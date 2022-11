Fotbalisté Plzně v ligovém šlágru hostí Spartu, Slavii doma čeká Ostrava

Praha - Vrcholem víkendového programu 15. kola první fotbalové ligy bude sobotní utkání vedoucí Plzně s třetí Spartou. Druhá Slavia, která na Viktorii v neúplné tabulce ztrácí čtyři body, po vyřazení z Evropské konferenční ligy v neděli přivítá Ostravu.

Západočeští úřadující mistři mají na Spartu dvanáctibodový náskok a v případě vítězství by soupeře možná definitivně vyřadili z boje o titul. Plzeňští v nejvyšší soutěži nepoznali přemožitele už více než rok, neprohráli posledních 35 zápasů. Oba týmy ve středu čeká domácí dohrávka - Viktoria hostí Brno a Sparta hraje se Slováckem.

"Víme, že pokud vyhrajeme, budeme mít na Spartu veliký náskok. Ale když ztratíme, dáme Spartě nějakou šanci do dalších bojů. Musíme být poctiví, důrazní a dělat věci, které na hřišti máme dělat. Potom můžeme být úspěšní," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth, jenž ve Spartě působil stejně jako hlavní kouč Michal Bílek.

Jeho svěřenci doma letenskému rivalovi v lize nepodlehli třináctkrát za sebou a posledních sedm vzájemných duelů vyhráli. Sparta se chce oklepat z minulého debaklu 0:4 se Slavií v pražském derby a dlouhou sérii nezdarů v Plzni přerušit. Viktoria v úterý uzavřela skupinu Ligy mistrů porážkou 2:4 s Barcelonou.

"V posledním top zápase se Slavií jsme hráli nanic. Není možné, aby se to znovu opakovalo. Víme o tom, že Sparta v Plzni už 11 let nevyhrála. Ukazuje to, že Plzeň je doma opravdu silná. Statistiky jsou ale od toho, aby se prolomily. Je na nás, abychom to změnili," upozornil Thomas Nörgaard, asistent sparťanského trenéra Briana Priskeho.

Slávisté ve čtvrtek uzavřeli nepovedené vystoupení v Konferenční lize remízou 1:1 se Sivassporem a skončili už ve skupině. Proti Baníku budou Pražané hájit stoprocentní domácí bilanci v této ligové sezoně. Vršovické mužstvo v Edenu porazilo Ostravu sedmkrát po sobě.

"Vyřazení z Evropské konferenční ligy nás obrovsky mrzí, chtěli jsme postoupit. Naše zklamání je samozřejmě velké, ale nesmí se to přenést a podepsat na výkonech ve zbytku zápasů podzimní části. Musíme to v neděli s Baníkem zvládnout," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

České Budějovice po odvolání trenéra Jozefa Webera v sobotu vyzvou nováčka z Brna. Čtrnácté Dynamo do konce podzimu povedou Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským. Zbrojovka vyhrála poslední dvě ligová utkání a poskočila na páté místo.

Poslední Pardubice chtějí triumf 3:1 nad rivalem z Hradce Králové potvrdit v neděli na Slovácku. Tým z Uherského Hradiště ve čtvrtek zakončil skupinu EKL v Bělehradě remízou 1:1 s Partizanem a rovněž vypadl. V ligové tabulce je Slovácko dvanácté.

V sobotu ještě šestí Bohemians v Ďolíčku vyzvou předposlední Zlín a sedmá Olomouc doma změří síly s desátým Jabloncem. V neděli čtvrtý Hradec hraje v Liberci, který klesl na osmou pozici, a uskuteční se také souboj jedenácté Mladé Boleslavi s třináctými Teplicemi.