá Plzeň se od 20:00 představí ve šlágru na hřišti deváté Sparty, tři duely mají výkop v 18:00. Stejně jako v dnešních utkáních povolují vládní opatření v boji s nemocí covid-19 přítomnost maximálně 300 lidí na stadionech. Pokračování ročníku už nic nebrání, protože druhé kolo plošných testů na koronavirus neodhalilo pozitivní případ u žádného z 16 prvoligových týmů.

Plzeňští před pozastavením sezony s novým trenérem Adriánem Guľou vyhráli všechny čtyři zápasy nejvyšší soutěže, po podzimu šestnáctibodové manko na vedoucí Slavii snížili na polovinu a oživili šance na mistrovský titul. Slovenský kouč vůbec nehledí na to, že Viktorii a letenského soupeře dělí propastných 15 bodů.

"V žádném případě nemyslíme na to, kde se Sparta nachází v tabulce, to nás absolutně nezajímá. Nás zajímá, že víme, jaký je to rival a jaké s nimi bývají zápasy. Je nám jasné, že musíme jít na hranici svých možností a ukázat všechno, co hráči mají v sobě," upozornil Guľa.

Sparta čeká na vítězství pět kol, z toho tři pod koučem Václavem Kotalem. Pražané tři z posledních čtyř ligových zápasů s Plzní prohráli, v minulém domácím utkání loni v březnu ale vicemistry deklasovali 4:0.

"Chceme uspět právě v tom vstupu, abychom si vytvořili pozitivní atmosféru v týmu. Věřím, že hráči si v zápase s Plzní uvědomí, že pokud by k tomu v některých momentech přistoupili jako v přípravném utkání se Žižkovem (3:3), asi bychom měli problémy," prohlásil Kotal. Sparta i Plzeň nabídly fanouškům možnost sledovat středeční souboj v autokinech.

Liberci se nepovedl vstup do restartované sezony a v sobotní dohrávce 23. kola prohrál v Teplicích 0:2. Nečekanou ztrátu sedmý Slovan zkusí napravit na hřišti osmých Českých Budějovic. Jihočeský nováček v první lize neporazil Liberec už dvanáctkrát po sobě.

"Já to beru tak, že máme za sebou jeden soutěžní zápas navíc oproti Budějovicím, což může hrát roli. Nezvyk bude tentokrát na jejich straně. My bychom měli být po tom jednom zápase chytřejší," konstatoval liberecký kouč Pavel Hoftych, který v minulosti Dynamo trénoval.

Hráči dvanáctých Teplic by sobotní triumf nad Slovanem rádi potvrdili proti sousedům v tabulce Bohemians 1905. "Klokani" ale doma v ligové sezoně prohráli jediné z 11 utkání a v pěti z posledních šesti zápasů v Ďolíčku neinkasovali.

"Teplice jsou v určité výhodě, protože zápas vyhrály, a to se pak jde do toho dalšího vždy lépe. Z mého pohledu byly Teplice (proti Liberci) organizovanější než před koronavirovou pauzou," uvedl Erich Brabec, asistent hlavního trenéra Bohemians Luďka Klusáčka.

Předposlední Opava hostí slezského rivala Karvinou. Ta měla v úvodu jara velkou formu, ze čtyř kol získala 10 bodů a vyhoupla se na třináctou příčku. "Nečeká nás nic snadného, domácí se na nás budou chtít zcela jistě v tabulce dotáhnout, což pro ně znamená vyhrát. My naopak nechceme prohrát, abychom si před nimi zachovali bodový polštář. Důležité bude, aby se kluci dostatečně namotivovali, navíc bude slyšet každé naše i jejich slovo," řekl karvinský kouč Juraj Jarábek.

Už dnes večer se vedoucí Slavia představí v Mladé Boleslavi, Jablonec hostí Zlín, Ostrava hraje na stadionu poslední Příbrami a Slovácko v Uherském Hradišti vyzve Olomouc.

Hlasy před středečními zápasy 25. kola první ligy:

--------

Dynamo České Budějovice (8.) - Slovan Liberec (7.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Samozřejmě jsem utkání Liberce v Teplicích sledoval, ale připravovali jsme se na Slovan už v březnu, a tak jsem si jen potvrdil, že svůj způsob hry nezměnili. Uspět můžeme jen tak, že předvedeme dobrý výkon celých 90 minut. Ne pouze 25 minut jako s Plzní. Pracovali jsme na tom, aby hráče neovlivnilo, že na stadionu nebudou diváci. Bude to svádět k tomu, že to je jako příprava. Nabádáme hráče, aby neztratili koncentraci a uvědomili si zodpovědnost, kterou mají. Fotbal se hraje pro lidi, před nimi si hráč nic vypustit nedovolí, ale potřebujeme se vyhnout tomu, aby se do souboje vnesl duch přátelského utkání."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "V Teplicích jsme prohráli. Na některé hráče to nějak dopadne, některé změny v sestavě se dají udělat. Já to beru tak, že máme za sebou jeden soutěžní zápas navíc oproti Budějovicím, což může hrát roli. Nezvyk bude tentokrát na jejich straně. My bychom měli být po tom jednom zápase chytřejší. Tvrdil jsem, že nám jeden přátelský zápas chybí. Prohráli jsme bohužel mistrák a teď se musíme poučit z toho, kde jsme chybovali. Nachystat se na Budějovice a využít toho, že jsme v téhle zvláštní atmosféře o jeden zápas zkušenější."

Bohemians Praha 1905 (11.) - FK Teplice (12.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Pro Teplice je výhodou, že už odehrály zápas. Měly spoustu zraněných hráčů a my nevíme, kolik z nich se dá na středu dohromady, abychom posuzovali, v jaké základní sestavě můžou nastoupit. Jsou v určité výhodě, protože zápas vyhrály, a to se pak jde do toho dalšího vždy lépe. Z mého pohledu byly Teplice (proti Liberci) organizovanější než před koronavirovou pauzou. V plném tréninku máme aktuálně 24 hráčů, vybrat základní jedenáctku nebude vůbec jednoduché. Kluci ví, že každý dostane příležitost. Někdo toho odehraje více a jiný zase méně. Každého hráče ale určitě využijeme v té porci zápasů, která nás čeká. V klubu je nějaká hierarchie a všichni musí zapnout. Pro nás jsou rozhodně pozitivní takové možnosti výběru hráčů."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Výhra nad Libercem nám určitě pomůže, trošku jsme se odlepili od spodních pozic. Myslím, že se začneme zvedat, dali jsme se během pandemie dohromady. Vítězný tým se nemění, ale zase jsme měli tři vynucená střídání - Kodeše, Kučeru i Radostu. Tak uvidíme, jak to bude a kdo mi do středy přijde. Když jsem to v kabině počítal, moc alternací nemám. Vrací se jen Kuba Mareš."

SFC Opava (15.) - MFK Karviná (13.)

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Je to stoprocentně obrovsky důležité utkání. Pokud ho zvládneme, může nás posunout. Co jsem viděl zápasy Karviné, udělala na mě obrovský dojem. Je to organizované mužstvo, které je silné směrem dopředu. Na krajích má brejkové hráče, všechno rychlostní typy. Vstup do sezony bude důležitý, od něj se bude všechno odvíjet. Domácí podmínky musíme využít."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Všichni se těšíme a jsme plni očekávání. Uděláme všechno pro to, aby se nám podařilo prodloužit naši výbornou sérii před zastavením soutěže, kdy jsme ve čtyřech duelech získali 10 bodů. Domácí se na nás budou chtít zcela jistě v tabulce dotáhnout, což pro ně znamená vyhrát. My naopak nechceme prohrát, abychom si před nimi zachovali bodový polštář. Důležité bude, aby se kluci dostatečně namotivovali, navíc bude slyšet každé naše i jejich slovo. Sám jsem na to zvědavý, ale po úvodním hvizdu se už hráči musí položit do utkání."

Sparta Praha (9.) - Viktoria Plzeň (2.)

Václav Kotal (trenér Sparty): "Všichni se na zápas těšíme a věřím, že to prokážeme na hřišti. Je to vstup do soutěže, která bude velice náročná. Uvidíme, jak se mužstva připravila, těch zápasů bude v krátkém období strašná spousta. Chceme uspět právě v tom vstupu, abychom si vytvořili pozitivní atmosféru v týmu. Věřím, že hráči si v zápase s Plzní uvědomí, že pokud by k tomu v některých momentech přistoupili jako v přípravném utkání se Žižkovem, asi bychom měli problémy. Plzeň se prezentuje stálým kádrem, je tam málo změn, to mužstvo je velmi dobře sehrané a organizované. Pracovali jsme na naší organizaci hry, abychom dokázali jejich přednosti eliminovat."

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Řešíme určité taktické věci z pohledu nejbližšího soupeře i toho, že restart je pod jistými novými pravidly. Ale nesnažili jsme se zvýrazňovat, jaký zápas nás čeká. V žádném případě nemyslíme na to, kde se Sparta nachází v tabulce, to nás absolutně nezajímá. Nás zajímá, že víme, jaký je to rival a jaké s nimi bývají zápasy. Je nám jasné, že musíme jít na hranici svých možností a ukázat všechno, co hráči mají v sobě. Nejen fyzično, techniku a taktiku, ale i vlastní zkušenosti. Sparta je obrovský rival, naše touha je velká, ale potřebujeme být pokorní, disciplinovaní a opravdu jet na maximum svých sil."

Statistické údaje před středečními zápasy: -------- Dynamo České Budějovice (8.) - Slovan Liberec (7.) Výkop: středa 27. května, 18:00. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát. Bilance: 37 6-11-20 34:69. Poslední zápas: 2:4. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Mészáros, Šulc, Granečný - Ledecký. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Hromada, Mara - Malinský, Beran, Pešek - Kuchta. Absence: Mršič, Javorek (oba zranění), Schranz (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Novák (7 ŽK), Havel, Havelka - Fukala, Hybš, Malinský, Pešek, Kuchta (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz (7) - Malinský (6). Zajímavosti: - Liberec v lize neprohrál s Č. Budějovicemi 12x za sebou a vyhrál 6 z posledních 7 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži - Č. Budějovice doma v lize neporazily Liberec 5x po sobě - Č. Budějovice prohrály poslední 2 ligové zápasy a nedaly v nich gól - Č. Budějovice v posledním domácím ligovém zápase prohrály, předtím tam ale v nejvyšší soutěži 5x za sebou zvítězily - Liberec v sobotu v úvodním utkání obnovené sezony prohrál 0:2 v Teplicích a utrpěl v lize první porážku po předchozích 4 výhrách - Liberec prohrál 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Č. Budějovice v přípravě před restartem ligy jednou zvítězily a jednou prohrály, Liberec si připsal výhru a remízu - kouč Liberce Hoftych v minulosti trénoval Č. Budějovice Bohemians Praha 1905 (11.) - FK Teplice (12.) Výkop: středa 27. května, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Myška. Bilance: 31 8-6-17 26:43. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Hůlka, Krch, Šmíd - Bartek, Jindřišek, Vacek, Podaný - Mosquera, Vodháněl - Pulkrab. Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek - Moulis, Kučera, Trubač, Radosta - J. Mareš, Řezníček. Absence: Pokorný, Ugwu (oba zranění), Hronek (nejistý start) - Vyhnal, Shejbal, Mareček (všichni zranění), P. Mareš, Ljevakovič, Kodeš, Řezníček, Hyčka (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bartek, Jindřišek, Podaný (všichni 3 ŽK) - Vondrášek (7 ŽK), Hyčka (3 ŽK). Nejlepší střelci: Vodháněl (4) - J. Mareš (6). Zajímavosti: - Teplice ve 3 z posledních 4 ligových zápasů na půdě Bohemians neprohrály - Bohemians prohráli jediné z posledních 5 kol - Bohemians doma v ligové sezoně prohráli jediné z 11 utkání a získali tam tam 22 z celkových 27 bodů - Bohemians doma udrželi nulu v 5 z posledních 6 ligových zápasů - Teplice v sobotu v úvodním zápase obnovené sezony zvítězily nad Libercem 2:0 a vyhrály poprvé po 4 kolech - Teplice venku v lize 5x za sebou nevyhrály - Bohemians v přípravě před restartem ligy v 6 zápasech neprohráli (3 vítězství, 3 remízy), Teplice hrály jediné utkání a porazily Ústí nad Labem - Řezníček (Teplice) oslaví den před utkáním 32. narozeniny SFC Opava (15.) - MFK Karviná (13.) Výkop: středa 27. května, 18:00. Rozhodčí: Franěk - Novák, Váňa. Bilance: 4 1-2-1 4:5. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Mondek, Texl, Zavadil, Dordič - Schaffartzik - Železník. Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Janečka, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Absence: Jursa (4 ŽK), Souček, Dedič (oba nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Schaffartzik, Souček, Juřena (všichni 3 ŽK) - Ndefe (7 ŽK), Ba Loua, Bukata, Hanousek, Lingr, Petráň, Petkov (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Dedič (4) - Taiwo, Lingr, Smrž, Petráň (všichni 3). Zajímavosti: - Opava prohrála 5 z posledních 6 kol - Opava je s 11 body nejhorším domácím týmem ligové sezony - Opava skórovala v jediném z posledních 5 kol a s 11 góly má nejhorší ligový útok - Karviná na jaře ve 4 ligových zápasech neprohrála a neinkasovala - Karviná venku v lize 6 utkání po sobě neskórovala a získala z nich jediný bod - Opava v přípravě před restartem ligy 2x zvítězila a jednou remizovala, Karviná si připsala 2 remízy a jednu výhru - trenér Opavy Balcárek v minulosti vedl Karvinou ve druhé lize - Dordič (Opava) slaví den před utkáním 26. narozeniny Sparta Praha (9.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: středa 27. května, 20:00. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Vlček. Bilance: 46 24-7-15 64:46. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek - Sáček, Krejčí - Dočkal, Kanga, Hložek - Tetteh. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Kovařík. Absence: Graiciar, Lischka, Panák, Ben Chaim, Kaya (všichni zranění) - Alvir, Ekpai (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hancko, Kozák - Alvir, Bucha, Čermák, Hejda, Limberský, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga (10) - Bucha (9). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů, navíc bez inkasované branky - Sparta porazila Plzeň jen ve 2 z posledních 12 ligových utkání - Sparta doma v lize nad Plzní z posledních 3 utkání 2x zvítězila a vždy bez inkasované branky - Sparta v lize 5x za sebou nevyhrála - Sparta vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů - Plzeň na jaře vyhrála všech 5 soutěžních zápasů pod trenérem Guľou (z toho 4 v lize) - Plzeň prohrála jediné z posledních 10 kol - Plzeň prohrála jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Sparta si v přípravě před restartem ligy připsala 4 vítězství a naposledy remízu se Žižkovem, Plzeň vyhrála všechna 3 utkání - trenér Sparty Kotal dělal v minulosti krátce asistenta v Plzni