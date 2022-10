Fotbalisté Plzně v LM i podruhé podlehli Bayernu, doma prohráli 2:4

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole Ligy mistrů doma podlehli favorizovanému Bayernu Mnichov 2:4 a ve skupině C prohráli i čtvrté utkání. Bavorský favorit, který minulé úterý deklasoval Viktorii 5:0, i počtvrté naplno bodoval a zajistil si postup do osmifinále.

Už v prvním poločase se za hosty trefili Sadio Mané, Thomas Müller a dvakrát Leon Goretzka. Úřadující čeští šampioni po změně stran odvrátili další debakl a snížili brankami Adama Vlkanovy a střídajícího Jana Klimenta.

Svěřenci trenéra Michala Bílka sehrají předposlední duel ve skupině za dva týdny v Miláně proti Interu, který dnes remizoval v Barceloně 3:3 a v tabulce udržel druhé místo.

Do branky Plzně se po třízápasové absenci vrátil brankář Staněk. V obraně od začátku hrál další navrátilec po zranění kapitán Hejda, vedle něj na pozici stopera nastoupil Tijani, zatímco Pernica začal mezi náhradníky.

Bayern si už ve druhé minutě vytvořil velkou šanci, ale Sané vystřelil těsně vedle. Za osm minut už se hosté ujali vedení. Mané si narazil míč s Goretzkou a zblízka přehodil Staňka. Senegalský útočník navázal na gól proti Plzni z Mnichova.

Hned ve 14. minutě zvýšil Müller, který sám před Staňkem zužitkoval Comanovu přihrávku. Bayern byl dál maximálně efektivní a ve 25. minutě i ze třetí střely skóroval. Tentokrát od nedůrazných obránců dostal hodně času i prostoru Goretzka a střelou k tyči překonal bezmocného Staňka.

Domácí Mosquera poté nevyužil obrovskou možnost na snížení, když sám před Ulreichem, jenž zastoupil zraněnou jedničku Neuera, trefil jen brankáře Bayernu. A podobně si vedl i dorážející Chorý.

Naopak Mnichované dál nemilosrdně trestali téměř každé zaváhání Viktorie. Ve 35. minutě se prosadil znovu Goretzka po Saného výborné přihrávce. Od pátého gólu Plzeň uchránil Staněk, jenž tváří v tvář vychytal Tela.

Západočeši vyrovnali svůj nejhorší první poločas v evropských pohárech. Výsledkem 0:4 prohráli také doma s Realem Madrid před čtyřmi lety ve skupině Ligy mistrů. Tehdy "Bílému baletu" podlehli 0:5.

Bayern po změně stran výrazně ubral a domácí si v 57. minutě vytvořili další velkou příležitost. Střídající Jirka po zaváhání Stanišič ale ještě napálil pouze boční síť.

Ulreich poté senzačně hlavou zneškodnil Pernicovu hlavičku, ale v 62. minutě už vyprodaná Doosan Arena mohla poprvé slavit. K odraženému míči se dostal Vlkanova a přesnou střelou zaznamenal premiérovou soutěžní branku za Plzeň. Bayern ve skupině inkasoval poprvé.

Plzeňští měli místy až nečekanou převahu a v 75. minutě přidali druhou branku. Holík ve spolupráci náhradníků přihrál Klimentovi a domácí útočník po otočce v šestnáctce zamířil k tyči.

Hosté se na čas vzpamatovali a sahali po páté brance. Staněk ale vytáhl na břevno Gravenberchovu ránu a vzápětí Tel znovu trefil brankovou konstrukci. Jinak ale Viktoria držela s šestinásobnými vítězi Ligy mistrů krok. Fanoušci za zlepšený výkon ve druhé půli ocenili hráče Viktorie bouřlivým aplausem.

Bayern porazil Plzeň i v šestém pohárovém souboji v historii a stanovil nový rekord Champions League, když jako první tým vyhrál 11. utkání skupinové fáze po sobě.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Pro hráče to bylo v poločase nesmírně těžké. První půli jsme prohráli 0:4, vypadalo to hrozivě. Udělali jsme nějaké změny, většinou vynucené, změnili jsme rozestavení. Bylo to ku prospěchu. Druhá půle byla vynikající, vyhráli jsme ji 2:0. Byli jsme nebezpeční, měli jsme další šance. Bylo to výborné, musím kluky pochválit. Jsem strašně rád, že nás první půle nezlomila."

Adam Vlkanova (záložník Plzně): "Dát gól Bayernu je krásné, jen škoda, že je takovýhle výsledek. Raději bych byl, kdybychom získali nějaký bod. Bayern v prvním poločase ukázal, jakou má sílu. Je strašná škoda, že hned z první šance jsme dostali gól. Od toho se to pak odvíjelo. Hráči Bayernu jsou strašně rychlí, narážečkami chodili přes hráče. V poločase vedli 4:0, hráli v klidu. Dali tam nějaké mladší hráče, možná i tím jsme se dostali do nějakých šancí. Proměnili jsme je a šli jsme za dalšími góly. Druhý poločas byl od nás dobrý. Musím říct, že nakonec výsledek 2:4 je dobrý. Myslím, že jsme prohráli se ctí."

Jan Kliment (útočník Plzně): "Když jsem viděl první půli, myslel jsem si, že si spíše půjdu jen zaběhat bez balonu. Nakonec jsem si docela zahrál. Jsme rádi, že jsme druhou půlku zvládli. Možná to bylo i tím, že Bayern udělal pár změn, přišli někteří méně zkušení hráči. My jsme se tlačili dopředu a povedlo se. Chytili jsme se a ukázali něco divákům. Je to moje první Ligy mistrů, první gól ve skupině, takže suprový pocit. Taková malá náplast na celý zápas."

Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov 2:4 (0:4)

Branky: 62. Vlkanova, 75. Kliment - 25. a 35. Goretzka, 10. Mané, 14. Müller. Rozhodčí: Frankowski - Boniek, Winkler (všichni Pol.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Mosquera - Mázráví, Sabitzer. Diváci: 11.326 (vyprodáno).

Plzeň: Staněk - Havel (46. Holík), Hejda, Tijani, Jemelka (46. Pernica) - Kalvach, Bucha - Kopic (25. Jirka), Vlkanova (81. Pilař), Mosquera - Chorý (46. Kliment). Trenér: Bílek.

Bayern: Ulreich - Mázráví, Pavard, Upamecano (70. Wanner), Stanišič - Kimmich, Goretzka (56. Gravenberch) - Coman (46. Choupo-Moting), Müller (28. Tel), Sané (70. Sabitzer) - Mané. Trenér: Nagelsmann.

Tabulka skupiny C:

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 13:2 12 2. Inter Milán 4 2 1 1 6:5 7 3. FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 4 4. Plzeň 4 0 0 4 3:16 0