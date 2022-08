Fotbalisté Plzně v nastavení vydřeli výhru 1:0 v Budějovicích, rozhodl Mosquera

České Budějovice - Fotbalisté Plzně po úterním postupu do skupiny Ligy mistrů vydřeli vítězství 1:0 v Českých Budějovicích. Obhájce titulu rozhodl dnešní zápas pátého ligového kola až ve čtvrté minutě nastavení, kdy se po rohovém kopu trefil hlavou střídající Jhon Mosquera.

Západočeši v lize potřetí po sobě zvítězili a protáhli soutěžní neporazitelnost už na 32 zápasů. Viktoria, která má k dobru odložený duel s Brnem, minimálně na několik hodin poskočila do čela neúplné tabulky. Dynamo naopak po dvou remízách prohrálo a čtyři kola čeká na vítězství. Jihočeši nad Plzní v nejvyšší soutěži nevyhráli už 22 utkání po sobě.

Trenér Viktorie Bílek udělal hned pět změn v základní sestavě oproti úterní vítězné odvetě 4. předkola Ligy mistrů s Karabachem. Podruhé v sestavě dostal na stoperu šanci Tijani, na hrotu útoku nastoupil bývalý hráč Dynama Bassey a pozici ofenzivního středního záložníka zaujal Jirka. Kouč Jihočechů Weber vyměnil brankáře a mezi tyčemi se poprvé v lize představil Janáček.

V úvodní půli ale příliš práce neměl. Západočeši sice působili aktivnějším dojmem, ale v improvizované sestavě se často dopouštěli nepřesností. Hned v úvodu pálil nad hostující Pilař, další šance ale měli hosté až v závěru úvodního dějství.

Nejprve Basseyho pokus v poslední chvíli zblokoval Havel, o chvíli později pak domácí v rozehrávce lehkovážně ztratili míč, ovšem Bucha v úniku tísněn Broukalem vůbec nevystřelil a Janáček sebral balon.

Do druhé půle vstoupili Jihočeši aktivněji a v 55. minutě byli kousek od vedení. Čoličův dlouhý aut se dostal skrz vápno až ke Sladkému a ten hlavou zblízka trefil tyč. Kouč Viktorie Bílek následně hned třikrát střídal a na trávník poslal čerstvé Kopice, Mosqueru a Chorého.

Favorit měl vzápětí dvě velké šance k vedení. Jemelkovu ránu pod břevno ale vytáhl Janáček a po následném rohu hlavičkoval Chorý těsně vedle. Plzeňští stupňovali tlak, neprosadili se však ani v 75. minutě, kdy Buchovu ránu vyrazil Janáček a po centru hlavičkoval nad Mosquera.

O čtyři minuty později už Západočeši dotlačili míč do sítě, gól přesto nakonec neplatil. Po Mosquerově centru totiž Chorý poslal balon do branky rukou a sudí Hocek po zásahu videorozhodčího trefu neuznal.

Plzeňští se ale nakonec vítězného gólu přece jen dočkali. Ve čtvrté z pěti nastavených minut nacentroval z rohového kopu Čermák a další střídající hráč Mosquera hlavičkou k tyči nedal Janáčkovi šanci. Viktoria vyhrála 1:0 stejně jako v posledním vzájemném duelu na půdě Dynama.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Českých Budějovic): "Takový je fotbal. Minulý týden v Liberci jsme měli štěstí, dnes jsme ho neměli. Odehráli jsme z taktického pohledu to, co jsme chtěli. Do nějaké 65. minuty to bylo na naše možnosti i nadstandardní. Drželi jsme dobrý výsledek, v úvodu druhé půle jsme byli i nebezpeční. I když jsme si představovali, že budeme mít více ofenzivních akcí. Ale proti Plzni si soupeři moc možností nevytváří, věděli jsme, že to bude o dvou třech šancích, které musíme proměnit. To se nám nepovedlo, Slaďas (Sladký) trefil tyč. Problémy nám nastaly od nějaké 60. minuty, když tam Míša Bílek poslal najednou Kopice, Mosqueru a Chorého. I tak jsme byli koncentrovaní, až na ten neuznaný gól tam toho moc nebylo. Utkání směřovalo k remíze, ale bohužel jsme nezvládli situaci z 94. minuty. Bolí to. S Plzní musíme mít štěstí a nemůžete propadnout v závěru ze standardky."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Když dáte gól skoro v poslední minutě, potěší to. Musím ale říct, že jsme po tom vítězství šli. Byli jsme fotbalově lepší. Bylo vidět, že chceme utkání vyhrát. I v první půli jsme poměrně dobře kombinovali, ale nevytvářeli jsme si moc situací, které by zaváněly gólem. V druhé půli se to zlepšilo. Chtěli jsme ještě trochu víc zkvalitnit ofenzivu, proto do hry šli Kopic, Mosquera a Chorý. Tlak byl o něco větší, dali jsme gól, o kterém jsme si mysleli, že je regulérní. Ale byla to ruka, takže z euforie zase do napětí. Na hráčích bylo vidět, že jim je remíza málo. Nakonec se nám podařilo dát z rohového kopu vítěznou branku. Jsme strašně rádi, protože není jednoduché tady v Budějovicích vyhrávat. Pro domácí je samozřejmě hrozné dostat gól v poslední minutě."

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 90.+4 Mosquera. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). ŽK: Hellebrand, Králik, Zajíc - Tijani, Bucha, Mosquera. Diváci: 4893.

České Budějovice: Janáček - Čolič, L. Havel, Králik, Sladký - Broukal - Čmelík (83. Matoušek), Hellebrand (62. Čavoš), Hora, Penner (46. Zajíc) - Potočný (68. Grič). Trenér: Weber.

Plzeň: Staněk - Holík (68. Havel), Hejda, Tijani, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora (85. Čermák), Jirka (56. Kopic), Pilař (56. Mosquera) - Bassey (56. Chorý). Trenér: Bílek.