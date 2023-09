Fotbalisté Plzně rozdrtili Pardubice 6:2 a v lize poskočili na třetí místo

Plzeň - Fotbalisté Plzně po rychlém obratu v úvodním dějství rozdrtili v devátém kole první ligy Pardubice 6:2 a posunuli se na třetí místo tabulky. Hosty poslal ve 13. minutě do vedení Denis Darmovzal, ale Západočeši ještě do přestávky otočili stav po gólech Lukáše Kalvacha, Sampsona Dweha a Robina Hranáče. Po pauze se za domácí prosadil Erik Jirka z penalty a v závěru dvakrát Rafiu Durosinmi, v nastavení snížil Kryštof Daněk.

Plzeňští si připsali 12. soutěžní vítězství po sobě a překonali tím vlastní rekord. Západočeši naplno bodovali v posledních šesti kolech a v součtu s drtivou výhrou 7:1 ve Zlíně zaznamenali v posledních dvou ligových duelech 13 branek. Viktoria, která má k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi, porazila Pardubice i ve čtvrtém domácím zápase nejvyšší soutěže. Východočeši podruhé za sebou nebodovali a jsou dvanáctí.

Trenér Koubek udělal po čtvrteční výhře 1:0 nad Ballkani v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy tři změny v základní sestavě. Od začátku nově nastoupili Jirka, Traoré a Vydra, který dostal šanci v zahajovací sestavě poprvé od úvodu srpna. Pardubičtí vzhledem k rozestavní Viktorie vyrukovali s třemi stopery.

Domácí zahrozili jako první, Dwehovu hlavičku k tyči ale v šesté minutě vytáhl brankář Budinský. Východočeši nepřijeli do Plzně jen bránit a hrozili z brejků. Po jednom z nich nezakončila útočná posila Mukwelle, ve 13. minutě už ale hosté nečekaně vedli. Daněk potáhl míč středem pole, gólman Staněk jeho střelu vyrazil nad sebe a dobíhající Darmovzal doklepl zblízka do sítě.

Domácího brankáře navíc při obranném zákroku zasáhl do hlavy vracející se spoluhráč Dweh a otřesený český reprezentant musel pří jubilejním 100. ligovém utkání po pár minutách střídat. Mezi tyče se místo něj poprvé v sezoně postavil náhradník Tvrdoň.

Plzeňští za nepříznivého stavu výrazně přidali a brzy otočili stav. Ve 23. minutě napřáhl těsně za vápnem Kalvach a jeho skákavá střela zapadla přesně k tyči. Domácí středopolař navázal na vítězný gól proti Ballkani a skóroval ve druhém utkání po sobě.

Za další čtyři minuty favorit dokonal obrat. Po Kalvachově odvráceném přímém kopu se na hranici vápna důrazně protlačil k míči Dweh a přesnou střelou k tyči překonal Budinského. Liberijská letní posila Viktoria si v sedmém zápase české ligy připsala premiérovou trefu.

Ještě do přestávky si domácí pojistili vedení. Po dalším centru od Kalvacha se zblízka prosadil k tyči Hranáč a zaznamenal svou první ligovou branku za Plzeň. Jelikož ještě v minulé sezoně hostoval v Pardubicím, gól proti bývalému klubu neslavil.

Po změně stran domácí s přehledem kontrolovali průběh a i druhé dějství vyhráli 3:1. V 50. minutě zahrál ve vlastním vápně Krobot rukou a sudí Volek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Slovenský křídelník Jirka nezaváhal a připsal si první soutěžní branku od začátku srpna.

V závěru domácí přidali ještě další dva góly. Nejprve si v 82. minutě Kalvach připsal už druhou asistenci a důrazný Durosinmi s přehledem zakončil únik. Nigerijský útočník pak v 85. minutě překonal Budinského, chytající 50. zápas v české lize, hlavičkou zblízka a polepšil si už na pět branek v sezoně nejvyšší soutěže. Více dal jen sparťan Haraslín.

Pardubičtí ještě v první minutě nastavení snížili, když Daněk podobně jako před úvodním gólem po individuální akci pronikl až do vápna a přízemní střelou na zadní tyč zaskočil Tvrdoně. Dvacetiletý záložník dal první branku od loňského srpna.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Plzně): "Statistiky moc nesleduju, ale pokud to tak je (plzeňský tým dosáhl rekordní 12. soutěžní výhry za sebou), je to potěšitelné zjištění. Svědčí to o tom, že mužstvo pracuje dobře a je na dobré cestě. Inkasovaná branka byla komplikace, nicméně jsem věřil, že v mužstvu je teď taková vnitřní síla, že si s tím dokáže poradit a bude správně reagovat. To se stalo. Způsob hry, který předvádíme, je nadějný. Na zápase mě dneska nejvíc těší způsob hry. Je trošičku otevřenější pro protiútoky soupeře, na druhou stranu jsme velmi silní v útočné fázi, kde zapojujeme hodně hráčů."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Začali jsme slušně, dali jsme gól a vedli 1:0. Gól na 1:1 ale rozhodl celé utkání. Nesmyslnou chybou jsme dávali míč přes osu, úplně blbě. Z toho byl trest. Poločas skončil 3:1 a bylo po zápase. Pro nás zase obrovská škola v tom, jak Plzeň hraje evropsky, náročně. Něco jako Slavia, Sparta. Pracujou, sprintujou, fantasticky zahrávají standardní situace. Tam nás přetlačili. Ale myslím si, že jsme to Plzni hrozně ulehčili chybami."

Viktoria Plzeň - FK Pardubice 6:2 (3:1)

Branky: 82. a 85. Durosinmi, 23. Kalvach, 27. Dweh, 45. Hranáč, 53. Jirka z pen. - 13. Darmovzal, 90.+1 Daněk. Rozhodčí: Volek - Paták, Hurych - Všetečka (video). ŽK: Traoré, Hejda - Helešic, Kováč (trenér). Diváci: 8809.

Plzeň: Staněk (18. Tvrdoň) - Hejda, Hranáč, Dweh - Jirka, Kalvach, Traoré (63. Bucha), Cadu (63. Mosquera) - Šulc (74. Vlkanova) - Vydra (63. Chorý), Durosinmi. Trenér: Koubek.

Pardubice: Budinský - Halinský, Kukučka, Ortiz - Icha (67. Vacek), Darmovzal, Hlavatý (59. Černý), Helešic (46. Tischler) - Daněk - Mukwelle (59. Míšek), Krobot (59. Matoušek). Trenér: Kováč.