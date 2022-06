Fotbalisté Plzně, Slavie a Sparty se dozví soupeře pro 2. předkolo pohárů

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně, Slavie a Sparty se dnes dozvědí soupeře pro 2. předkolo evropských pohárů. Vítěz nejvyšší domácí soutěže Viktoria si jako jediná z českých klubů zahraje kvalifikaci Ligy mistrů, druhý celek uplynulé ligové sezony Slavia a poražený finalista poháru MOL Cupu Sparta budou hrát o postup do Evropské konferenční ligy.

Losování, při němž budou všichni tři čeští zástupci nasazení, se tradičně uskuteční ve švýcarském Nyonu. Liga mistrů odstartuje ve 12:00, los Konferenční ligy začne o hodinu později.

Posledním českým účastníkem pohárů bude Slovácko, které se jako vítěz MOL Cupu posunulo z 3. předkola Evropské konferenční ligy do 3. předkola Evropské ligy díky umístění finalistů letošní Evropské ligy AS Řím a Feyenoordu Rotterdam v domácích soutěžích. Český fotbal kvůli poklesu v žebříčku koeficientů přišel o jeden tým v pohárech, takže do předkol může nasadit jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců.