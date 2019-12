Fotbalisté Plzně udolali Bohemians 1:0 a upevnili si druhé místo

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 18. kole první ligy udolali Bohemians 1905 1:0 a na druhém místě tabulky mají pětibodový náskok na třetí Mladou Boleslav. Západočeši také stáhli náskok vedoucí Slavie na osm bodů, úřadující mistři však mají k dobru dnešní zápas s poslední Karvinou. O vítězství Viktorie rozhodl ve 32. minutě Lukáš Kalvach. "Klokani" dál čekají na první venkovní výhru v ligové sezoně. Z deseti zápasů podeváté prohráli.

Domácí se rozjížděli pomalu a za celou první půli se nedostali do souvislejšího tlaku. Řezník ani Kopic přízemními střelami gólmana Le Gianga nepřekvapili, Krmenčík v těžké pozici branku netrefil.

V 32. minutě domácím daroval vedení chybující Jindřišek. Kapitán Bohemians ztratil míč v souboji s Krmenčíkem, pak ho ještě nešťastně přihrál volnému Kalvachovi a plzeňský záložník po snadném průniku do pokutového elegantně překonal Le Gianga.

Do druhé půle vstoupili lépe Pražané, kteří dlouho nepouštěli Plzeň do šancí a v 64. minutě nebyli daleko od vyrovnání. Střídající Keita však po Podaného centru nedokázal přesně zakončit hlavou.

Západočeši se dostali z nečekaného tlaku Bohemians a v 70. minutě mohli přidat pojistku. Další náhradník Hořava však po Krmenčíkově přihrávce ve skluzu ideálně netrefil míč. V nastavení ještě promrzlé fanoušky probral plzeňský brankář Hruška, který neudržel Keitovu střelu, ale dorážku stihla zblokovat obrana.

Viktoria tak porazila vršovického soupeře v desátém z posledních jedenácti duelů nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Dnešní utkání bylo možná víc bojovné, než jsme si sami představovali. Na druhou stranu Bohemka v nás budila respekt po zápase na Spartě, kde prohrála 0:4, ale podle mého názoru měla stejně šancí jako Sparta a výsledek pro ně byl hodně krutý. Dneska si ty šance sice nevytvářeli, ale my také ne. Dobře je, že jsme vyhráli, ale určitě bych si představoval víc gólových příležitostí, než jsme měli. Mohli jsme to líp dohrávat, dostat se možná jednodušeji do pokutového území, zbytečně jsme si to komplikovali, že jsme to chtěli dohrávat až do velkého vápna. Na druhou stranu Bohemka tady odehrála velice dobré utkání, bojovala. Byl to hodně nepříjemný soupeř a o výsledek jsme se báli do poslední minuty. Respektuji i kvalitu soupeře a to, co tady předvedli."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Myslím si, že to bylo remízové utkání. Ani jedno mužstvo si nevypracovalo příliš šancí. My jsme ten gól Viktorce de facto nabídli svojí chybou. Jinak těch příležitostí tam tolik neměli, nějaké centry, střely za vápnem. Náš výkon ve druhém poločase pak trošku gradoval, nicméně na vyrovnání to nestačilo a proto jsme prohráli. My zatím paradoxně bodujeme v těch zápasech, kdy třeba nehrajeme tak dobře. Zahráli jsme lepší utkání na Spartě, v Mladé Boleslavi i teď v Plzni, ale body tam nebereme. Je to takové těšínské jablíčko, my potřebujeme body."

Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 32. Kalvach. Rozhodčí: Julínek - Kubr, Vlček - Královec (video). ŽK: Chorý - Podaný. Diváci: 7260.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Kalvach, Procházka - Kopic (90.+2 Mihálik), Čermák (68. Hořava), Hloušek - Krmenčík (74. Chorý). Trenér: Vrba.

Bohemians 1905: Le Giang - Köstl, Hůlka, Krch, Schumacher - Hronek, Vacek (78. Novák), Jindřišek, Podaný - Nečas (88. Záviška), Ugwu (60. Keita). Trenér: Klusáček.