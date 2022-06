Fotbalisté Plzně, Slavie a Sparty se dozvědí soupeře pro 2. předkolo pohárů

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně, Slavie a Sparty se ve středu dozvědí soupeře pro 2. předkolo evropských pohárů. Vítěz české nejvyšší soutěže Viktoria si jako jediná z tuzemských klubů zahraje kvalifikaci Ligy mistrů, druhý celek uplynulé ligové sezony Slavia a poražený finalista domácího poháru Sparta budou hrát o postup do Evropské konferenční ligy.

Losování, při němž budou všichni tři čeští zástupci nasazení, se tradičně uskuteční ve švýcarském Nyonu. Liga mistrů odstartuje ve 12:00, los Konferenční ligy začne o hodinu později.

Plzeňští měli původně na výběr z 10 možných variant, UEFA ale v předvečer losu rozdělila týmy do skupin, čímž se okruh možných soupeřů pro Viktorii zúžil na tři dvojice z 1. předkola. Západočeši narazí na lepšího ze duelů HJK Helsinky - RFS Riga, The New Saints - Linfield, nebo Ballkani - Žalgiris Vilnius. Viktoria už nemůže dostat papírově nejtěžší protivníky FC Curych či Maccabi Haifa ani Slovan Bratislava.

Také výběr soupeřů pro Slavii a Spartu ve 2. předkole Evropské konferenční ligy se výrazně snížil, a to z 45 variant na pět. Oba pražské kluby budou nasazené. Pro Slavii by byl papírově nejtěžším protivníkem dánský Viborg, kde působí český reprezentant do 21 let Jan Žambůrek. Dalšími variantami jsou Saint Patrick’s Athletic a vítězové duelů Breidablik - Santa Coloma, Larne - St Joseph's a Tórshavn - Newtown.

Spartě hrozí papírově silnější soupeři. Letenští mohou dostat polskou Čenstochovou s českým kapitánem Tomášem Petráškem, Viking Stavanger, AIK Stockholm, Valmieru či vítěze souboje Panevežys - Milsami Orhei.

Slovácko se jako vítěz domácího poháru MOL Cupu z 3. předkola Evropské konferenční ligy posunulo do 3. předkola Evropské ligy díky umístění finalistů letošní Evropské ligy AS Řím a Feyenoordu Rotterdam v domácích soutěžích.

Český fotbal kvůli poklesu v žebříčku koeficientů přišel o jeden tým v pohárech, takže do předkol může nasadit jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců.