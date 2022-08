Fotbalisté Plzně touží doma s Karabachem udělat poslední krok do Ligy mistrů

Plzeň - Fotbalisté Plzně v úterý uzavřou letošní kvalifikaci Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni v odvetě play off přivítají Karabach, na jehož stadionu uhráli nadějnou bezbrankovou remízu. Svěřenci trenéra Michala Bílka si mohou zajistit čtvrtou účast ve skupině elitní soutěže a více než 400 milionů korun. Utkání ve vyprodané Doosan Areně začne v 21:00.

Plzeňští ve středu v Baku uspěli především díky skvělému výkonu brankáře Jindřicha Staňka, který zneškodnil několik velkých šancí Karabachu. Viktoria tak prodloužila sérii českých týmů bez porážky s ázerbájdžánskými protivníky na 11 pohárových duelů.

"Přijeli jsme sem pro dobrý výsledek, což se nám podařilo, takže spokojení jsme. V odvetě nás čeká velmi těžký zápas srovnatelný s tím, který jsme sehráli tady," řekl Bílek na tiskové konferenci po úvodním utkání.

"Musíme hrát zase koncentrovaně a zodpovědně. Pokud bychom trošku vypustili nějaké souboje nebo situace, soupeř by to potrestal. Věřím, že náš přístup bude zase bezvadný a po domácím zápase se budeme radovat," doplnil bývalý reprezentační kouč.

V úterý bude domácím chybět klíčový obránce a kapitán Lukáš Hejda, jehož do odvety nepustí trest za tři žluté karty v kvalifikaci. "Lukáš je nás nejlepší stoper, je to náš kapitán. Na druhou stranu tady máme spoustu kluků, kteří čekají na šanci. Věřím, že kdokoli tam bude, tak ho skvěle nahradí," uvedl Staněk.

Obhájci titulu si kvůli účasti v play off nechali odložit sobotní domácí ligový zápas s nováčkem z Brna. V domácí soutěži o víkendu nenastoupil ani Karabach. Bílkovi svěřenci drží šňůru 30 soutěžních duelů bez porážky.

Ázerbájdžánský šampion, který s Plzní vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů v roce 2016, si do odvety věří. "Vždycky po sobě i týmu požaduji, abychom předvedli to nejlepší, co dokážeme. Takže můžete v České republice očekávat stejný tým. Nebudeme jenom bránit," prohlásil kouč Gurban Gurbanov, jenž vede Karabach už od roku 2008.

Viktoria letos bojuje o Ligu mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát, pokaždé pod trenérem Pavlem Vrbou. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol a v roce 2018 přímo coby vítěz české ligy.

Plzeňský klub by za postup do hlavní fáze Champions League dostal 15,64 milionu eur (asi 385 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient (pravděpodobně cca 28 milionů korun) a televizní práva.

Západočeši už si v létě vydělali minimálně 8,63 milionu eur (asi 213 milionů korun) za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy. Několik dalších desítek milionů korun by Viktoria získala v případě účasti ve skupině EL za desetiletý koeficient (v závislosti na pořadí týmů) a další finance za televizní práva.

Statistické údaje před odvetou 4. předkola Ligy mistrů: Viktoria Plzeň - FK Karabach Výkop: úterý 23. srpna, 21:00. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Martins (video, všichni Portug.). První zápas: 0:0. Bilance (klubová): ČR - Ázerbájdžán 11 6-5-0 21:4. 1997/98 UEFA: Jablonec - Karabach 5:0, 3:0, 2000/01 LM: Slavia Praha - Šamkir 1:0, 4:1, 2006/07 UEFA: Karvan Jevlach - Slavia Praha 0:2, 0:0, 2016/17 LM: Plzeň - Karabach 0:0, 1:1, 2016/17 EL: Karabach - Liberec 2:2, 0:3, 2022/23 LM: Karabach - Plzeň 0:0. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 45 21-8-16 75:80 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 EKL 6 4-0-2 11:10 Celkem 111 52-20-39 177:166 Karabach v Evropě: LM/PMEZ 46 19-16-11 57:39 PVP 4 0-1-3 1:12 EL/UEFA 80 27-18-35 85:108 EKL 12 7-4-1 17:10 Celkem 142 53-39-50 160:169 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Holík, Pernica, Jemelka, Havel - Kalvach, Bucha - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý. Karabach: Magomedalijev - Vesovič, Mustafazade, B. Hüsejnov, Bajramov - Jankovič, Qarajev - Šejdajev, Kady, Zoubir - Wadji. Absence: Hejda (trest za 3 ŽK), Řezník (zranění), Bassey (nemůže nastoupit kvůli startu za Ferencváros v kvalifikaci LM), Kaša, Qose, Trusa (všichni chybí v nominaci) - Medina (rekonvalescence), Medveděv (nejistý start). Zajímavosti: - Plzeň ázerbájdžánského šampiona v roce 2016 vyřadila ve 3. předkole LM po remízách 0:0 doma a 1:1 venku díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už neplatí - české týmy z dosavadních 11 pohárových zápasů s ázerbájdžánskými soupeři neprohrály (6 výher, 5 remíz) - Plzeň je ve 4. předkole LM počtvrté v historii, v letech 2011 vyřadila FC Kodaň a o dva roky později Maribor, v roce 2016 vypadla s Ludogorcem Razgrad - Plzeň ve 2. předkole vyřadila Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma, ve 3. předkole 2x porazila Tiraspol 2:1 - Karabach v úvodním předkole vyřadil Poznaň (venkovní prohra 0:1, domácí výhra 5:1), ve 2. předkole zdolal FC Curych (domácí výhra 3:2, venkovní remíza 2:2 po prodloužení) a ve 3. předkole přešel přes Ferencváros (domácí remíza 1:1, venkovní vítězství 3:1) - Plzeň v této sezoně v 8 soutěžních utkáních neprohrála (6 výher, 2 remízy), 5x zvítězila výsledkem 2:1 - Plzeň neprohrála v posledních 30 soutěžních zápasech od loňského října - Plzeň doma vyhrála posledních 7 soutěžních duelů - Plzeň na svém hřišti v pohárech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině LM v listopadu 2018 neprohrála v posledních 10 zápasech a z toho 9x zvítězila - Plzeň si kvůli dvojzápasu s Karabachem nechala odložit původně sobotní domácí ligové utkání proti Brnu, také ázerbájdžánský tým si nechal přeložit víkendový ligový zápas s Tovuzem - Plzeň si dosud zahrála skupinu LM 3x (pokaždé pod trenérem Pavlem Vrbou), v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy - posledních 5 účastí v kvalifikaci LM Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo, neuspěla v letech 2015, 2016, 2017, 2019 ani 2020, kdy ve 2. předkole vypadla s Alkmaarem - Karabach si skupinu LM zahrál pouze jednou v sezoně 2017/18