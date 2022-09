Fotbalisté Plzně se v lize představí na hřišti Bohemians, Slavia hostí Liberec

Praha - Po reprezentační přestávce o víkendu pokračuje první fotbalová liga. Vedoucí Plzeň v sobotním utkání 10. kola hraje v Ďolíčku s pátými Bohemians 1905. Druhá Slavia v neděli přivítá čtvrtý Liberec. Třetí Sparta o den dříve doma zkusí přerušit sérii pěti remíz proti sedmému Hradci Králové.

Plzeňští obhájci titulu před pauzou doma zvítězili nad oslabenou Slavií 3:0 a na rivala si v čele tabulky vytvořili tříbodový náskok. Svěřenci kouče Michala Bílka navíc mají k dobru odložený listopadový duel s nováčkem Brnem.

Západočeši v lize s Bohemians osmkrát po sobě neprohráli a v posledních pěti zápasech "Klokany" porazili. Plzni v sobotu bude chybět zraněný brankář Jindřich Staněk, jehož start je nejistý i v úterním utkání Ligy mistrů na stadionu Bayernu Mnichov.

"Bohemka je nepříjemný soupeř jak venku, tak i doma. To, že doma (v ligové sezoně) nevyhráli, je spíš shoda náhod. Bohemka nehraje špatně a dokázala to i proti silným soupeřům. V Ďolíčku bude bouřlivá a nenávistná atmosféra jako vždycky, ale patří to k tomu a jsou to super zápasy," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Slavia se chce rychle oklepat z prohry v Plzni a vrátit se na vítěznou vlnu. "Plzeň svoje zápasy zvládá, my jsme venku třikrát ztratili a to dělá ten rozdíl. (Případných) šest bodů je dost. Pro nás to znamená, že nesmíme ztrácet a musíme zápasy zvládat. O postavení v tabulce rozhoduje komplexnost a vyrovnanost výkonů," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský před utkáním s Libercem, který v minulosti vedl.

Pražané naposledy se Slovanem v březnu prohráli venku 0:1, ale předtím Liberec v nejvyšší soutěži zdolali šestkrát po sobě. "Červenobílí" budou spoléhat na domácí formu - v Edenu v tomto ročníku vyhráli všechna čtyři ligová utkání při skóre 23:2.

Sparta vyrovnala pátou remízou v řadě klubový rekord z února a března 2018. Delší sérii bez výhry Letenští zažili v samostatné lize pouze v sezoně 1996/97, kdy nezvítězili v úvodních sedmi kolech, přesto nakonec slavili titul. Královéhradečtí poslední tři kola nedali gól a před dubnovou remízou 1:1 se Spartou v lize prohráli osmkrát za sebou.

"Hradec hraje dlouho pospolu, mají velmi dobrého trenéra, který dbá na dobrou organizací hry. Vědí, co hrát a jak to hrát. Čeká nás určitě těžký soupeř na dobývání. Zároveň mají velmi dobrý rychlý přechod do útoky a šikovné kluky vepředu. Na to musíme být také nachystaní," uvedl Luboš Loučka, asistent sparťanského trenéra Briana Priskeho.

Jedenáctá Ostrava hostí České Budějovice, které nebodovaly třikrát po sobě a klesly na 15. příčku. V dalším sobotním duelu osmá Mladá Boleslav doma vyzve souseda v tabulce Olomouc.

V neděli se před soubojem Slavie s Libercem uskuteční další tři zápasy. Poslední Pardubice se pokusí šňůru šesti ligových porážek utnout na hřišti třináctých Teplic. Slovácko, které čeká na vítězství pět kol a je až na 12. místě, čeká lokální derby na půdě čtrnáctého Zlína. Brno by se v nejlepší šestce tabulky rádo udrželo i po zápase na stadionu desátého Jablonce.

Statistické údaje před zápasy 10. kola první fotbalové ligy Bohemians Praha 1905 (v tabulce 5.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: sobota 1. října, 16:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Dohnálek - Kocourek (video). Bilance: 34 7-8-19 37:65. Poslední zápas: 0:6. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Hronek, Květ - Puškáč. Plzeň: Jedlička - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Pilař, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Absence: Petrák (disc. trest), Necid (zranění) - Kliment, Kopic (oba rekonvalescence), Řezník, Staněk, Sýkora (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Puškáč - Mosquera, Tijani (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Křapka, Puškáč (oba 3) - Chorý, Mosquera (oba 4). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Bohemians 8x po sobě neprohrála a v posledních 5 zápasech v nejvyšší soutěži je porazila - Plzeň na půdě Bohemians v lize 4x po sobě neprohrála a v posledních 2 zápasech tam zvítězila - Bohemians vloni v listopadu prohráli v Plzni 0:6, čímž vyrovnali svoji nejvyšší porážku v samostatné lize - Bohemians ve 2 z posledních 3 kol zvítězili - Bohemians jako domácí tým v Ďolíčku získali jediný ze 14 bodů v sezoně a 3x za sebou prohráli, minule tam ale v roli hostujícího celku porazili Pardubice - Plzeň v posledních 7 kolech zvítězila a v lize od loňského října neprohrála 30x po sobě, což je klubový rekord - Plzeň v této ligové sezoně jako jediný tým neprohrála - Plzeň venku v lize 16x za sebou neprohrála a v posledních 4 duelech tam zvítězila - Plzeň má s 6 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Plzeň má k dobru odložené utkání s Brnem - Čermák (Plzeň) oslaví v den utkání 28. narozeniny FK Mladá Boleslav (8.) - Sigma Olomouc (9.) Výkop: sobota 1. října, 16:00. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Pečenka - Orel (video). Bilance: 34 11-12-11 53:52. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Mašek, Matějovský, Mareček, Fulnek - Ladra, Ekpai. Olomouc: Trefil - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Breite, Ventúra - Zifčák, Růsek, Navrátil - Chytil. Absence: Kubista, Škoda (oba zranění), Krobot - Macík, Vaněček, Zorvan (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Matějovský, Suchý - Chytil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda - Chytil (oba 4). Zajímavosti: - týmy mají ve vzájemných ligových zápasech vyrovnanou bilanci 11 výher a porážek - M. Boleslav prohrála jediný z posledních 6 ligových zápasů s Olomoucí - týmy se v minulé sezoně utkaly ve finále nadstavbové skupiny o umístění, M. Boleslav nejprve zvítězila venku 2:1 a pak remizovala doma 2:2 - M. Boleslav doma v lize Olomouc 6x po sobě neporazila, poslední 3 vzájemné duely tam skončily remízou - M. Boleslav poslední 3 kola neprohrála (z toho 2 vítězství a obě venku) - M. Boleslav doma v lize 5x za sebou nezvítězila a získala tam jen 2 z celkových 12 bodů v sezoně - M. Boleslav v reprezentační pauze porazila v přípravě Táborsko 3:0 - Olomouc prohrála jediné z posledních 4 kol - Olomouc venku v lize 2x za sebou vyhrála a získala tam 9 z 10 bodů v sezoně Baník Ostrava (11.) - Dynamo České Budějovice (15.) Výkop: sobota 1. října, 16:00. Rozhodčí: Černý - Podaný, Líkař - Batík (video). Bilance: 42 19-12-11 62:44. Poslední zápas: 4:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman - Cadu, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Plavšič - Klíma. Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Havel, Králik, Sluka - Grič, Čavoš - Čmelík, Hellebrand, Potočný - Zajíc. Absence: Svozil, Takács (oba zranění) - Hora (disc. trest). Disciplinární ohrožení: Šehič (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Klíma, Kuzmanovič (oba 3) - Škoda (2). Zajímavosti: - Ostrava prohrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Ostrava doma v lize s Č. Budějovicemi 7x za sebou neprohrála - Ostrava vyhrála jediné z posledních 6 kol, zároveň ale v lize 3x za sebou bodovala - Ostrava doma v lize minule zvítězila, ale předtím tam 2x za sebou prohrála - Č. Budějovice zvítězily v jediném z posledních 8 kol a v lize 3x po sobě prohrály (při skóre 1:11) - Č. Budějovice venku v lize prohrály jen poslední ze 4 zápasů ligové sezony a získaly tam 7 z celkových 8 bodů - Fleišman (Ostrava) oslaví den po utkání 38. narozeniny Sparta Praha (3.) - FC Hradec Králové (7.) Výkop: sobota 1. října, 19:00. Rozhodčí: Nehasil - Hájek, Mokrusch - Štěrba (video). Bilance: 31 26-1-4 67:16. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk, Sadílek, Karabec, Fortelný - Čvančara, Kuchta. Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech - Gabriel, Kodeš, Smrž, Kučera - Kubala, Vašulín, Trusa. Absence: Pavelka (4 ŽK), Haraslín, Jankto, Pešek, Vindheim (všichni zranění), Čvančara (nejistý start) - Ryneš (dohoda klubů), Urma (zranění), Gabriel, Rada (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čvančara - Kodeš, Rada, Reichl (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara (4) - Kubala, Vašulín (oba 2). Zajímavosti: - Hradec Králové v posledním vzájemném ligovém zápase remizoval, ale předtím se Spartou v nejvyšší soutěži 8x za sebou prohrál - Sparta doma s Hradcem Králové v 16 ligových utkáních neprohrála, minule tam nad ním poprvé po 15 zápasech nezvítězila - Sparta v lize 8x po sobě neprohrála, ale v posledních 5 kolech jen remizovala - Sparta zvítězila v jediném z posledních 7 domácích ligových duelů - Sparta je spolu se Zlínem s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Hradec Králové poslední 3 kola nevyhrál a nedal gól (z toho 2 remízy 0:0) - Hradec Králové vyhrál 2 z posledních 3 venkovních ligových utkání - trenér Koubek v minulosti hrál za Spartu a dělal tam asistenta - Čihák (Hradec Králové) může odehrát 50. ligový zápas FK Jablonec (10.) - Zbrojovka Brno (6.) Výkop: neděle 2. října, 16:00. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Arnošt - Franěk (video). Bilance: 48 24-6-18 64:48. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Akpudje, Heidenreich, Polidar - Cools, Považanec, Houska, Jovovič - Chramosta, Sejk. Brno: Berkovec - Hrabina, Štěrba, Šural, Granečný - Texl, F. Souček - Alli, Ševčík, Hladík - Řezníček. Absence: Hübschman (zranění), Kratochvíl, Krob, Martinec, Šulc (všichni nejistý start) - Pachlopník (rekonvalescence), Endl (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Houska, Považanec - Šural (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (4) - Ševčík (5). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Brno vyhrálo 2 z posledních 3 ligových zápasů v Jablonci - Jablonec prohrál jediné z posledních 6 kol a v lize 2x za sebou zvítězil (bez inkasované branky) - Jablonec doma v lize naposledy zvítězil, ale předtím tam 5x po sobě nevyhrál - Brno prohrálo jediné z posledních 4 kol - Brno vyhrálo všechny 3 venkovní zápasy v ligové sezoně a získalo tam 9 z celkových 14 bodů - Brno má k dobru odložené utkání v Plzni - trenér Jablonce Horejš v minulosti krátce hrával za Brno - Texl může odehrát 100. ligové utkání, Štěrba (oba Brno) čeká na 50. start Trinity Zlín (14.) - 1. FC Slovácko (12.) Výkop: neděle 2. října, 16:00. Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Pochylý - Zelinka (video). Bilance: 24 10-5-9 30:27. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák - Kolář - Fillo, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili - Jawo. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Duskí - Mihálik. Absence: Hlinka (disc. trest), Silný (4 ŽK), Fantiš, Tkáč - Ljovin, Vecheta (všichni zranění), Holzer (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Cedidla (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Jawo, Kolář - Duskí, Mihálik (všichni 2). Zajímavosti: - Zlín zvítězil v posledním vzájemném zápase, ale předtím se Slováckem v lize 3x za sebou prohrál - Zlín vyhrál 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů se Slováckem - Zlín zvítězil v jediném z posledních 12 ligových zápasů, zároveň ale prohrál jediné z posledních 6 kol - Zlín vyhrál jediný z posledních 6 domácích ligových duelů - Zlín je s 5 nerozhodnými výsledky spolu se Spartou remízovým "králem" ligy - Slovácko v lize 5x za sebou nezvítězilo - Slovácko prohrálo jediný z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Simerský (Zlín) si může připsat 150. ligový zápas, Břečka (Slovácko) může nastoupit ke 100. duelu v české lize FK Teplice (13.) - FK Pardubice (16.) Výkop: neděle 2. října, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Klíma (video). Bilance: 5 0-0-5 2:9. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Urbanec - Trubač - Gning, Žák. Pardubice: Markovič - Icha, Hranáč, Vlček - Kostka, Tischler, Solil, Helešic - Janošek, Sychra - Černý. Absence: nikdo - Jeřábek, Šimek (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Hybš, Hyčka (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Gning, Urbanec (oba 4) - Hlavatý, Solil, Sychra, Vlček (všichni 1). Zajímavosti: - Pardubice vyhrály všech 5 dosavadních vzájemných ligových zápasů a ve 3 z posledních 4 neinkasovaly - Pardubice ve 3 ligových zápasech v Teplicích inkasovaly jediný gól - Teplice prohrály jediný z posledních 6 ligových zápasů - Teplice doma v lize 3x po sobě neprohrály - Pardubice 6 kol po sobě prohrály a čekají na první body pod trenérem Kováčem - Pardubice prohrály všechny 4 venkovní duely v ligové sezoně a jsou tam nejhorším týmem soutěže - Pardubice mají se 4 brankami nejhorší útok ligy a zároveň s 23 inkasovanými góly i nejslabší obranu, Teplice druhou nejhorší Slavia Praha (2.) - Slovan Liberec (4.) Výkop: neděle 2. října, 19:00. Rozhodčí: Starý - Kubr, Vodrážka - Štěrba (video). Bilance: 60 26-17-17 78:62. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Ševčík - Douděra, Provod, Olayinka - Tecl. Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis - Mikula, Varfolomejev, Červ, Preisler - Višinský - Rondič, Kozák. Absence: Santos (trest za ČK), Bořil, Holeš, Hovorka, Schranz (všichni zranění), Sor (nejistý start) - Matoušek, Prebsl, Stejskal, Talovjerov, Valenta, Van Buren (všichni dohoda klubů), Doumbia, Ghali (oba zranění), Frýdek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Tecl (8) - Van Buren (6). Zajímavosti: - Slavia v posledním vzájemném duelu prohrála, ale předtím v lize s Libercem 10x za sebou bodovala - Slavia prohrála jediný z posledních 10 domácích ligových zápasů s Libercem - Slavia minule prohrála v Plzni a nebodovala po 7 kolech - Slavia ve 4 domácích zápasech ligové sezony zvítězila (dala v nich 23 branek) a s 12 body je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia má s 31 góly nejlepší útok ligy - Liberec prohrál 2 z posledních 3 kol (v obou případech doma) - Liberec venku v lize 3x za sebou neprohrál (z toho 2 vítězství) a získal tam 10 z celkových 14 bodů - trenér Trpišovský s asistenty přišli do Slavie z Liberce, kouč Liberce Kozel zase hrával a vedl "béčko" ve Slavii - Tiéhi (Slavia) může nastoupit k 50. utkání v české lize, Rabušic (Liberec) si může připsat 250. start