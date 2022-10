Fotbalisté Plzně v Lize mistrů zkusí překvapit na stadionu Bayernu

Mnichov - Fotbalisté Plzně se v úterý ve třetím kole Ligy mistrů představí na stadionu Bayernu Mnichov. Zatímco Viktoria ve skupině C nezískala ani bod, bavorský gigant je zatím stoprocentní. Úřadující čeští šampioni se v pětasedmdesátitisícové Allianz Areně pokusí uhrát lepší výsledek než v říjnu 2013, kdy si odvezli debakl 0:5. Utkání začne v 18:45.

Plzeňští vstoupili do skupiny porážkou 1:5 v Barceloně, doma pak podlehli papírově nejpřijatelnějšímu soupeři Interu Milán 0:2 a uzavírají tabulku. Bayern ji vede díky dvěma výhrám 2:0 v Miláně a doma nad Barcelonou.

"Soupeři mají nejlepší hráče z Evropy i z celého světa. My se s nimi musíme pokusit srovnat v těchto pro nás výjimečných zápasech. Uvidíme, na co to zase bude stačit," řekl novinářům asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth. "Musíme podat nadstandardní výkony a být silní na všech postech. Pokud tam budou nějaké podprůměrné výkony, tak toho soupeř jako Bayern okamžitě využije," doplnil bývalý kapitán Viktorie.

Plzni pravděpodobně nepomůže brankář Jindřich Staňek, který kvůli zranění vynechal sobotní ligové utkání na hřišti Bohemians 1905. Zaskakující gólman Marián Tvrdoň přispěl k remíze 1:1 a šanci by měl dostat i v Mnichově. "Jindra ještě cítí problém a s největší pravděpodobností nenastoupí," řekl Horváth.

Kouči Michalu Bílkovi bude v Mnichově chybět středopolař Pavel Bucha, který proti Interu dostal červenou kartu, a zraněný univerzál Jan Sýkora. Útočník Jan Kliment zatím trénuje individuálně. Uzdravený záložník Jan Kopic v Ďolíčku střídal a mohl by se vrátit do základní sestavy.

Devět let starý výsledek 0:5 je nejtvrdší plzeňskou porážkou v evropských pohárech. Stejně vysoko Západočeši podlehli i ve skupině Ligy mistrů v roce 2018 na stadionu AS Řím a doma Realu Madrid. Výprask v Mnichově ze současné Viktorie pamatují Horváth, kouč brankářů Matúš Kozáčik a sportovní ředitel Daniel Kolář. Celý zápas odehrál i bek Radim Řezník, jenž ale na soupisce pro skupinovou fázi nefiguruje.

Za Bayern z aktuálního kádru tehdy hráli brankář Manuel Neuer a střídající útočník Thomas Müller. Ten je spolu se záložníkem Joshuou Kimmichem po nákaze koronavirem v domácí izolaci a proti Viktorii nenastoupí. "Samozřejmě nás to mrzí, protože jsou to skvělí hráči. Ale mají plnohodnotnou náhradu a možná udělají i nějaké jiné změny," uvedl plzeňský obránce Milan Havel.

Bayern se na Plzeň naladil výborně. Už v pátek doma rozdrtil Leverkusen 4:0 a v bundeslize naplno bodoval po čtyřech kolech. "Je to pro nás vzpruha před zápasy s Plzní a Dortmundem," podotkl kouč německých šampionů Julian Nagelsmann. "Ukázali jsme, že takhle umíme hrát a chceme se tak prezentovat i s Plzní," přidal kapitán Neuer.

Západočeši startují v hlavní fázi Ligy mistrů počtvrté v historii a poprvé pod vedením kouče Bílka. V letech 2011, 2013 i 2018 pokaždé s trenérem Pavlem Vrbou obsadili třetí místo ve skupině a prošli do jarní části Evropské ligy.

Obhájci českého titulu do Mnichova vzhledem k příznivé vzdálenosti odcestovali týmovým autobusem. Na stadionu, jehož kapacita na poháry bývá snížena na 69.000 diváků, má dorazit více než čtyři tisíce fanoušků z Plzně.

Statistické údaje před utkáním 3. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů: Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň Výkop: úterý 4. října, 18:45. Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni Č. Hora) - Martínez Munuera (video, Šp.). Bilance (klubová): Německo - ČR (Československo) 88 45-18-25 150:88. 1960/61 PVP: Vorwärts Berlín - Brno 2:1, 0:2, 1962/63 PMEZ: Vorwärts Berlín - Dukla Praha 0:3, 0:1, 1963/64 PMEZ: Dukla Praha - Dortmund 0:4, 3:1, 1971/72 PVP: Plzeň - Bayern Mnichov 0:1, 1:6, 1972/73 PVP: Schalke - Sparta Praha 2:1, 0:3, 1973/74 PVP: Ostrava - Magdeburg 2:0, 0:3, 1974/75 UEFA: Ostrava - Mönchengladbach 0:1, 1:3, 1974/74 PVP: Slavia Praha - Jena 1:0, 0:1, pen. 2:3, 1976/77 PMEZ: Ostrava - Bayern Mnichov 2:1, 0:5, 1978/79 UEFA: Stuttgart - Dukla Praha 4:1, 0:4, 1978/79 UEFA: Hertha Berlín - Dukla Praha 1:1, 2:1, 1978/79 PVP: Düsseldorf - Ostrava 3:1, 1:2, 1979/80 UEFA: Bohemians Praha - Bayern Mnichov 0:2, 2:2, 1979/80 UEFA: Frankfurt - Brno 4:1, 2:3, 1980/81 PMEZ: Ostrava - Berliner FC Dynamo 0:0, 1:1, 1980/81 PMEZ: Bayern Mnichov - Ostrava 2:0, 4:2, 1985/86 UEFA: Kolín nad Rýnem - Bohemians Praha 4:0, 4:2, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Leverkusen 0:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Rostock - Ostrava 2:3, 0:4, 1991/92 UEFA: Hamburk - Olomouc 1:2, 1:4, 1992/93 PVP: Brémy - Sparta Praha 2:3, 0:1, 1993/94 PVP: Leverkusen - Brno 2:0, 3:0, 1995/96 UEFA: Freiburg - Slavia Praha 1:2, 0:0, 1997/98 LM: Dortmund - Sparta Praha 4:1, 3:0, 1997/98 PVP: Slavia Praha - Stuttgart 1:1, 0:2, 1998/99 UEFA: Schalke - Slavia Praha 1:0, 0:1, pen. 4:5, 1999/00 LM: Teplice - Dortmund 0:1, 0:1, 1999/00 LM: Hertha Berlín - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: Drnovice - Mnichov 1860 0:0, 0:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - Kaiserslautern 0:0, 0:1, 2001/02 LM: Bayern Mnichov - Sparta Praha 0:0, 1:0, 2001/02 UEFA: Liberec - Dortmund 0:0, 0:4, 2003/04 UEFA: Kaiserslautern - Teplice 1:2, 0:1, 2004/05 LM: Leverkusen - Ostrava 5:0, 1:2, 2005/06 UEFA: Hamburk - Slavia Praha 2:0, 2007/08 UEFA: Leverkusen - Sparta Praha 1:0, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Hamburk 0:2, 2011/12 EL: Plzeň - Schalke 1:1, 1:3 po prodl., 2013/14 EL: Freiburg - Liberec 2:2, 2:1, 2013/14 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0, 1:0, 2015/16 EL: Schalke - Sparta Praha 2:2, 1:1, 2019/20 LM: Slavia Praha - Dortmund 0:2, 1:2, 2020/21 EL: Hoffenheim - Liberec 5:0, 2:0, 2020/21 EL: Slavia Praha - Leverkusen 1:0, 0:4, 2021/22 EKL: Slavia Praha - Union Berlín 3:1, 1:1. 2022/23 EKL: Kolín nad Rýnem - Slovácko 4:2. Bayern v Evropě: LM/PMEZ 374 223-75-76 786:367 EL/UEFA 68 39-13-16 151:82 PVP 39 19-14-6 67:36 Superpohár UEFA 7 2-1-4 9:14 Celkem 488 283-103-102 1013:499 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 49 20-16-13 60:47 EL/UEFA 80 27-18-35 85:108 EKL 12 7-4-1 17:10 PVP 4 0-1-3 1:12 Celkem 145 54-39-52 163:177 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer - Sané, Musiala, Mané - Choupo-Moting. Plzeň: Tvrdoň - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Čermák - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Absence: Hernández, Sarr (oba zranění), Kimmich, Müller (oba nemoc), Coman (rekonvalescence) - Bucha (trest za ČK), Staněk, Sýkora (oba zranění), Kliment (rekonvalescence), Dedič, Kaša, Řezník (všichni chybí na soupisce). Zajímavosti: - Plzeň při své druhé účasti ve skupině LM v roce 2013 utrpěla na stadionu Bayernu debakl 0:5, doma s mnichovským týmem prohrála 0:1 - Plzeň se předtím utkala s Bayernem v září 1971 v 1. kole Poháru vítězů pohárů, kdy doma podlehla 0:1 a v Mnichově 1:6 - výsledek 0:5 v Mnichově je jednou ze tří nejvyšších porážek Plzně v historii evropských pohárů, stejným výsledkem Viktoria podlehla ve skupině LM v roce 2018 na stadionu AS Řím a doma s Realem Madrid - české týmy nevyhrály v Německu v pohárech 12x za sebou - Plzeň vstoupila do skupiny C debaklem 1:5 v Barceloně, poté doma podlehla Interu 0:2, Bayern vyhrál v Miláně i v Mnichově nad Barcelonou 2:0 - Bayern ve skupině LM neprohrál 30x za sebou (z toho 27 výher) od září 2017, kdy v Paříži podlehl PSG 0:3 - Bayern doma ve skupině LM vstřelil gól v posledních 38 zápasech, naposledy vyšel naprázdno v roce 2009 proti Bordeaux - Bayern ovládl LM 6x (naposledy v roce 2020) - Plzeň ve skupině LM venku prohrála 8 z 10 zápasů - Plzeň v sobotní ligové generálce remizovala 1:1 na hřišti Bohemians, Bayern v pátek doma deklasoval Leverkusen 4:0 a v bundeslize zvítězil po 4 zápasech - Bayern doma neprohrál posledních 14 soutěžních duelů - Plzeň hraje v hlavní fázi LM počtvrté a poprvé pod vedením kouče Bílka; v letech 2011, 2013 i 2018 s trenérem Vrbou obsadila vždy 3. místo ve skupině a prošla do jarní části Evropské ligy - Plzeň nejvíc bodů ve skupině (7) získala před čtyřmi lety v konkurenci Realu Madrid, AS Řím a CSKA Moskva, nejméně (3) v roce 2013 ve skupině s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a znovu s CSKA